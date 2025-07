Take Away: Arti, Istilah, dan Semua yang Perlu Kamu Tahu!

Ilustrasi(Dok Ist)

PERNAH dengar istilah take away di restoran? Kalau kamu suka pesan makanan untuk dibawa pulang, pasti sudah tidak asing dengan kata ini. Tapi, apa sih sebenarnya arti take away, dan apa saja istilah lain yang sering digunakan? Yuk, kita bahas secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami!

Apa Itu Take Away?

Take away adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti "membawa pulang". Dalam dunia restoran, take away merujuk pada layanan di mana kamu memesan makanan atau minuman untuk dibawa pergi, bukan dimakan di tempat. Misalnya, kamu pesan burger atau kopi, lalu membawanya pulang atau ke kantor.

Layanan take away sangat populer karena praktis. Kamu bisa menikmati makanan favorit tanpa harus duduk lama di restoran. Banyak tempat makan, dari warung kecil sampai restoran besar, menawarkan opsi ini.

Istilah Lain yang Mirip dengan Take Away

Selain take away, ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di restoran. Berikut beberapa di antaranya:

To Go : Istilah ini populer di Amerika Serikat. Artinya sama dengan take away, yaitu makanan yang dipesan untuk dibawa pergi.

: Istilah ini populer di Amerika Serikat. Artinya sama dengan take away, yaitu makanan yang dipesan untuk dibawa pergi. Takeout : Mirip dengan to go, takeout juga berarti makanan dibawa pulang. Biasanya digunakan di negara berbahasa Inggris.

: Mirip dengan to go, takeout juga berarti makanan dibawa pulang. Biasanya digunakan di negara berbahasa Inggris. Dibungkus : Di Indonesia, istilah ini sering digunakan. Misalnya, kamu bilang, "Makanannya dibungkus ya!" saat pesan di warteg atau restoran.

: Di Indonesia, istilah ini sering digunakan. Misalnya, kamu bilang, "Makanannya dibungkus ya!" saat pesan di warteg atau restoran. Delivery: Meski berbeda, delivery sering dikaitkan dengan take away. Bedanya, makanan diantar ke rumahmu, bukan kamu ambil sendiri.

Mengapa Layanan Take Away Populer?

Ada banyak alasan kenapa take away jadi pilihan banyak orang:

Hemat Waktu: Cocok buat kamu yang sibuk dan ingin makan enak tanpa repot masak. Fleksibel: Kamu bisa makan di mana saja, entah di rumah, kantor, atau taman. Pilihan Banyak: Hampir semua restoran punya menu take away, dari makanan cepat saji sampai kuliner tradisional. Aman dan Nyaman: Di masa pandemi, take away jadi cara aman menikmati makanan tanpa kontak banyak orang.

Tips Pesan Makanan Take Away

Supaya pengalaman take away kamu lebih menyenangkan, coba tips berikut:

Cek Menu Online : Banyak restoran punya menu di aplikasi atau website. Pilih makananmu sebelum ke lokasi.

: Banyak restoran punya menu di aplikasi atau website. Pilih makananmu sebelum ke lokasi. Pastikan Kemasan Aman : Minta kemasan yang rapi agar makanan tidak tumpah.

: Minta kemasan yang rapi agar makanan tidak tumpah. Pesan di Jam Sepi : Hindari jam makan siang atau malam kalau tidak mau antre lama.

: Hindari jam makan siang atau malam kalau tidak mau antre lama. Gunakan Promo: Banyak restoran kasih diskon khusus untuk pesanan take away.

Kesimpulan

Take away adalah solusi praktis untuk menikmati makanan enak di mana saja. Dengan istilah lain seperti to go atau dibungkus, layanan ini bikin hidup lebih mudah. Jadi, lain kali kamu ingin pesan makanan untuk dibawa pulang, ingat tips di atas dan nikmati pengalaman take away yang menyenangkan!