Arti Struggle dalam Bahasa Indonesia: Pengertian, Penggunaan, dan Contoh Lengkap

PERNAH dengar kata struggle? Kata ini sering muncul di media sosial, lagu, atau percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih arti struggle sebenarnya? Dalam artikel ini, kita akan bahas tuntas pengertian struggle, cara penggunaannya, dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Yuk, simak!
Kata struggle berasal dari bahasa Inggris yang berarti perjuangan, usaha keras, atau kesulitan. Dalam konteks tertentu, struggle bisa merujuk pada tantangan atau rintangan yang dihadapi seseorang dalam hidup. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi yang membutuhkan usaha besar untuk mengatasinya.
Misalnya, ketika seseorang bilang, "Hidup ini penuh struggle," artinya mereka sedang menghadapi banyak tantangan atau kesulitan dalam hidupnya. Makna struggle bisa positif (usaha untuk mencapai tujuan) atau negatif (kesusahan yang sulit diatasi), tergantung konteksnya.
Kata struggle sering digunakan karena sifatnya yang relatable. Banyak orang merasa terhubung dengan kata ini, terutama di kalangan anak muda. Di media sosial seperti Instagram atau X, struggle sering dipakai untuk menggambarkan pengalaman hidup, baik secara serius maupun bercanda. Misalnya, caption seperti "Struggle bangun pagi" sering dipakai untuk menggambarkan kesulitan kecil tapi relatable.
Kata struggle bisa digunakan sebagai kata benda (noun) atau kata kerja (verb). Berikut penjelasannya:
Penting untuk memahami konteks agar penggunaan kata ini tepat. Di Indonesia, struggle sering dipakai dalam bahasa gaul, terutama di kalangan yang suka mencampur bahasa Inggris dan Indonesia.
Berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata struggle agar kamu lebih paham:
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa struggle bisa digunakan dalam berbagai situasi, dari yang serius hingga ringan.
Menghadapi struggle memang tidak mudah, tapi ada beberapa cara yang bisa membantu:
Di Indonesia, kata struggle sering dipakai dalam bahasa gaul. Misalnya, anak muda sering bilang "struggle cari duit" atau "struggle ngejar deadline." Penggunaan ini biasanya lebih santai dan sering dikombinasikan dengan humor. Meski begitu, makna dasarnya tetap sama: menggambarkan usaha keras atau tantangan.
Arti struggle dalam bahasa Indonesia adalah perjuangan, usaha keras, atau kesulitan. Kata ini bisa digunakan sebagai kata benda atau kata kerja, tergantung konteks.
Struggle sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, karena sifatnya yang relatable. Dengan memahami pengertian, penggunaan, dan contohnya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih tepat. (Z-10)
