Visual Adalah: Arti, Penjelasan, dan Pandangan Para Ahli

Ilustrasi.(Freepik)

Apa itu visual? Visual adalah cara menyampaikan informasi atau ide melalui elemen gambar, grafik, atau simbol yang bisa dilihat mata.

Dalam dunia yang penuh dengan informasi, visual menjadi alat penting untuk membuat pesan lebih mudah dipahami dan menarik. Artikel ini akan menjelaskan arti visual, jenis-jenisnya, serta pandangan para ahli tentang pentingnya visual dalam komunikasi.

Apa Arti Visual?

Visual adalah segala bentuk representasi yang menggunakan elemen visual seperti gambar, warna, bentuk, atau simbol untuk menyampaikan pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), visual berhubungan dengan penglihatan atau sesuatu yang dapat dilihat. Contohnya, iklan di televisi, infografis, atau bahkan papan reklame di jalan raya, semuanya menggunakan elemen visual untuk menarik perhatian.

Visual membantu kita memahami informasi dengan cepat. Misalnya, sebuah grafik batang bisa menjelaskan data penjualan lebih jelas dibandingkan tabel angka yang panjang. Karena itu, visual sering digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, pemasaran, dan seni.

Ada banyak jenis visual yang digunakan untuk berbagai tujuan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Gambar dan Foto: Digunakan untuk menangkap momen atau menyampaikan emosi, seperti foto produk dalam iklan.

Grafik dan Diagram: Membantu menjelaskan data, seperti grafik penjualan atau diagram alur.

Simbol dan Ikon: Memberikan makna singkat, seperti tanda panah untuk arah atau ikon hati untuk suka.

Tipografi: Penggunaan teks dengan gaya tertentu untuk menarik perhatian, seperti poster dengan font tebal.

Video dan Animasi: Menggabungkan gambar bergerak untuk cerita yang lebih hidup, seperti iklan animasi.

Pandangan Para Ahli tentang Visual

Banyak ahli menjelaskan pentingnya visual dalam komunikasi. Berikut adalah beberapa pandangan mereka:

John Berger, seorang kritikus seni terkenal, dalam bukunya Ways of Seeing mengatakan bahwa cara kita melihat sesuatu dipengaruhi oleh apa yang kita tahu atau percaya. Menurutnya, visual adalah alat yang membentuk persepsi kita tentang dunia.

Edward Tufte, pakar visualisasi data, menekankan bahwa visual yang baik harus sederhana namun informatif. Dalam bukunya The Visual Display of Quantitative Information, ia menjelaskan bahwa grafik yang jelas bisa membantu orang membuat keputusan lebih baik.

Don Norman, ahli desain dan psikologi, menyebutkan bahwa visual yang efektif memanfaatkan cara kerja otak manusia. Dalam bukunya The Design of Everyday Things, ia menjelaskan bahwa visual yang baik harus mudah dipahami dan menarik secara emosional.

Mengapa Visual Penting?

Visual memiliki kekuatan untuk membuat informasi lebih mudah diingat. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Selain itu, 90% informasi yang masuk ke otak adalah visual. Inilah mengapa visual adalah alat yang sangat efektif dalam pendidikan, pemasaran, dan komunikasi sehari-hari.

Contohnya, dalam pemasaran, iklan dengan visual yang menarik bisa meningkatkan minat pelanggan hingga 80%. Di media sosial, postingan dengan gambar atau video mendapat lebih banyak like dan share dibandingkan teks biasa.

Kesimpulan

Visual adalah cara ampuh untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Dari gambar sederhana hingga animasi kompleks, visual membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Pandangan para ahli seperti John Berger, Edward Tufte, dan Don Norman menegaskan bahwa visual tidak hanya indah, tetapi juga fungsional. Jadi, lain kali Anda melihat infografis atau iklan, ingatlah bahwa visual adalah kunci untuk menarik perhatian dan menyampaikan ide!