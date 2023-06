Lima Rekomendasi Hotel dengan Kolam Renang yang Ada di Indonesia dengan View Ciamik!

LIBURAN yang menyenangkan bisa datang dari berbagai aspek, salah satunya adalah menginap di hotel dengan kolam renang yang unik dan menarik. Nah, buat kamu yang sedang merencanakan liburan seru, kami punya rekomendasi hotel-hotel dengan kolam renang yang bakal bikin kamu tercengang.

Di Indonesia, kamu bisa menemukan hotel-hotel dengan kolam renang yang dilengkapi dengan desain keren, pemandangan spektakuler, atau konsep yang unik. Jadi, siap-siap aja kamu akan merasakan sensasi berbeda dan menyenangkan saat berenang di kolam renang yang istimewa berikut ini!

1. Hotel Grand Arkenso Parkview Simpang Lima Semarang

Kamu mau liburan ke Semarang? Nah, ada nih hotel keren yang bisa kamu coba, namanya Hotel Grand Arkenso Parkview Simpang Lima. Mereka punya kolam renang yang unik banget, loh! Kolam renangnya ada di atap hotel, jadi kamu bisa langsung berenang sambil menikmati pemandangan keren dari atas gedung. Bayangin deh, kamu berendam di kolam sambil ngeliat kota Semarang yang ramai dan bercahaya malam hari. Seru banget, kan?

Hotel dengan kolam renang di Semarang ini juga punya fasilitas lain yang lengkap. Kamu bisa menikmati makanan lezat di restoran mereka atau bersantai di ruang publik yang cozy. Hotel ini juga berlokasi strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat wisata terkenal di Semarang. Jadi, kamu tak akan kehabisan aktivitas seru selama menginap di sini.

Harga per kamar mulai dari Rp517.500/malam

2. Hotel Doubletree Jakarta

Kalau kamu sedang mencari hotel dengan kolam renang di Jakarta, Doubletree bisa jadi pilihan tepat. Kolam renangnya cukup luas untuk bisa dinikmati saat kamu menginap di hotel tersebut. Tak cuma anak-anak, orang dewasa pun bakal suka berenang di kolam renang hotel ini.

Selain itu, lokasinya juga strategis banget. Jadi, setelah puas berenang, kamu bisa jalan-jalan ke tempat-tempat keren di Jakarta. Mungkin mampir ke pusat perbelanjaan, coba makanan enak di resto terkenal, atau sekadar jalan-jalan di kawasan wisata terdekat. Kamu bakal betah banget deh tinggal di Hotel Doubletree ini.

Harga per kamar mulai dari Rp2.176.790/malam

3. Hotel Double Six Luxury Hotel Seminyak Bali

Di Bali, Hotel Double Six Luxury Hotel di Seminyak punya kolam renang yang bikin kamu jatuh hati. Kolam renang mereka terletak di tepi pantai, jadi kamu bisa berenang sambil menikmati ombak dan keindahan matahari terbenam yang indah. Apalagi, suasana di sekitar kolam renang ini begitu mewah dengan tempat tidur berjemur, payung-payung yang cantik, dan pelayan yang siap memenuhi kebutuhanmu.

Hotel Double Six Luxury Hotel memang punya reputasi yang baik karena fasilitasnya yang mewah dan pelayanan yang ramah. Kamarnya juga desainnya modern dan elegan, jadi liburanmu pasti makin sempurna dengan penginapan yang nyaman. Nah, kalau kamu mau keluar dari hotel, pantai Seminyak juga dekat banget. Jadi, kamu bisa berenang di kolam renang, trus lanjut main di pantai tanpa ribet.

Harga per kamar mulai dari Rp4.716.645/malam

4. Paradise Hotel, Golf & Resort Likupang

Kalau kamu mau menjelajahi Likupang, jangan lupa menginap di Paradise Hotel, Golf & Resort. Tempat ini benar-benar direkomendasiin buat kamu yang suka kolam renang dengan pemandangan Indah. Mereka punya kolam renang infinity yang langsung menghadap ke laut biru dan jernih.

Selain kolam renangnya, Paradise Hotel, Golf & Resort juga punya fasilitas lain yang seru. Mulai dari lapangan golf buat pecinta olahraga, restoran dengan menu lezat buat kamu yang doyan makan, sampai tempat spa buat relaksasi. Pokoknya, semuanya ada di sini!

Harga per kamar mulai dari Rp907.871/malam

5. Hotel InterContinental Bandung

Hotel InterContinental Bandung adalah pilihan tepat buat kamu yang lagi liburan di Bandung. Mereka punya kolam renang yang asik banget! Kolam renangnya ada di tengah-tengah taman yang hijau dan sejuk. Jadi, pas lagi berenang, kamu bisa lihat pemandangan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga cantik.

Kolam renangnya juga enak banget buat refreshing. Udara sejuk Bandung plus air kolam yang segar. Kalau kamu lagi liburan dengan keluarga atau teman-teman, di sini juga ada kolam renang yang lebih besar buat main-main bersama.

Harga per kamar mulai dari Rp2.158.108/malam

Kalau kamu tertarik menginap di salah satu hotel di atas, kamu bisa memesan hotel menggunakan Traveloka biar nggak ribet dan lebih hemat. Stay now, not never!

Pesan liburan keluarga versimu tanpa ragu dengan diskon s.d. 50% + kupon diskon hingga Rp1jt untuk menginap di Hotel, Vila, dan Resor. Dan dapatkan kemudahan saat menginap dengan fitur Bayar saat Check-in dan Easy Reschedule. Liburan makin nyaman tanpa ragu! Pesan sekarang! #HolidayNowNotNever