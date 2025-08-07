25 Nama Nama Nabi dan Rasul dalam Islam: Kisah dan Mukjizatnya

Headline
DALAM agama Islam, nama nama nabi dan rasul memiliki tempat istimewa. Mereka adalah utusan Allah yang membawa petunjuk untuk umat manusia. Al-Qur'an menyebutkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Artikel ini akan menjelaskan daftar nama nama nabi, kisah singkat, serta mukjizat mereka, lengkap dengan referensi dari Al-Qur'an dan Hadits shahih.
Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya, sedangkan rasul adalah nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu tersebut kepada umat secara luas. Dari sekian banyak nabi, hanya 25 nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut adalah daftar nama nama nabi dan rasul beserta kisahnya.
Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Ia tinggal di surga sebelum diturunkan ke bumi karena memakan buah terlarang.
"Dan Kami berfirman: 'Hai Adam, diamlah engkau dan istrimu di surga...'" (QS. Al-Baqarah: 35)
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
Nabi Idris dikenal sebagai orang yang pandai dan pertama kali menulis dengan pena. Ia diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah.
"Dan ceritakanlah (hai Muhammad) tentang Idris di dalam Al-Kitab (Al-Qur'an)..." (QS. Maryam: 56-57)
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ
Nabi Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan buatlah bahtera dengan pengawasan Kami..." (QS. Hud: 37)
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
Nabi Hud diutus kepada kaum 'Ad yang ingkar. Mereka dihancurkan oleh angin kencang.
"Dan kepada kaum 'Ad, Kami utus saudara mereka, Hud..." (QS. Hud: 50)
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
Nabi Shaleh diutus kepada kaum Tsamud dan diberi mukjizat unta betina.
"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh..." (QS. Hud: 61)
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Ia selamat dari api besar.
"Kami berfirman: 'Hai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim!'" (QS. Al-Anbiya: 69)
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
Nabi Luth diutus kepada kaum yang melakukan perbuatan keji. Mereka dihancurkan oleh hujan batu.
"Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya..." (QS. Al-A'raf: 83)
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim yang ikut membangun Ka'bah.
"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Baitullah..." (QS. Al-Baqarah: 127)
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
Nabi Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim yang menjadi nenek moyang Bani Israil.
"Dan Kami berikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub..." (QS. Al-An'am: 84)
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
Nabi Ya'qub adalah putra Nabi Ishaq, dikenal sebagai Israil, leluhur Bani Israil.
"Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub..." (QS. Al-Ankabut: 27)
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
Nabi Yusuf dikenal karena ketampanannya dan kemampuan menafsirkan mimpi.
"Dan Yusuf datang ke Mesir..." (QS. Yusuf: 21)
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ
Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madyan yang curang dalam perdagangan.
"Dan kepada Madyan, Kami utus saudara mereka Syu'aib..." (QS. Hud: 84)
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
Nabi Ayyub terkenal karena kesabarannya menghadapi ujian penyakit.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan (ingatlah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya..." (QS. Al-Anbiya: 83)
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ
Nabi Dzulkifli dikenal sebagai orang yang sabar dan adil.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan (ingatlah) Ismail, Idris, dan Dzulkifli..." (QS. Al-Anbiya: 85)
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ
Nabi Musa diberi mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan membelah laut.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan lemparkanlah tongkatmu..." (QS. Al-A'raf: 117)
وَأَلْقِ عَصَاكَ
Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang membantu menyampaikan risalah.
"Dan Kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan..." (QS. Al-Anbiya: 48)
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
Nabi Dawud diberi mukjizat suara merdu dan kitab Zabur.
"Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud..." (QS. Al-Isra: 55)
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan memimpin jin.
"Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud..." (QS. An-Naml: 16)
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ
Nabi Ilyas diutus kepada kaum yang menyembah berhala Ba'al.
"Dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang rasul..." (QS. As-Saffat: 123)
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
Nabi Ilyasa melanjutkan dakwah Nabi Ilyas.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Luth..." (QS. Al-An'am: 86)
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
Nabi Yunus selamat dari perut ikan besar setelah bertaubat.
Referensi Al-Qur'an:
"Dan (ingatlah) Dzun Nun (Yunus) ketika ia pergi dalam keadaan marah..." (QS. Al-Anbiya: 87)
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
Nabi Zakaria berdoa memohon keturunan dan dikaruniai Nabi Yahya.
"Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu..." (QS. Maryam: 7)
يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ
Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria yang dikenal sebagai orang yang saleh.
"Hai Yahya, ambillah Kitab itu dengan sungguh-sungguh..." (QS. Maryam: 12)
يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
Nabi Isa diberi mukjizat menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati.
"Dan Aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang kusta..." (QS. Ali Imran: 49)
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, pembawa Al-Qur'an.
"Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu..." (QS. Al-Ahzab: 40)
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ
Hadits:
"Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." (HR. Ahmad)
بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
Mengetahui nama nama nabi membantu kita memahami sejarah Islam dan pelajaran dari kisah mereka. Setiap nabi membawa pesan tauhid dan akhlak mulia. Dengan mempelajari kisah mereka, kita bisa mengambil teladan untuk kehidupan sehari-hari.
Daftar 25 nama nama nabi dan rasul dalam Islam adalah bagian penting dari keimanan kita. Kisah dan mukjizat mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, memberikan inspirasi dan pelajaran berharga. Mari pelajari dan teladani sifat-sifat mulia para nabi! (Al-Quran/Z-10)
Kisah Nabi dan Rasul merupakan salah satu fondasi penting dalam ajaran Islam. Setiap Muslim diajarkan untuk mengenal dan mengambil hikmah dari kehidupan 25 Nabi dan Rasul
