The Wujil Resort & Conventions Gelar 11 Acara untuk Rayakan Ulang Tahun Ke-7

MOMEN hari ulang tahun selalu menjadi momen yang ditunggu tidak terkecuali bagi kami di The Wujil Resort & Conventions Ungaran Semarang. Merayakan hari jadi ke-7 yang jatuh pada 1 September 2023 lalu, The Wujil Resort & Conventions Ungaran menggelar 11 acara yang terbagi dalam acara untuk karyawan, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan acara olahraga untuk umum.

Rangkaian acara dimulai beberapa minggu sebelum Hari-H dengan melaksanakan staff canteen day dimana jajaran manajemen menyiapkan makan siang dan malam untuk karyawan sebagai ungkapan terima kasih atas kerja keras dan loyalitas yang diberikan. Ada juga Staff Sports Day, berupa lomba permainan antardepartemen, serta Staff Gathering atau makan malam yang dihadiri oleh sebagian besar karyawan dengan beragam hiburan dan hadiah.



Sejumlah kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai bentuk tanggung jawab sosial, diwujudkan dalam beragam kegiatan berupa donor darah, sarapan gratis untuk 200 mitra pengemudi ojek online, santunan dan fun games bersama beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berasal dari lintas agama.

Kegiatan ditutup dengan penanaman 3.480 pohon mangrove di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Pantai Mangunharjo berkolaborasi dengan perusahan rintisan khusus di bidang lingkungan bernama Lindungihutan.



Tidak berhenti disitu, beragam event olahraga pun menjadi pelengkap keriaan acara ulang tahun ini, The Wujil Resort & Conventions Ungaran menggelar It’s Wujil Time! yang merupakan acara senam aerobik dan zumba massal diselenggarakan di tiga lokasi seperti Alun-Alun Kalirejo Ungaran, Kawasan Car Free Day Simpang Lima Semarang dan Taman Cerdas Salatiga.

Untuk sesama pekerja hotel, digelar sebuah kompetisi mini soccer bertajuk WUJIL Cup. Kompetisi ini digelar pada 11-22 September 2023 lalu, dengan Dusun D’Villas sebagai juara setelah mengalahkan Edsamara Hotel Semarang dengan skor 4-2 melalui adu penalti.

Satu hajatan besar lain ialah WUJIL Day 2023: Healing Fun Bike, acara sepeda santai dengan rute yang menawarkan keindahan alam Bumi Serasi dalam jarak 14 km. WUJIL Day 2023 dibuka langsung oleh Bupati Semarang Ngesti Nugraha pada Minggu (24/9) dengan diikuti oleh 350 pesepeda yang berasal dari Ungaran, Semarang, Temanggung, Pemalang, Kendal dan banyak kota lain di Jawa Tengah.

General Manager The Wujil Resort & Conventions Ahmad Solela menyampaikan, tahun ini menjadi sangat spesial karena banyak hal baru yang dilakukan untuk merayakan ulang tahun The Wujil sejalan dengan tema yang diangkat Breakthrough: Challenge The Impossible. Hal ini menjadi bukti dan komitmen bahwa The Wujil ingin selalu melakukan inovasi dan menghadirkan pengalaman baru tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial yang diberikan serta keterlibatan masyarakat.

"Kami bersiap untuk menghadirkan The Wujil dengan pengalaman yang lebih utuh dengan menghadirkan berbagai fasilitas baru dan revitalisasi fasilitas yang sudah ada seperti pemugaran kolam renang, pembangunan pusat kebugaran, penambahan area hijau serta jumlah kamar dengan beragam tipe untuk memenuhi kebutuhan tamu,” tutup Ahmad Solela. (RO/S-3)