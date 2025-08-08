Pretty: Makna dan Penggunaan dalam Bahasa Inggris yang Perlu Kamu Tahu

Headline
KATA pretty sering muncul dalam percakapan sehari-hari, lagu, atau film berbahasa Inggris. Tapi, apa sih makna sebenarnya dari pretty? Bagaimana cara menggunakannya agar terdengar natural seperti penutur asli? Artikel ini akan menjelaskan semua yang perlu kamu tahu tentang kata pretty, lengkap dengan contoh dan tips praktis!
Dalam Bahasa Inggris, pretty adalah kata sifat (adjective) yang berarti "cantik", "menarik", atau "indah" dalam konteks yang ringan dan tidak terlalu formal. Kata ini sering digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang menyenangkan secara visual, tapi tidak seintens kata seperti "beautiful" atau "gorgeous". Selain itu, pretty juga bisa digunakan sebagai kata keterangan (adverb) untuk menunjukkan tingkat atau intensitas, seperti "cukup" atau "agak".
Contoh penggunaan sebagai kata sifat:
Contoh penggunaan sebagai kata keterangan:
Meskipun sering diartikan sama, pretty, "beautiful", dan "cute" punya nuansa berbeda:
Contoh perbandingan:
Ketika digunakan sebagai kata keterangan, pretty menunjukkan sesuatu yang "cukup" atau "agak" tapi tidak ekstrem. Ini sering dipakai dalam percakapan kasual untuk memberikan penekanan ringan.
Contoh:
Perhatikan bahwa pretty sebagai adverb lebih umum di Amerika daripada di Inggris, di mana orang lebih sering menggunakan "quite" atau "rather".
Supaya kamu bisa menggunakan pretty seperti penutur asli, ikuti tips ini:
Hindari menggunakan pretty dalam tulisan atau situasi formal, seperti laporan bisnis atau surat resmi, karena kata ini terkesan santai. Gunakan alternatif seperti "attractive", "pleasant", atau "considerably" tergantung konteksnya.
Kata pretty adalah kosa kata serbaguna dalam Bahasa Inggris yang bisa digunakan sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan sesuatu yang cantik atau sebagai kata keterangan untuk menunjukkan intensitas.
Dengan memahami nuansa dan konteks penggunaannya, kamu bisa membuat percakapan atau tulisanmu lebih alami dan menarik. Mulai praktikkan kata pretty hari ini, dan tingkatkan keterampilan Bahasa Inggrismu! (Z-10)
