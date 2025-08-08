Arti Struggle dalam Bahasa Indonesia: Pengertian, Penggunaan, dan Contoh Lengkap

Arti struggle.(Freepik)

PERNAH dengar kata struggle? Kata ini sering muncul di media sosial, lagu, atau percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih arti struggle sebenarnya? Dalam artikel ini, kita akan bahas tuntas pengertian struggle, cara penggunaannya, dan contoh-contoh yang mudah dipahami. Yuk, simak!

Apa Arti Struggle dalam Bahasa Indonesia?

Kata struggle berasal dari bahasa Inggris yang berarti perjuangan, usaha keras, atau kesulitan. Dalam konteks tertentu, struggle bisa merujuk pada tantangan atau rintangan yang dihadapi seseorang dalam hidup. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi yang membutuhkan usaha besar untuk mengatasinya.

Misalnya, ketika seseorang bilang, "Hidup ini penuh struggle," artinya mereka sedang menghadapi banyak tantangan atau kesulitan dalam hidupnya. Makna struggle bisa positif (usaha untuk mencapai tujuan) atau negatif (kesusahan yang sulit diatasi), tergantung konteksnya.

Mengapa Kata Struggle Populer?

Kata struggle sering digunakan karena sifatnya yang relatable. Banyak orang merasa terhubung dengan kata ini, terutama di kalangan anak muda. Di media sosial seperti Instagram atau X, struggle sering dipakai untuk menggambarkan pengalaman hidup, baik secara serius maupun bercanda. Misalnya, caption seperti "Struggle bangun pagi" sering dipakai untuk menggambarkan kesulitan kecil tapi relatable.

Penggunaan Kata Struggle dalam Kalimat

Kata struggle bisa digunakan sebagai kata benda (noun) atau kata kerja (verb). Berikut penjelasannya:

Sebagai kata benda: Mengacu pada situasi atau kondisi sulit. Contoh: "Belajar matematika adalah struggle buatku."

Sebagai kata kerja: Menggambarkan tindakan berjuang atau berusaha keras. Contoh: "Dia struggle untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu."

Penting untuk memahami konteks agar penggunaan kata ini tepat. Di Indonesia, struggle sering dipakai dalam bahasa gaul, terutama di kalangan yang suka mencampur bahasa Inggris dan Indonesia.

Contoh Kalimat dengan Kata Struggle

Berikut beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata struggle agar kamu lebih paham:

Struggle sebagai kata benda:

- "Mencari pekerjaan di masa pandemi adalah struggle yang nyata."

- "Struggle-ku setiap hari adalah mengatur waktu antara kerja dan keluarga." Struggle sebagai kata kerja:

- "Aku struggle banget saat harus presentasi di depan kelas."

- "Mereka struggle untuk bertahan hidup dengan gaji minim."

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa struggle bisa digunakan dalam berbagai situasi, dari yang serius hingga ringan.

Tips Mengatasi Struggle dalam Hidup

Menghadapi struggle memang tidak mudah, tapi ada beberapa cara yang bisa membantu:

Tetap Tenang: Jangan panik saat menghadapi kesulitan. Ambil napas dalam-dalam dan pikirkan solusi.

Cari Dukungan: Ceritakan struggle-mu kepada teman atau keluarga untuk mendapat saran atau semangat.

Ceritakan struggle-mu kepada teman atau keluarga untuk mendapat saran atau semangat. Buat Rencana: Tulis langkah-langkah kecil untuk mengatasi tantanganmu.

Jaga Motivasi: Ingatkan diri sendiri bahwa setiap struggle adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan.

Struggle dalam Bahasa Gaul Indonesia

Di Indonesia, kata struggle sering dipakai dalam bahasa gaul. Misalnya, anak muda sering bilang "struggle cari duit" atau "struggle ngejar deadline." Penggunaan ini biasanya lebih santai dan sering dikombinasikan dengan humor. Meski begitu, makna dasarnya tetap sama: menggambarkan usaha keras atau tantangan.

Kesimpulan

Arti struggle dalam bahasa Indonesia adalah perjuangan, usaha keras, atau kesulitan. Kata ini bisa digunakan sebagai kata benda atau kata kerja, tergantung konteks.

Struggle sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, karena sifatnya yang relatable. Dengan memahami pengertian, penggunaan, dan contohnya, kamu bisa menggunakan kata ini dengan lebih tepat. (Z-10)