Absolute New York Luncurkan Foundation Disesuaikan Karakter Tiap Wanita

RIAS wajah atau makeup jadi salah satu hal yang melekat pada diri seorang wanita. Wanita akan merasa kurang lengkap jika belum memakai makeup, terutama pada saat keluar rumah dan bertatap muka dengan orang lain.

Penggunaan makeup yang tepat, memang dapat membantu membuat penampilan seorang wanita menjadi lebih cantik, menarik, menawan dan good looking. Tampilan makeup pun bermacam-macam, mulai dari makeup nyentrik, smoky eyes, natural look, korean look, bahkan ada makeup no makeup look.

Keberagamaan itu dijawab oleh jenama makeup asal New York, Amerika Serikat, Absolute New York yang mengusung konsep “Absolute Individual Beauty” dalam produk terbarunya.

Itu artinya produk baru yang terdiri dari Flawless Face Foundation Primer, Full Cover Liquid Matte Foundation, 2 in 1 Foundation+Concealer, dan HD Flawless Powder Foundation tersebut memberikan kecantikan sesuai dengan kebutuhan karakter setiap orang,

"Seluruh produk Absolute New York juga sangat aman digunakan karena tidak mengandung bahan dari turunan hewan, bebas paraben yaitu salah satu jenis pengawet yang terbukti secara klinis dapat menyebabkan kanker untuk pemakaian jangka panjang, bebas gluten, fragrance free, serta bebas phthalates yaitu zat kimia yang biasa digunakan untuk membuat bahan plastik lunak," tulis Absolute New York dalam keterangannya.

Foundation Primer yang dibanderal Rp235 ribu berfungsi untuk menghaluskan permukaan kulit dan menyiapkan kulit agar makeup terlihat halus. Full Cover Liquid Matte Foundation yang dibanderol Rp230 ribu, menghasilkan matte dan cover yang sangat baik.

Sementara 2 in 1 Foundation+Concealer yang dibanderol Rp245 ribu, merupakan perpaduan antara foundation & concealer dalam 1 kemasan. Terakhir, HD Flawless Powder Foundation adalah foundation padat yang menutupi wajah lebih baik.

"Seluruh produk itu sudah dapat ditemukan di toko fisik dan sejumlah platform e-commerce," pungkas Absolute New York. (RO/Z-5)