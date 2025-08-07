Arti Really dalam Bahasa Indonesia: Pengertian & Contoh Kalimat Lengkap

Headline
Pernah dengar kata "really" dalam bahasa Inggris? Kata ini sering muncul di film, lagu, atau percakapan sehari-hari. Tapi, apa sih arti really dalam Bahasa Indonesia? Di artikel ini, kita akan bahas maknanya secara sederhana, lengkap dengan contoh kalimat yang mudah dipahami. Yuk, simak!
Kata really dalam Bahasa Indonesia artinya benar-benar, sangat, atau kadang-kadang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Maknanya tergantung pada konteks kalimat. Biasanya, "really" dipakai untuk memperkuat pernyataan atau menunjukkan keterkejutan.
Supaya lebih paham, berikut adalah beberapa contoh kalimat menggunakan kata "really" beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:
Kata "really" cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik lisan maupun tulisan. Berikut adalah beberapa situasi umum:
Penting untuk memperhatikan intonasi saat berbicara, karena "really" bisa terdengar berbeda tergantung pada nada suara.
Agar penggunaan "really" lebih natural, berikut beberapa tips sederhana:
Memahami arti really membantu kamu berkomunikasi lebih natural dalam bahasa Inggris. Kata ini sering muncul dalam percakapan kasual, film, atau media sosial. Dengan menguasai penggunaannya, kamu bisa lebih percaya diri saat ngobrol dengan teman atau menulis dalam bahasa Inggris.
Kesimpulan: Arti really dalam Bahasa Indonesia adalah "benar-benar" atau "sangat", tergantung konteks. Kata ini sering dipakai untuk menekankan sesuatu atau menunjukkan keterkejutan. Dengan contoh kalimat di atas, kamu bisa langsung coba memakainya dalam percakapan sehari-hari! (Z-2)
