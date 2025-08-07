Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya Lengkap untuk Pemula

Wisnu Arto Subari
07/8/2025 11:43
250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya Lengkap untuk Pemula
Ilustrasi.(Freepik)

Belajar kosa kata bahasa Arab adalah langkah awal penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan memahami kosa kata dasar, kamu bisa lebih mudah memahami percakapan sehari-hari, membaca teks sederhana, hingga menulis kalimat dalam bahasa Arab.

Artikel ini menyediakan 250 kosa kata bahasa Arab lengkap dengan artinya, cocok untuk pemula yang ingin belajar dengan cara mudah dan menyenangkan.

Mengapa Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Penting?

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya makna dan digunakan di banyak negara. Dengan menguasai kosa kata dasar, kamu bisa:

  • Memahami Al-Qur’an dan teks keagamaan lainnya.
  • Berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Arab.
  • Memperluas wawasan budaya dan pendidikan.

Daftar 250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya

Berikut adalah daftar lengkap 250 kosa kata bahasa Arab yang sering digunakan, dikelompokkan berdasarkan tema untuk memudahkan belajar.

Kosa Kata tentang Keluarga (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
أب (dibaca: Ab) Ayah
أم (dibaca: Umm) Ibu
أخ (dibaca: Akh) Saudara laki-laki
أخت (dibaca: Ukht) Saudara perempuan
جد (dibaca: Jadd) Kakek
جدة (dibaca: Jaddah) Nenek
ابن (dibaca: Ibn) Anak laki-laki
بنت (dibaca: Bint) Anak perempuan
زوج (dibaca: Zawj) Suami
زوجة (dibaca: Zawjah) Istri
عائلة (dibaca: ‘Ailah) Keluarga
أبوين (dibaca: Abawayn) Orang tua
ابن أخ (dibaca: Ibn Akh) Keponakan laki-laki
ابنة أخت (dibaca: Bint Ukht) Keponakan perempuan
حفيد (dibaca: Hafid) Cucu laki-laki
حفيدة (dibaca: Hafidah) Cucu perempuan
خال (dibaca: Khal) Paman dari ibu
خالة (dibaca: Khalah) Tante dari ibu
عم (dibaca: ‘Amm) Paman dari ayah
عمة (dibaca: ‘Ammah) Tante dari ayah
صهر (dibaca: Sihr) Menantu laki-laki
كنة (dibaca: Kinnah) Menantu perempuan
قريب (dibaca: Qarib) Kerabat
جار (dibaca: Jar) Tetangga
صديق (dibaca: Sadiq) Teman

Kosa Kata tentang Anggota Tubuh (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
رأس (dibaca: Ra’s) Kepala
عين (dibaca: ‘Ayn) Mata
أذن (dibaca: Udzun) Telinga
أنف (dibaca: Anf) Hidung
فم (dibaca: Fam) Mulut
يد (dibaca: Yad) Tangan
رجل (dibaca: Rijil) Kaki
ذراع (dibaca: Dhirā‘) Lengan
قدم (dibaca: Qadam) Telapak kaki
أصبع (dibaca: Isba‘) Jari
ظهر (dibaca: Zahr) Punggung
بطن (dibaca: Batn) Perut
صدر (dibaca: Sadr) Dada
شعر (dibaca: Sha‘r) Rambut
وجه (dibaca: Wajh) Wajah
رقبة (dibaca: Raqabah) Leher
كتف (dibaca: Katif) Bahu
ركبة (dibaca: Rukbah) Lutut
كاحل (dibaca: Kāhil) Pergelangan kaki
ظفر (dibaca: Zufur) Kuku
جلد (dibaca: Jild) Kulit
دم (dibaca: Dam) Darah
عظم (dibaca: ‘Adhm) Tulang
قلب (dibaca: Qalb) Jantung
رئة (dibaca: Ri’ah) Paru-paru

Kosa Kata tentang Sekolah (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
مدرسة (dibaca: Madrasah) Sekolah
كتاب (dibaca: Kitab) Buku
قلم (dibaca: Qalam) Pena
معلم (dibaca: Mu‘allim) Guru
طالب (dibaca: Thalib) Pelajar
مكتب (dibaca: Maktab) Meja
كرسي (dibaca: Kursi) Kursi
سبورة (dibaca: Sabburah) Papan tulis
دفتر (dibaca: Daftar) Buku catatan
حقيبة (dibaca: Haqibah) Tas
ورقة (dibaca: Waraqah) Kertas
حبر (dibaca: Hibr) Tinta
امتحان (dibaca: Imtihan) Ujian
درس (dibaca: Dars) Pelajaran
فصل (dibaca: Fasl) Kelas
مدير (dibaca: Mudir) Kepala sekolah
لوحة (dibaca: Lawhah) Papan
قلم رصاص (dibaca: Qalam Rasas) Pensil
ممحاة (dibaca: Mimhah) Penghapus
مادة (dibaca: Maddah) Mata pelajaran
اختبار (dibaca: Ikhtibar) Tes
شهادة (dibaca: Shahadah) Sertifikat
واجب (dibaca: Wajib) Tugas
مكتبة (dibaca: Maktabah) Perpustakaan
كمبيوتر (dibaca: Kumbiyutar) Komputer

Kosa Kata tentang Waktu (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
يوم (dibaca: Yawm) Hari
ساعة (dibaca: Sa‘ah) Jam
ليل (dibaca: Layl) Malam
نهار (dibaca: Nahar) Siang
غدًا (dibaca: Ghadan) Besok
أمس (dibaca: Ams) Kemarin
أسبوع (dibaca: Usbu‘) Minggu
شهر (dibaca: Shahr) Bulan
سنة (dibaca: Sanah) Tahun
صباح (dibaca: Sabah) Pagi
مساء (dibaca: Masa’) Sore
دقيقة (dibaca: Daqiqah) Menit
ثانية (dibaca: Thaniyah) Detik
اليوم (dibaca: Al-Yawm) Hari ini
غدًا صباحًا (dibaca: Ghadan Sabahan) Besok pagi
أمس مساءً (dibaca: Ams Masa’an) Kemarin sore
فجر (dibaca: Fajr) Subuh
ظهر (dibaca: Zhuhr) Tengah hari
عصر (dibaca: ‘Asr) Sore (waktu Ashar)
مغرب (dibaca: Maghrib) Senja
عشاء (dibaca: ‘Isha) Malam (waktu Isya)
نصف (dibaca: Nisf) Setengah
ربع (dibaca: Rub‘) Seperempat
وقت (dibaca: Waqt) Waktu
تاريخ (dibaca: Tarikh) Tanggal

Kosa Kata tentang Makanan dan Minuman (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
طعام (dibaca: Ta‘am) Makanan
ماء (dibaca: Ma’) Air
خبز (dibaca: Khubz) Roti
فاكهة (dibaca: Fakihah) Buah
لحم (dibaca: Lahm) Daging
سمك (dibaca: Samak) Ikan
دجاج (dibaca: Dajaj) Ayam
بيض (dibaca: Bayd) Telur
أرز (dibaca: Ruzz) Nasi
حليب (dibaca: Halib) Susu
جبن (dibaca: Jubn) Keju
زبدة (dibaca: Zibdah) Mentega
عسل (dibaca: ‘Asal) Madu
سكر (dibaca: Sukkar) Gula
ملح (dibaca: Milh) Garam
فلفل (dibaca: Fulful) Lada
زيت (dibaca: Zayt) Minyak
خضروات (dibaca: Khudrawat) Sayuran
تفاح (dibaca: Tuffah) Apel
موز (dibaca: Mawz) Pisang
برتقال (dibaca: Burtuqal) Jeruk
عنب (dibaca: ‘Inab) Anggur
شاي (dibaca: Shay) Teh
قهوة (dibaca: Qahwah) Kopi
عصير (dibaca: ‘Asir) Jus

Kosa Kata tentang Rumah dan Lingkungan (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
بيت (dibaca: Bayt) Rumah
باب (dibaca: Bab) Pintu
نافذة (dibaca: Nafidhah) Jendela
غرفة (dibaca: Ghurfah) Kamar
مطبخ (dibaca: Matbakh) Dapur
حمام (dibaca: Hammam) Kamar mandi
سرير (dibaca: Sarir) Tempat tidur
طاولة (dibaca: Tawilah) Meja
أريكة (dibaca: Ariqah) Sofa
خزانة (dibaca: Khizanah) Lemari
سجادة (dibaca: Sijjadah) Karpet
مصباح (dibaca: Misbah) Lampu
مروحة (dibaca: Mirwahah) Kipas angin
تلفاز (dibaca: Tilfaz) Televisi
ثلاجة (dibaca: Thallajah) Kulkas
مكنسة (dibaca: Miknasah) Sapu
حديقة (dibaca: Hadiqah) Taman
شجرة (dibaca: Shajarah) Pohon
زهرة (dibaca: Zahrah) Bunga
سماء (dibaca: Sama’) Langit
أرض (dibaca: Ardh) Bumi
شمس (dibaca: Shams) Matahari
قمر (dibaca: Qamar) Bulan
نجم (dibaca: Najm) Bintang
مطر (dibaca: Matar) Hujan

Kosa Kata tentang Pakaian (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
ملابس (dibaca: Malabis) Pakaian
قميص (dibaca: Qamis) Kemeja
سروال (dibaca: Sirwal) Celana
فستان (dibaca: Fustan) Gaun
جزمة (dibaca: Jazmah) Sepatu
حذاء (dibaca: Hida’) Sandal
قبعة (dibaca: Qubba‘ah) Topi
معطف (dibaca: Mi‘taf) Mantel
جورب (dibaca: Jawrab) Kaos kaki
حزام (dibaca: Hizam) Sabuk
قفازات (dibaca: Qufazat) Sarung tangan
وشاح (dibaca: Wishah) Syal
خاتم (dibaca: Khatim) Cincin
ساعة يد (dibaca: Sa‘at Yad) Jam tangan
نظارة (dibaca: Nazzarah) Kacamata
حقيبة يد (dibaca: Haqibat Yad) Tas tangan
تنورة (dibaca: Tannurah) Rok
جاكيت (dibaca: Jakit) Jaket
قلادة (dibaca: Qiladah) Kalung
أزرار (dibaca: Azrar) Kancing
جيب (dibaca: Jayb) Saku
قماش (dibaca: Qimash) Kain
صوف (dibaca: Suf) Wol
قطن (dibaca: Qutn) Kapas
جلد (dibaca: Jild) Kulit (bahan)

Kosa Kata tentang Transportasi (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
سيارة (dibaca: Sayyarah) Mobil
حافلة (dibaca: Hafila) Bus
قطار (dibaca: Qitar) Kereta api
طائرة (dibaca: Tairah) Pesawat
دراجة (dibaca: Darrajah) Sepeda
سفينة (dibaca: Safinah) Kapal
ميناء (dibaca: Mina’) Pelabuhan
مطار (dibaca: Matar) Bandara
محطة (dibaca: Mahattah) Stasiun
طريق (dibaca: Tariq) Jalan
جسر (dibaca: Jisr) Jembatan
إشارة (dibaca: Isharah) Lampu lalu lintas
رصيف (dibaca: Rasif) Trotoar
تذكرة (dibaca: Tadhkirah) Tiket
سائق (dibaca: Sa’iq) Sopir
راكب (dibaca: Rakib) Penumpang
عجلة (dibaca: ‘Ajala) Roda
محرك (dibaca: Muharrik) Mesin
وقود (dibaca: Waqud) Bahan bakar
فرامل (dibaca: Faramil) Rem
مفتاح (dibaca: Miftah) Kunci
زجاج (dibaca: Zujaj) Kaca
إطار (dibaca: Itar) Ban
سرعة (dibaca: Sur‘ah) Kecepatan
مسافة (dibaca: Masafah) Jarak

Kosa Kata tentang Kegiatan Sehari-hari (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
نوم (dibaca: Nawm) Tidur
استيقظ (dibaca: Istayqaz) Bangun
أكل (dibaca: Akal) Makan
شرب (dibaca: Sharib) Minum
عمل (dibaca: ‘Amal) Bekerja
دراسة (dibaca: Dirasah) Belajar
لعب (dibaca: La‘ib) Bermain
مشي (dibaca: Mashi) Jalan kaki
جري (dibaca: Jari) Lari
جلوس (dibaca: Julus) Duduk
وقوف (dibaca: Wuquf) Berdiri
كتابة (dibaca: Kitabah) Menulis
قراءة (dibaca: Qira’ah) Membaca
سماع (dibaca: Sama‘) Mendengar
تكلم (dibaca: Takallam) Berbicara
نظر (dibaca: Nazar) Melihat
ابتسامة (dibaca: Ibtisamah) Senyum
بكاء (dibaca: Buka’) Menangis
ضحك (dibaca: Dahik) Tertawa
تنظيف (dibaca: Tanzif) Membereskan
غسل (dibaca: Ghasala) Mencuci
طبخ (dibaca: Tabkh) Memasak
شراء (dibaca: Shira’) Membeli
بيع (dibaca: Bi‘) Menjual
سفر (dibaca: Safar) Bepergian

Kosa Kata tentang Alam dan Cuaca (25 Kosa Kata)

Kosa Kata Artinya
بحر (dibaca: Bahr) Laut
نهر (dibaca: Nahr) Sungai
جبل (dibaca: Jabal) Gunung
وادي (dibaca: Wadi) Lembah
غابة (dibaca: Ghabah) Hutan
صحراء (dibaca: Sahra’) Gurun
ريح (dibaca: Rih) Angin
سحابة (dibaca: Sahabah) Awan
ثلج (dibaca: Thalj) Salju
برد (dibaca: Bard) Dingin
حر (dibaca: Harr) Panas
رعد (dibaca: Ra‘d) Petir
برق (dibaca: Barq) Kilat
طقس (dibaca: Taqs) Cuaca
موسم (dibaca: Mawsim) Musim
ربيع (dibaca: Rabi‘) Musim semi
صيف (dibaca: Sayf) Musim panas
خريف (dibaca: Kharif) Musim gugur
شتاء (dibaca: Shita’) Musim dingin
غيوم (dibaca: Ghuyum) Awan mendung
ضباب (dibaca: Dabab) Kabut
ندى (dibaca: Nada) Embun
فيضان (dibaca: Fayadan) Banjir
زلزال (dibaca: Zilzal) Gempa bumi
بركان (dibaca: Burkan) Gunung berapi

Tips Efektif Belajar Kosa Kata Bahasa Arab

Agar lebih mudah menghafal kosa kata bahasa Arab, coba tips berikut:

  • Gunakan kartu flash untuk menghafal setiap hari.
  • Praktikkan kosa kata dalam kalimat sederhana.
  • Tonton video atau dengar lagu berbahasa Arab untuk membiasakan telinga.
  • Belajar bersama teman untuk saling mengingatkan.

Kesimpulan

Memahami 250 kosa kata bahasa Arab di atas adalah fondasi penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan daftar yang terorganisir berdasarkan tema, kamu bisa belajar secara bertahap dan efektif. Jangan lupa praktikkan setiap hari agar semakin mahir. Yuk, mulai petualangan belajar bahasa Arab sekarang!

 



