250 Kosa Kata Bahasa Arab dan Artinya Lengkap untuk Pemula

Headline
Belajar kosa kata bahasa Arab adalah langkah awal penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan memahami kosa kata dasar, kamu bisa lebih mudah memahami percakapan sehari-hari, membaca teks sederhana, hingga menulis kalimat dalam bahasa Arab.
Artikel ini menyediakan 250 kosa kata bahasa Arab lengkap dengan artinya, cocok untuk pemula yang ingin belajar dengan cara mudah dan menyenangkan.
Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya makna dan digunakan di banyak negara. Dengan menguasai kosa kata dasar, kamu bisa:
Berikut adalah daftar lengkap 250 kosa kata bahasa Arab yang sering digunakan, dikelompokkan berdasarkan tema untuk memudahkan belajar.
|Kosa Kata
|Artinya
|أب (dibaca: Ab)
|Ayah
|أم (dibaca: Umm)
|Ibu
|أخ (dibaca: Akh)
|Saudara laki-laki
|أخت (dibaca: Ukht)
|Saudara perempuan
|جد (dibaca: Jadd)
|Kakek
|جدة (dibaca: Jaddah)
|Nenek
|ابن (dibaca: Ibn)
|Anak laki-laki
|بنت (dibaca: Bint)
|Anak perempuan
|زوج (dibaca: Zawj)
|Suami
|زوجة (dibaca: Zawjah)
|Istri
|عائلة (dibaca: ‘Ailah)
|Keluarga
|أبوين (dibaca: Abawayn)
|Orang tua
|ابن أخ (dibaca: Ibn Akh)
|Keponakan laki-laki
|ابنة أخت (dibaca: Bint Ukht)
|Keponakan perempuan
|حفيد (dibaca: Hafid)
|Cucu laki-laki
|حفيدة (dibaca: Hafidah)
|Cucu perempuan
|خال (dibaca: Khal)
|Paman dari ibu
|خالة (dibaca: Khalah)
|Tante dari ibu
|عم (dibaca: ‘Amm)
|Paman dari ayah
|عمة (dibaca: ‘Ammah)
|Tante dari ayah
|صهر (dibaca: Sihr)
|Menantu laki-laki
|كنة (dibaca: Kinnah)
|Menantu perempuan
|قريب (dibaca: Qarib)
|Kerabat
|جار (dibaca: Jar)
|Tetangga
|صديق (dibaca: Sadiq)
|Teman
|Kosa Kata
|Artinya
|رأس (dibaca: Ra’s)
|Kepala
|عين (dibaca: ‘Ayn)
|Mata
|أذن (dibaca: Udzun)
|Telinga
|أنف (dibaca: Anf)
|Hidung
|فم (dibaca: Fam)
|Mulut
|يد (dibaca: Yad)
|Tangan
|رجل (dibaca: Rijil)
|Kaki
|ذراع (dibaca: Dhirā‘)
|Lengan
|قدم (dibaca: Qadam)
|Telapak kaki
|أصبع (dibaca: Isba‘)
|Jari
|ظهر (dibaca: Zahr)
|Punggung
|بطن (dibaca: Batn)
|Perut
|صدر (dibaca: Sadr)
|Dada
|شعر (dibaca: Sha‘r)
|Rambut
|وجه (dibaca: Wajh)
|Wajah
|رقبة (dibaca: Raqabah)
|Leher
|كتف (dibaca: Katif)
|Bahu
|ركبة (dibaca: Rukbah)
|Lutut
|كاحل (dibaca: Kāhil)
|Pergelangan kaki
|ظفر (dibaca: Zufur)
|Kuku
|جلد (dibaca: Jild)
|Kulit
|دم (dibaca: Dam)
|Darah
|عظم (dibaca: ‘Adhm)
|Tulang
|قلب (dibaca: Qalb)
|Jantung
|رئة (dibaca: Ri’ah)
|Paru-paru
|Kosa Kata
|Artinya
|مدرسة (dibaca: Madrasah)
|Sekolah
|كتاب (dibaca: Kitab)
|Buku
|قلم (dibaca: Qalam)
|Pena
|معلم (dibaca: Mu‘allim)
|Guru
|طالب (dibaca: Thalib)
|Pelajar
|مكتب (dibaca: Maktab)
|Meja
|كرسي (dibaca: Kursi)
|Kursi
|سبورة (dibaca: Sabburah)
|Papan tulis
|دفتر (dibaca: Daftar)
|Buku catatan
|حقيبة (dibaca: Haqibah)
|Tas
|ورقة (dibaca: Waraqah)
|Kertas
|حبر (dibaca: Hibr)
|Tinta
|امتحان (dibaca: Imtihan)
|Ujian
|درس (dibaca: Dars)
|Pelajaran
|فصل (dibaca: Fasl)
|Kelas
|مدير (dibaca: Mudir)
|Kepala sekolah
|لوحة (dibaca: Lawhah)
|Papan
|قلم رصاص (dibaca: Qalam Rasas)
|Pensil
|ممحاة (dibaca: Mimhah)
|Penghapus
|مادة (dibaca: Maddah)
|Mata pelajaran
|اختبار (dibaca: Ikhtibar)
|Tes
|شهادة (dibaca: Shahadah)
|Sertifikat
|واجب (dibaca: Wajib)
|Tugas
|مكتبة (dibaca: Maktabah)
|Perpustakaan
|كمبيوتر (dibaca: Kumbiyutar)
|Komputer
|Kosa Kata
|Artinya
|يوم (dibaca: Yawm)
|Hari
|ساعة (dibaca: Sa‘ah)
|Jam
|ليل (dibaca: Layl)
|Malam
|نهار (dibaca: Nahar)
|Siang
|غدًا (dibaca: Ghadan)
|Besok
|أمس (dibaca: Ams)
|Kemarin
|أسبوع (dibaca: Usbu‘)
|Minggu
|شهر (dibaca: Shahr)
|Bulan
|سنة (dibaca: Sanah)
|Tahun
|صباح (dibaca: Sabah)
|Pagi
|مساء (dibaca: Masa’)
|Sore
|دقيقة (dibaca: Daqiqah)
|Menit
|ثانية (dibaca: Thaniyah)
|Detik
|اليوم (dibaca: Al-Yawm)
|Hari ini
|غدًا صباحًا (dibaca: Ghadan Sabahan)
|Besok pagi
|أمس مساءً (dibaca: Ams Masa’an)
|Kemarin sore
|فجر (dibaca: Fajr)
|Subuh
|ظهر (dibaca: Zhuhr)
|Tengah hari
|عصر (dibaca: ‘Asr)
|Sore (waktu Ashar)
|مغرب (dibaca: Maghrib)
|Senja
|عشاء (dibaca: ‘Isha)
|Malam (waktu Isya)
|نصف (dibaca: Nisf)
|Setengah
|ربع (dibaca: Rub‘)
|Seperempat
|وقت (dibaca: Waqt)
|Waktu
|تاريخ (dibaca: Tarikh)
|Tanggal
|Kosa Kata
|Artinya
|طعام (dibaca: Ta‘am)
|Makanan
|ماء (dibaca: Ma’)
|Air
|خبز (dibaca: Khubz)
|Roti
|فاكهة (dibaca: Fakihah)
|Buah
|لحم (dibaca: Lahm)
|Daging
|سمك (dibaca: Samak)
|Ikan
|دجاج (dibaca: Dajaj)
|Ayam
|بيض (dibaca: Bayd)
|Telur
|أرز (dibaca: Ruzz)
|Nasi
|حليب (dibaca: Halib)
|Susu
|جبن (dibaca: Jubn)
|Keju
|زبدة (dibaca: Zibdah)
|Mentega
|عسل (dibaca: ‘Asal)
|Madu
|سكر (dibaca: Sukkar)
|Gula
|ملح (dibaca: Milh)
|Garam
|فلفل (dibaca: Fulful)
|Lada
|زيت (dibaca: Zayt)
|Minyak
|خضروات (dibaca: Khudrawat)
|Sayuran
|تفاح (dibaca: Tuffah)
|Apel
|موز (dibaca: Mawz)
|Pisang
|برتقال (dibaca: Burtuqal)
|Jeruk
|عنب (dibaca: ‘Inab)
|Anggur
|شاي (dibaca: Shay)
|Teh
|قهوة (dibaca: Qahwah)
|Kopi
|عصير (dibaca: ‘Asir)
|Jus
|Kosa Kata
|Artinya
|بيت (dibaca: Bayt)
|Rumah
|باب (dibaca: Bab)
|Pintu
|نافذة (dibaca: Nafidhah)
|Jendela
|غرفة (dibaca: Ghurfah)
|Kamar
|مطبخ (dibaca: Matbakh)
|Dapur
|حمام (dibaca: Hammam)
|Kamar mandi
|سرير (dibaca: Sarir)
|Tempat tidur
|طاولة (dibaca: Tawilah)
|Meja
|أريكة (dibaca: Ariqah)
|Sofa
|خزانة (dibaca: Khizanah)
|Lemari
|سجادة (dibaca: Sijjadah)
|Karpet
|مصباح (dibaca: Misbah)
|Lampu
|مروحة (dibaca: Mirwahah)
|Kipas angin
|تلفاز (dibaca: Tilfaz)
|Televisi
|ثلاجة (dibaca: Thallajah)
|Kulkas
|مكنسة (dibaca: Miknasah)
|Sapu
|حديقة (dibaca: Hadiqah)
|Taman
|شجرة (dibaca: Shajarah)
|Pohon
|زهرة (dibaca: Zahrah)
|Bunga
|سماء (dibaca: Sama’)
|Langit
|أرض (dibaca: Ardh)
|Bumi
|شمس (dibaca: Shams)
|Matahari
|قمر (dibaca: Qamar)
|Bulan
|نجم (dibaca: Najm)
|Bintang
|مطر (dibaca: Matar)
|Hujan
|Kosa Kata
|Artinya
|ملابس (dibaca: Malabis)
|Pakaian
|قميص (dibaca: Qamis)
|Kemeja
|سروال (dibaca: Sirwal)
|Celana
|فستان (dibaca: Fustan)
|Gaun
|جزمة (dibaca: Jazmah)
|Sepatu
|حذاء (dibaca: Hida’)
|Sandal
|قبعة (dibaca: Qubba‘ah)
|Topi
|معطف (dibaca: Mi‘taf)
|Mantel
|جورب (dibaca: Jawrab)
|Kaos kaki
|حزام (dibaca: Hizam)
|Sabuk
|قفازات (dibaca: Qufazat)
|Sarung tangan
|وشاح (dibaca: Wishah)
|Syal
|خاتم (dibaca: Khatim)
|Cincin
|ساعة يد (dibaca: Sa‘at Yad)
|Jam tangan
|نظارة (dibaca: Nazzarah)
|Kacamata
|حقيبة يد (dibaca: Haqibat Yad)
|Tas tangan
|تنورة (dibaca: Tannurah)
|Rok
|جاكيت (dibaca: Jakit)
|Jaket
|قلادة (dibaca: Qiladah)
|Kalung
|أزرار (dibaca: Azrar)
|Kancing
|جيب (dibaca: Jayb)
|Saku
|قماش (dibaca: Qimash)
|Kain
|صوف (dibaca: Suf)
|Wol
|قطن (dibaca: Qutn)
|Kapas
|جلد (dibaca: Jild)
|Kulit (bahan)
|Kosa Kata
|Artinya
|سيارة (dibaca: Sayyarah)
|Mobil
|حافلة (dibaca: Hafila)
|Bus
|قطار (dibaca: Qitar)
|Kereta api
|طائرة (dibaca: Tairah)
|Pesawat
|دراجة (dibaca: Darrajah)
|Sepeda
|سفينة (dibaca: Safinah)
|Kapal
|ميناء (dibaca: Mina’)
|Pelabuhan
|مطار (dibaca: Matar)
|Bandara
|محطة (dibaca: Mahattah)
|Stasiun
|طريق (dibaca: Tariq)
|Jalan
|جسر (dibaca: Jisr)
|Jembatan
|إشارة (dibaca: Isharah)
|Lampu lalu lintas
|رصيف (dibaca: Rasif)
|Trotoar
|تذكرة (dibaca: Tadhkirah)
|Tiket
|سائق (dibaca: Sa’iq)
|Sopir
|راكب (dibaca: Rakib)
|Penumpang
|عجلة (dibaca: ‘Ajala)
|Roda
|محرك (dibaca: Muharrik)
|Mesin
|وقود (dibaca: Waqud)
|Bahan bakar
|فرامل (dibaca: Faramil)
|Rem
|مفتاح (dibaca: Miftah)
|Kunci
|زجاج (dibaca: Zujaj)
|Kaca
|إطار (dibaca: Itar)
|Ban
|سرعة (dibaca: Sur‘ah)
|Kecepatan
|مسافة (dibaca: Masafah)
|Jarak
|Kosa Kata
|Artinya
|نوم (dibaca: Nawm)
|Tidur
|استيقظ (dibaca: Istayqaz)
|Bangun
|أكل (dibaca: Akal)
|Makan
|شرب (dibaca: Sharib)
|Minum
|عمل (dibaca: ‘Amal)
|Bekerja
|دراسة (dibaca: Dirasah)
|Belajar
|لعب (dibaca: La‘ib)
|Bermain
|مشي (dibaca: Mashi)
|Jalan kaki
|جري (dibaca: Jari)
|Lari
|جلوس (dibaca: Julus)
|Duduk
|وقوف (dibaca: Wuquf)
|Berdiri
|كتابة (dibaca: Kitabah)
|Menulis
|قراءة (dibaca: Qira’ah)
|Membaca
|سماع (dibaca: Sama‘)
|Mendengar
|تكلم (dibaca: Takallam)
|Berbicara
|نظر (dibaca: Nazar)
|Melihat
|ابتسامة (dibaca: Ibtisamah)
|Senyum
|بكاء (dibaca: Buka’)
|Menangis
|ضحك (dibaca: Dahik)
|Tertawa
|تنظيف (dibaca: Tanzif)
|Membereskan
|غسل (dibaca: Ghasala)
|Mencuci
|طبخ (dibaca: Tabkh)
|Memasak
|شراء (dibaca: Shira’)
|Membeli
|بيع (dibaca: Bi‘)
|Menjual
|سفر (dibaca: Safar)
|Bepergian
|Kosa Kata
|Artinya
|بحر (dibaca: Bahr)
|Laut
|نهر (dibaca: Nahr)
|Sungai
|جبل (dibaca: Jabal)
|Gunung
|وادي (dibaca: Wadi)
|Lembah
|غابة (dibaca: Ghabah)
|Hutan
|صحراء (dibaca: Sahra’)
|Gurun
|ريح (dibaca: Rih)
|Angin
|سحابة (dibaca: Sahabah)
|Awan
|ثلج (dibaca: Thalj)
|Salju
|برد (dibaca: Bard)
|Dingin
|حر (dibaca: Harr)
|Panas
|رعد (dibaca: Ra‘d)
|Petir
|برق (dibaca: Barq)
|Kilat
|طقس (dibaca: Taqs)
|Cuaca
|موسم (dibaca: Mawsim)
|Musim
|ربيع (dibaca: Rabi‘)
|Musim semi
|صيف (dibaca: Sayf)
|Musim panas
|خريف (dibaca: Kharif)
|Musim gugur
|شتاء (dibaca: Shita’)
|Musim dingin
|غيوم (dibaca: Ghuyum)
|Awan mendung
|ضباب (dibaca: Dabab)
|Kabut
|ندى (dibaca: Nada)
|Embun
|فيضان (dibaca: Fayadan)
|Banjir
|زلزال (dibaca: Zilzal)
|Gempa bumi
|بركان (dibaca: Burkan)
|Gunung berapi
Agar lebih mudah menghafal kosa kata bahasa Arab, coba tips berikut:
Memahami 250 kosa kata bahasa Arab di atas adalah fondasi penting untuk menguasai bahasa ini. Dengan daftar yang terorganisir berdasarkan tema, kamu bisa belajar secara bertahap dan efektif. Jangan lupa praktikkan setiap hari agar semakin mahir. Yuk, mulai petualangan belajar bahasa Arab sekarang!
