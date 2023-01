Ini Rekomendasi Kado Imlek dari Glenfiddich

JENAMA minuman Glenfiddich berkolaborasi dengan ilustrator asal Shanghai, Tiongkok, Yixin Zeng merilis lima gift packs dengan desain khasnya yang bersemangat, ekspresif, dan penuh detail.

“Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan ilustrator ternama Yixin Zeng, dengan gayanya yang berani dan penuh semangat, menghidupkan kembali koleksi terbatas yang dihadirkan pada tahun ini," kata Will Peacock, Global Luxury Director Glenfiddich dalam keterangannya Sabtu, (14/1).

Lima varian edisi terbatas tersebut dikemas dalam sebotol single malt Scotch whisky Glenfiddich yang dibuat dengan terampil oleh Malt Master, Brian Kinsman. Setiap warna pada desain gift packs disesuaikan dengan ekspresi dari tiap minuman serta menghadirkan sebotol Glenfiddich juga gelas whisky, semua tersimpan dalam kemasan elegan dengan hasil akhir yang menawan.

Desain pada edisi spesial kali ini menampilkan ikon Glenfiddich Stag (Fu Lu) yang menggambarkan kejayaan, kemakmuran, dan umur yang panjang dalam budaya Tionghoa.

Pada koleksi ini, Stag yang megah menjadi pusat perhatian di tengah pemandangan fantastis yang kaya dengan tekstur, pola perayaan semarak, serta elemen warna-warni yang mengelilingi tanduknya masing-masing menceritakan rangkaian perjalanan yang bersatu untuk menciptakan Tahun Baru Imlek yang luar biasa.

“Saya bangga dapat bermitra dengan Glenfiddich untuk merancang desain Glenfiddich Tahun Baru Imlek edisi terbatas di 2023. Inspirasi ini hadir dari semangat perayaan Tahun Baru Imlek dan pengalaman saya sebagai seorang musafir, seniman, dan konseptual," katanya.

Di kemasan Glenfiddich edisi khusus tersebut tampak Royal Stag hadir dengan bangga di tengah-tengah negeri ajaib yang meriah beserta unsur-unsur kemakmuran, seperti naga China, burung bangau China, dan ikan, serta kembang api.

"Saya juga memberikan penghormatan kepada Glenfiddich dengan memasukkan detail menarik lainnya untuk dijelajahi lebih jauh. Desain ini dirancang untuk menciptakan momen yang memikat di setiap kemasannya," ungkap ilustrator Yixin Zeng mengenai kemitraan tersebut.

Dimulai dengan paket Reserva Rum Cask 21 Tahun, diresapi dalam tong Karibia yang direndam dengan rum, memberi kehangatan pedas, rasa manis vanilla, dan toffee yang memanjakan selera. Koleksi spesial ini juga hadir dengan varian 12, Sherry 12, 15, dan 18 Tahun yang menampilkan cita rasa terbaik Skotlandia. Setiap warna pada desain diserasikan dengan persona masing-masing varian, bersama sebotol Glenfiddich dan gelas highball atau nosing dram.

Lunar New Year gift packs Glenfiddich tersedia untuk dibanderol dengan harga Rp1.590.000 untuk 12 Year Old, Rp2.290.000 untuk 15 Year Old, dan Rp3.390.000 untuk 18 Year Old dan telah tersedia beberapa gerai Red & White di Jakarta, Surabaya dan Bali. (Ant/OL-7)