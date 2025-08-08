25 Nama Nama Bunga Asli Indonesia yang Indah dan Unik dari Sabang sampai Merauke

Nama bunga asli Indonesia.(Dok. The million Bloom)

INDONESIA adalah rumah bagi ribuan nama nama bunga yang memukau, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman flora di Nusantara ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari bunga nasional hingga spesies langka, berikut adalah 25 nama nama bunga asli Indonesia yang wajib kamu kenal. Yuk, jelajahi keindahan alam Indonesia!

Mengapa Bunga Asli Indonesia Begitu Istimewa?

Indonesia, yang dikenal sebagai negara mega biodiversitas, memiliki sekitar 2 juta spesies flora. Banyak di antaranya adalah nama nama bunga yang hanya tumbuh di wilayah tertentu, seperti hutan tropis Sumatra, pegunungan Jawa, atau dataran tinggi Papua. Bunga-bunga ini tidak hanya indah, tetapi juga punya makna budaya dan peran ekologis yang penting.

3 Bunga Nasional Indonesia

Sebelum masuk ke daftar lengkap, kenali dulu tiga nama nama bunga yang ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993. Ketiganya adalah simbol keindahan dan identitas bangsa.

1. Melati Putih (Jasminum sambac) - Puspa Bangsa

Melati putih, atau Puspa Bangsa, adalah bunga kecil berwarna putih dengan aroma harum yang khas. Bunga ini melambangkan kesucian dan sering digunakan dalam upacara pernikahan atau ritual adat. Melati putih tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia dan mudah dirawat sebagai tanaman hias.

2. Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis) - Puspa Pesona

Anggrek bulan, dikenal sebagai Puspa Pesona, memiliki kelopak putih besar yang elegan. Bunga ini tumbuh sebagai epifit, menempel pada pohon atau batu, dan banyak ditemukan di Jawa, Bali, dan Sumatra. Keindahannya menjadikannya favorit di kalangan pecinta tanaman hias.

3. Padma Raksasa (Rafflesia arnoldii) - Puspa Langka

Padma raksasa, atau sering disebut bunga bangkai, adalah bunga terbesar di dunia dengan diameter hingga 1 meter. Tumbuh di hutan tropis Sumatra dan Kalimantan, bunga ini terkenal karena baunya yang menyengat untuk menarik serangga penyerbuk.

Daftar 25 Nama Nama Bunga Asli Indonesia

Berikut adalah 25 nama nama bunga asli Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara, lengkap dengan karakteristik dan asal daerahnya:

Rafflesia arnoldii - Bunga terbesar di dunia, ditemukan di hutan Sumatra dan Kalimantan. Melati Putih (Jasminum sambac) - Bunga nasional dengan aroma harum, tersebar di seluruh Indonesia. Anggrek Bulan (Phalaenopsis amabilis) - Bunga elegan, banyak tumbuh di Jawa dan Bali. Cempaka (Magnolia champaca) - Bunga harum berwarna kuning atau putih, populer di Bali untuk upacara adat. Kantong Semar (Nepenthes spp.) - Tanaman karnivor dengan kantong unik, ditemukan di Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Sedap Malam (Nyctanthes arbor-tristis) - Bunga yang mekar di malam hari, harum, banyak di Jawa. Jeumpa (Amherstia nobilis) - Bunga merah muda cantik, simbol Aceh, ditemukan di Sumatra. Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata) - Bunga langka dari Kalimantan, berwarna hijau dengan garis hitam. Edelweis Jawa (Anaphalis javanica) - Bunga abadi di pegunungan Jawa, tahan di lingkungan ekstrem. Anggrek Tebu (Grammatophyllum speciosum) - Anggrek terbesar, tumbuh di Papua dan Maluku. Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) - Bunga merah cerah, populer sebagai tanaman hias di seluruh Indonesia. Kamboja (Plumeria spp.) - Bunga harum di pemakaman, banyak di Bali dan Jawa. Bunga Pelawan (Tristaniopsis obovata) - Bunga kuning kecil, endemik di Bangka Belitung. Anggrek Larat (Dendrobium phalaenopsis) - Bunga ungu langka dari Maluku. Bunga Kasturi (Mangifera casturi) - Bunga harum langka dari Kalimantan Selatan. Bunga Bangkai (Amorphophallus titanum) - Bunga raksasa dengan bau khas, tumbuh di Sumatra. Waling-waling (Vanda sanderiana) - Anggrek indah dari Sulawesi, berwarna merah muda. Bunga Simpoh (Dillenia sumatrana) - Bunga kuning cerah dari hutan Sumatra. Anggrek Jamrud (Dendrobium macrophyllum) - Bunga hijau kekuningan, ditemukan di Papua. Bunga Sungsang (Etlingera elatior) - Bunga merah cerah, populer di Sumatra dan Jawa. Bunga Wijaya Kusuma (Epiphyllum oxypetalum) - Bunga yang mekar di malam hari, banyak di Jawa. Anggrek Serat (Dendrobium utile) - Bunga kecil kuning, ditemukan di Maluku. Bunga Keladi (Caladium bicolor) - Bunga dengan daun berwarna-warni, populer di Kalimantan. Bunga Kenanga (Cananga odorata) - Bunga harum untuk parfum, banyak di Jawa dan Sumatra. Bunga Tapak Dara (Catharanthus roseus) - Bunga kecil merah muda, tumbuh di banyak daerah.

Keunikan dan Peran Bunga Asli Indonesia

Banyak dari nama nama bunga ini memiliki peran penting dalam budaya dan ekologi. Misalnya, cempaka dan melati sering digunakan dalam upacara adat, sementara kantong semar membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memangsa serangga. Sayangnya, beberapa bunga seperti Rafflesia arnoldii dan anggrek larat terancam punah akibat deforestasi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian habitat alami mereka sangat penting.

Tips Merawat Bunga Asli Indonesia di Rumah

Ingin menanam nama nama bunga ini di rumah? Berikut beberapa tips sederhana:

Pilih lokasi yang tepat: Bunga seperti melati dan anggrek bulan menyukai sinar matahari parsial.

Bunga seperti melati dan anggrek bulan menyukai sinar matahari parsial. Perhatikan penyiraman: Jangan terlalu banyak air untuk menghindari akar busuk.

Jangan terlalu banyak air untuk menghindari akar busuk. Gunakan pupuk alami: Pupuk kompos cocok untuk bunga seperti kembang sepatu dan kamboja.

Pupuk kompos cocok untuk bunga seperti kembang sepatu dan kamboja. Lindungi dari hama: Periksa daun secara rutin untuk mencegah serangan serangga.

Kesimpulan

Nama nama bunga asli Indonesia adalah harta karun alam yang patut kita lestarikan. Dari melati putih yang harum hingga Rafflesia arnoldii yang megah, setiap bunga punya cerita dan keunikan sendiri. Yuk, kenali dan rawat flora Nusantara ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang! (Z-10)