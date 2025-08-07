Arti Really dalam Bahasa Indonesia: Pengertian & Contoh Kalimat Lengkap

Ilustrasi(youtube)

Pernah dengar kata "really" dalam bahasa Inggris? Kata ini sering muncul di film, lagu, atau percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih arti really dalam Bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan bahas maknanya secara sederhana, lengkap dengan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak!

Apa Arti Really dalam Bahasa Indonesia?

Kata really dalam Bahasa Indonesia artinya benar-benar, sangat, atau kadang-kadang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Maknanya tergantung pada konteks kalimat. Biasanya, "really" dipakai untuk memperkuat pernyataan atau menunjukkan keterkejutan.

Benar-benar : Menunjukkan bahwa sesuatu itu nyata atau sungguh-sungguh.

: Menunjukkan bahwa sesuatu itu nyata atau sungguh-sungguh. Sangat : Menambah penekanan pada tingkat atau intensitas sesuatu.

: Menambah penekanan pada tingkat atau intensitas sesuatu. Pertanyaan atau keterkejutan: Digunakan untuk memastikan atau menunjukkan rasa tidak percaya.

Contoh Kalimat dengan Kata Really

Supaya lebih paham, berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan kata "really" beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Kalimat: I’m really tired after working all day.

Terjemahan: Aku benar-benar lelah setelah bekerja seharian. Kalimat: This cake is really delicious!

Terjemahan: Kue ini sangat enak! Kalimat: Are you really going to move to another city?

Terjemahan: Apa kamu benar-benar akan pindah ke kota lain? Kalimat: I really don’t understand what you’re saying.

Terjemahan: Aku sungguh tidak mengerti apa yang kamu bilang. Kalimat: That movie was really scary!

Terjemahan: Film itu sangat menakutkan!

Kapan Menggunakan Kata Really?

Kata "really" cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Berikut adalah beberapa situasi umum:

Menekankan perasaan : Misalnya, "I’m really happy" (Aku sangat bahagia).

: Misalnya, "I’m really happy" (Aku sangat bahagia). Mengungkapkan keterkejutan : Misalnya, "Really? You won the lottery?" (Benarkah? Kamu menang lotre?).

: Misalnya, "Really? You won the lottery?" (Benarkah? Kamu menang lotre?). Memperkuat opini: Misalnya, "This is really important" (Ini benar-benar penting).

Penting untuk memperhatikan intonasi saat berbicara, karena "really" bisa terdengar berbeda tergantung pada nada suara.

Tips Menggunakan Really dalam Bahasa Inggris

Agar penggunaan "really" lebih natural, berikut beberapa tips sederhana:

Gunakan "really" sebelum kata sifat untuk menambah penekanan, seperti "really beautiful" (sangat cantik).

Hindari penggunaan berlebihan agar tidak terdengar monoton.

Perhatikan konteks. Dalam situasi formal, gunakan alternatif seperti "truly" atau "very" jika diperlukan.

Mengapa Memahami Arti Really Penting?

Memahami arti really membantu kamu berkomunikasi lebih natural dalam bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam percakapan kasual, film, atau media sosial. Dengan menguasai penggunaannya, kamu bisa lebih percaya diri saat ngobrol dengan teman atau menulis dalam bahasa Inggris.

Kesimpulan: Arti really dalam Bahasa Indonesia adalah "benar-benar" atau "sangat", tergantung konteks. Kata ini sering dipakai untuk menekankan sesuatu atau menunjukkan keterkejutan. Dengan contoh kalimat di atas, kamu bisa langsung coba memakainya dalam percakapan sehari-hari! (Z-2)