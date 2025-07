15 Doa Bersyukur atas Nikmat Allah Arab, Latin, dan Artinya Lengkap dengan Referensi Alquran & Hadits

Doa bersyukur(Freepik)

DOA bersyukur atas nikmat Allah arab adalah cara sederhana untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan atas segala karunia-Nya. Dalam Islam, bersyukur sangat penting karena bisa menambah nikmat, seperti yang disebutkan dalam Alquran. Berikut adalah 15 doa bersyukur atas nikmat Allah arab lengkap dengan latin, artinya, dan referensi dari Alquran atau hadits shahih. Doa-doa ini mudah dibaca dan diamalkan setiap hari.

Pengenalan tentang Doa Bersyukur

Bersyukur adalah perintah Allah dalam Alquran, seperti dalam surah Ibrahim ayat 7: "Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu." Doa bersyukur atas nikmat Allah arab membantu kita ingat akan karunia Tuhan, seperti kesehatan, rezeki, dan keluarga. Hadits dari Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya syukur, misalnya dalam HR Muslim: "Barangsiapa yang bangun pagi dan merasa aman, sehat, dan punya makanan untuk hari itu, maka seolah dia punya dunia seisinya."

Daftar 15 Doa Bersyukur atas Nikmat Allah

Doa 1: Doa Nabi Sulaiman

Arab:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ

Latin: Robbi auzi'nii an asykura ni'matakal-lati an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala shalihan tardhahu wa adkhilni birahmatika fii 'ibaadikash shaalihiin.

Artinya: Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku (ilham dan kemampuan) untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. (Aku memohon pula) masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.

Referensi: QS An-Naml: 19

Doa 2: Doa sebelum Salam Sholat

Arab:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Latin: Allahumma a'innii 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatik.

Artinya: Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.

Referensi: HR Abu Dawud no. 1522

Doa 3: Doa Pagi dan Petang

Arab:

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شريكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

Latin: Allahumma maa ashbaha bii min ni'matin au bi-ahadin min khalqika fa minka wahdaka laa syariika laka fa lakal hamdu wa lakasy syukru.

Artinya: Ya Allah, nikmat apa pun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhluk-Mu, semuanya hanya dari-Mu semata, tiada sekutu bagi-Mu, bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu segala syukur.

Referensi: HR Abu Dawud & HR Baihaqi

Doa 4: Doa Syukur dan Tobat

Arab:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا

Latin: Allahumma inni as 'alukats tsabaata fil amri wal 'aziimata 'alar rusydi wa as 'aluka syukra ni'matika wa husna 'ibaadatika wa as 'aluka qalban saliman wa lisaanan shaadiqan.

Artinya: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan, tekad yang kuat untuk petunjuk, aku memohon syukur atas nikmat-Mu dan ibadah yang baik kepada-Mu, aku memohon hati yang selamat dan lisan yang jujur.

Referensi: HR Tirmidzi

Doa 5: Doa Syukur Umum

Arab:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Latin: Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin.

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Referensi: QS Al-Fatihah: 2

Doa 6: Doa Syukur atas Rezeki

Arab:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رِزْقِنَا

Latin: Allahumma barik lanaa fii rizqinaa.

Artinya: Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki kami.

Referensi: HR Muslim no. 659

Doa 7: Doa Syukur atas Kesehatan

Arab:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي

Latin: Allahumma ‘aafini fii badanii.

Artinya: Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku.

Referensi: HR Abu Dawud no. 5090

Doa 8: Doa Syukur atas Keluarga

Arab:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ

Latin: Rabbi hab lii minash shaalihiin.

Artinya: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang yang saleh.

Referensi: QS As-Saffat: 100

Doa 9: Doa Syukur atas Keselamatan

Arab:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

Latin: Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah.

Artinya: Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan.

Referensi: HR Tirmidzi no. 3513

Doa 10: Doa Syukur atas Ilmu

Arab:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Latin: Rabbi zidnii ‘ilmaa.

Artinya: Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu.

Referensi: QS Taha: 114

Doa 11: Doa Syukur atas Kehidupan

Arab:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Latin: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami akan kembali.

Referensi: HR Bukhari no. 6312

Doa 12: Doa Syukur atas Kesehatan Tubuh

Arab:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ

Latin: Alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi.

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada tubuhku, mengembalikan ruhku, dan mengizinkan aku untuk mengingat-Nya.

Referensi: HR Tirmidzi no. 3401

Doa 13: Doa Syukur atas Nikmat Keluarga

Arab:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

Latin: Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Isma'ila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a.

Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku di masa tua anak-anak, yaitu Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Mendengar doa.

Referensi: QS Ibrahim: 39

Doa 14: Doa Syukur dari Luqman

Arab:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۗوَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Latin: Wa laqad aataynaa luqmaanal hikmata anisykur lillaahi wa man yasykur fa innamaa yaskuru linafsih, wa man kafara fa innallaaha ghoniyyun hamiiid.

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Referensi: QS Luqman: 12

Doa 15: Doa Syukur atas Penambahan Nikmat

Arab:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Latin: Wa idz ta adzzana rabbukum lainng syakartum la aziidannakum wala inngkafartum inna 'adzaabii lasyadiiid.

Artinya: Dan (ingatlah juga), takala Rabbmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

Referensi: QS Ibrahim: 7

Kesimpulan

Amalkan doa bersyukur atas nikmat Allah arab ini setiap hari untuk menambah keberkahan hidup. Ingat, syukur membuat kita lebih bahagia dan dekat dengan Tuhan. (Z-10)