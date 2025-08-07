250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya Lengkap untuk Pemula

Ilustrasi.(Freepik)

Belajar kosa kata bahasa Arab adalah langkah awal penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan memahami kosa kata dasar, kamu bisa lebih mudah memahami percakapan sehari-hari, membaca teks sederhana, hingga menulis kalimat dalam bahasa Arab.

Artikel ini menyediakan 250 kosa kata bahasa Arab lengkap dengan artinya, cocok untuk pemula yang ingin belajar dengan cara mudah dan menyenangkan.

Mengapa Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Penting?

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya makna dan digunakan di banyak negara. Dengan menguasai kosa kata dasar, kamu bisa:

Memahami Al-Qur’an dan teks keagamaan lainnya.

Berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Arab.

Memperluas wawasan budaya dan pendidikan.

Daftar 250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 250 kosa kata bahasa Arab yang sering digunakan, dikelompokkan berdasarkan tema untuk memudahkan belajar.

Kosa Kata tentang Keluarga (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya أب (dibaca: Ab) Ayah أم (dibaca: Umm) Ibu أخ (dibaca: Akh) Saudara laki-laki أخت (dibaca: Ukht) Saudara perempuan جد (dibaca: Jadd) Kakek جدة (dibaca: Jaddah) Nenek ابن (dibaca: Ibn) Anak laki-laki بنت (dibaca: Bint) Anak perempuan زوج (dibaca: Zawj) Suami زوجة (dibaca: Zawjah) Istri عائلة (dibaca: ‘Ailah) Keluarga أبوين (dibaca: Abawayn) Orang tua ابن أخ (dibaca: Ibn Akh) Keponakan laki-laki ابنة أخت (dibaca: Bint Ukht) Keponakan perempuan حفيد (dibaca: Hafid) Cucu laki-laki حفيدة (dibaca: Hafidah) Cucu perempuan خال (dibaca: Khal) Paman dari ibu خالة (dibaca: Khalah) Tante dari ibu عم (dibaca: ‘Amm) Paman dari ayah عمة (dibaca: ‘Ammah) Tante dari ayah صهر (dibaca: Sihr) Menantu laki-laki كنة (dibaca: Kinnah) Menantu perempuan قريب (dibaca: Qarib) Kerabat جار (dibaca: Jar) Tetangga صديق (dibaca: Sadiq) Teman

Kosa Kata tentang Anggota Tubuh (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya رأس (dibaca: Ra’s) Kepala عين (dibaca: ‘Ayn) Mata أذن (dibaca: Udzun) Telinga أنف (dibaca: Anf) Hidung فم (dibaca: Fam) Mulut يد (dibaca: Yad) Tangan رجل (dibaca: Rijil) Kaki ذراع (dibaca: Dhirā‘) Lengan قدم (dibaca: Qadam) Telapak kaki أصبع (dibaca: Isba‘) Jari ظهر (dibaca: Zahr) Punggung بطن (dibaca: Batn) Perut صدر (dibaca: Sadr) Dada شعر (dibaca: Sha‘r) Rambut وجه (dibaca: Wajh) Wajah رقبة (dibaca: Raqabah) Leher كتف (dibaca: Katif) Bahu ركبة (dibaca: Rukbah) Lutut كاحل (dibaca: Kāhil) Pergelangan kaki ظفر (dibaca: Zufur) Kuku جلد (dibaca: Jild) Kulit دم (dibaca: Dam) Darah عظم (dibaca: ‘Adhm) Tulang قلب (dibaca: Qalb) Jantung رئة (dibaca: Ri’ah) Paru-paru

Kosa Kata tentang Sekolah (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya مدرسة (dibaca: Madrasah) Sekolah كتاب (dibaca: Kitab) Buku قلم (dibaca: Qalam) Pena معلم (dibaca: Mu‘allim) Guru طالب (dibaca: Thalib) Pelajar مكتب (dibaca: Maktab) Meja كرسي (dibaca: Kursi) Kursi سبورة (dibaca: Sabburah) Papan tulis دفتر (dibaca: Daftar) Buku catatan حقيبة (dibaca: Haqibah) Tas ورقة (dibaca: Waraqah) Kertas حبر (dibaca: Hibr) Tinta امتحان (dibaca: Imtihan) Ujian درس (dibaca: Dars) Pelajaran فصل (dibaca: Fasl) Kelas مدير (dibaca: Mudir) Kepala sekolah لوحة (dibaca: Lawhah) Papan قلم رصاص (dibaca: Qalam Rasas) Pensil ممحاة (dibaca: Mimhah) Penghapus مادة (dibaca: Maddah) Mata pelajaran اختبار (dibaca: Ikhtibar) Tes شهادة (dibaca: Shahadah) Sertifikat واجب (dibaca: Wajib) Tugas مكتبة (dibaca: Maktabah) Perpustakaan كمبيوتر (dibaca: Kumbiyutar) Komputer

Kosa Kata tentang Waktu (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya يوم (dibaca: Yawm) Hari ساعة (dibaca: Sa‘ah) Jam ليل (dibaca: Layl) Malam نهار (dibaca: Nahar) Siang غدًا (dibaca: Ghadan) Besok أمس (dibaca: Ams) Kemarin أسبوع (dibaca: Usbu‘) Minggu شهر (dibaca: Shahr) Bulan سنة (dibaca: Sanah) Tahun صباح (dibaca: Sabah) Pagi مساء (dibaca: Masa’) Sore دقيقة (dibaca: Daqiqah) Menit ثانية (dibaca: Thaniyah) Detik اليوم (dibaca: Al-Yawm) Hari ini غدًا صباحًا (dibaca: Ghadan Sabahan) Besok pagi أمس مساءً (dibaca: Ams Masa’an) Kemarin sore فجر (dibaca: Fajr) Subuh ظهر (dibaca: Zhuhr) Tengah hari عصر (dibaca: ‘Asr) Sore (waktu Ashar) مغرب (dibaca: Maghrib) Senja عشاء (dibaca: ‘Isha) Malam (waktu Isya) نصف (dibaca: Nisf) Setengah ربع (dibaca: Rub‘) Seperempat وقت (dibaca: Waqt) Waktu تاريخ (dibaca: Tarikh) Tanggal

Kosa Kata tentang Makanan dan Minuman (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya طعام (dibaca: Ta‘am) Makanan ماء (dibaca: Ma’) Air خبز (dibaca: Khubz) Roti فاكهة (dibaca: Fakihah) Buah لحم (dibaca: Lahm) Daging سمك (dibaca: Samak) Ikan دجاج (dibaca: Dajaj) Ayam بيض (dibaca: Bayd) Telur أرز (dibaca: Ruzz) Nasi حليب (dibaca: Halib) Susu جبن (dibaca: Jubn) Keju زبدة (dibaca: Zibdah) Mentega عسل (dibaca: ‘Asal) Madu سكر (dibaca: Sukkar) Gula ملح (dibaca: Milh) Garam فلفل (dibaca: Fulful) Lada زيت (dibaca: Zayt) Minyak خضروات (dibaca: Khudrawat) Sayuran تفاح (dibaca: Tuffah) Apel موز (dibaca: Mawz) Pisang برتقال (dibaca: Burtuqal) Jeruk عنب (dibaca: ‘Inab) Anggur شاي (dibaca: Shay) Teh قهوة (dibaca: Qahwah) Kopi عصير (dibaca: ‘Asir) Jus

Kosa Kata tentang Rumah dan Lingkungan (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya بيت (dibaca: Bayt) Rumah باب (dibaca: Bab) Pintu نافذة (dibaca: Nafidhah) Jendela غرفة (dibaca: Ghurfah) Kamar مطبخ (dibaca: Matbakh) Dapur حمام (dibaca: Hammam) Kamar mandi سرير (dibaca: Sarir) Tempat tidur طاولة (dibaca: Tawilah) Meja أريكة (dibaca: Ariqah) Sofa خزانة (dibaca: Khizanah) Lemari سجادة (dibaca: Sijjadah) Karpet مصباح (dibaca: Misbah) Lampu مروحة (dibaca: Mirwahah) Kipas angin تلفاز (dibaca: Tilfaz) Televisi ثلاجة (dibaca: Thallajah) Kulkas مكنسة (dibaca: Miknasah) Sapu حديقة (dibaca: Hadiqah) Taman شجرة (dibaca: Shajarah) Pohon زهرة (dibaca: Zahrah) Bunga سماء (dibaca: Sama’) Langit أرض (dibaca: Ardh) Bumi شمس (dibaca: Shams) Matahari قمر (dibaca: Qamar) Bulan نجم (dibaca: Najm) Bintang مطر (dibaca: Matar) Hujan

Kosa Kata tentang Pakaian (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya ملابس (dibaca: Malabis) Pakaian قميص (dibaca: Qamis) Kemeja سروال (dibaca: Sirwal) Celana فستان (dibaca: Fustan) Gaun جزمة (dibaca: Jazmah) Sepatu حذاء (dibaca: Hida’) Sandal قبعة (dibaca: Qubba‘ah) Topi معطف (dibaca: Mi‘taf) Mantel جورب (dibaca: Jawrab) Kaos kaki حزام (dibaca: Hizam) Sabuk قفازات (dibaca: Qufazat) Sarung tangan وشاح (dibaca: Wishah) Syal خاتم (dibaca: Khatim) Cincin ساعة يد (dibaca: Sa‘at Yad) Jam tangan نظارة (dibaca: Nazzarah) Kacamata حقيبة يد (dibaca: Haqibat Yad) Tas tangan تنورة (dibaca: Tannurah) Rok جاكيت (dibaca: Jakit) Jaket قلادة (dibaca: Qiladah) Kalung أزرار (dibaca: Azrar) Kancing جيب (dibaca: Jayb) Saku قماش (dibaca: Qimash) Kain صوف (dibaca: Suf) Wol قطن (dibaca: Qutn) Kapas جلد (dibaca: Jild) Kulit (bahan)

Kosa Kata tentang Transportasi (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya سيارة (dibaca: Sayyarah) Mobil حافلة (dibaca: Hafila) Bus قطار (dibaca: Qitar) Kereta api طائرة (dibaca: Tairah) Pesawat دراجة (dibaca: Darrajah) Sepeda سفينة (dibaca: Safinah) Kapal ميناء (dibaca: Mina’) Pelabuhan مطار (dibaca: Matar) Bandara محطة (dibaca: Mahattah) Stasiun طريق (dibaca: Tariq) Jalan جسر (dibaca: Jisr) Jembatan إشارة (dibaca: Isharah) Lampu lalu lintas رصيف (dibaca: Rasif) Trotoar تذكرة (dibaca: Tadhkirah) Tiket سائق (dibaca: Sa’iq) Sopir راكب (dibaca: Rakib) Penumpang عجلة (dibaca: ‘Ajala) Roda محرك (dibaca: Muharrik) Mesin وقود (dibaca: Waqud) Bahan bakar فرامل (dibaca: Faramil) Rem مفتاح (dibaca: Miftah) Kunci زجاج (dibaca: Zujaj) Kaca إطار (dibaca: Itar) Ban سرعة (dibaca: Sur‘ah) Kecepatan مسافة (dibaca: Masafah) Jarak

Kosa Kata tentang Kegiatan Sehari-hari (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya نوم (dibaca: Nawm) Tidur استيقظ (dibaca: Istayqaz) Bangun أكل (dibaca: Akal) Makan شرب (dibaca: Sharib) Minum عمل (dibaca: ‘Amal) Bekerja دراسة (dibaca: Dirasah) Belajar لعب (dibaca: La‘ib) Bermain مشي (dibaca: Mashi) Jalan kaki جري (dibaca: Jari) Lari جلوس (dibaca: Julus) Duduk وقوف (dibaca: Wuquf) Berdiri كتابة (dibaca: Kitabah) Menulis قراءة (dibaca: Qira’ah) Membaca سماع (dibaca: Sama‘) Mendengar تكلم (dibaca: Takallam) Berbicara نظر (dibaca: Nazar) Melihat ابتسامة (dibaca: Ibtisamah) Senyum بكاء (dibaca: Buka’) Menangis ضحك (dibaca: Dahik) Tertawa تنظيف (dibaca: Tanzif) Membereskan غسل (dibaca: Ghasala) Mencuci طبخ (dibaca: Tabkh) Memasak شراء (dibaca: Shira’) Membeli بيع (dibaca: Bi‘) Menjual سفر (dibaca: Safar) Bepergian

Kosa Kata tentang Alam dan Cuaca (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya بحر (dibaca: Bahr) Laut نهر (dibaca: Nahr) Sungai جبل (dibaca: Jabal) Gunung وادي (dibaca: Wadi) Lembah غابة (dibaca: Ghabah) Hutan صحراء (dibaca: Sahra’) Gurun ريح (dibaca: Rih) Angin سحابة (dibaca: Sahabah) Awan ثلج (dibaca: Thalj) Salju برد (dibaca: Bard) Dingin حر (dibaca: Harr) Panas رعد (dibaca: Ra‘d) Petir برق (dibaca: Barq) Kilat طقس (dibaca: Taqs) Cuaca موسم (dibaca: Mawsim) Musim ربيع (dibaca: Rabi‘) Musim semi صيف (dibaca: Sayf) Musim panas خريف (dibaca: Kharif) Musim gugur شتاء (dibaca: Shita’) Musim dingin غيوم (dibaca: Ghuyum) Awan mendung ضباب (dibaca: Dabab) Kabut ندى (dibaca: Nada) Embun فيضان (dibaca: Fayadan) Banjir زلزال (dibaca: Zilzal) Gempa bumi بركان (dibaca: Burkan) Gunung berapi

Tips Efektif Belajar Kosa Kata Bahasa Arab

Agar lebih mudah menghafal kosa kata bahasa Arab, coba tips berikut:

Gunakan kartu flash untuk menghafal setiap hari.

Praktikkan kosa kata dalam kalimat sederhana.

dalam kalimat sederhana. Tonton video atau dengar lagu berbahasa Arab untuk membiasakan telinga.

Belajar bersama teman untuk saling mengingatkan.

Kesimpulan

Memahami 250 kosa kata bahasa Arab di atas adalah fondasi penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan daftar yang terorganisir berdasarkan tema, kamu bisa belajar secara bertahap dan efektif. Jangan lupa praktikkan setiap hari agar semakin mahir. Yuk, mulai petualangan belajar bahasa Arab sekarang!