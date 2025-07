Makna Bismika Allahumma Ahya Wabismika Amut: Doa Sunnah Sebelum Tidur

Doa bismika allahumma ahya wabismika amut adalah amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca sebelum tidur. Doa ini mengandung makna mendalam tentang kehidupan, kematian, dan ketergantungan kepada Allah SWT. Dalam artikel ini, kita akan membahas teks doa, arti, makna, serta keutamaannya berdasarkan hadits shahih, disertai cara mengamalkannya dengan benar.

Berikut adalah teks doa dalam bahasa Arab, transliterasi Latin, dan terjemahannya:

Doa ini pendek, mudah dihafal, dan penuh makna. Membacanya sebelum tidur mengingatkan kita bahwa hidup dan mati hanya di tangan Allah.

Doa bismika allahumma ahya wabismika amut bersumber dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ‘anhu berkata:

"Ketika Rasulullah SAW hendak tidur, beliau berdoa: Bismika Allahumma ahya wabismika amut." (HR. Bukhari no. 6324, Muslim no. 2711)