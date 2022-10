Cara Mengetahui Orang yang Unfollow kita di Instagram

JUMLAH followers menjadi salah satu hal cukup diperhatikan sebagai generasi pengguna media sosial. Berubahnya angka follower juga menunjukkan kalau kemungkinan temanmu atau orang yang kamu kenal berhenti mengikuti akun media sosialmu. Namun, siapa kiranya yang berhenti berteman denganmu di media sosial?

Instagram sendiri tidak memiliki fitur notifikasi akun yang berhenti mengikuti atau unfollow dirimu. Karena hal ini pula, terkadang kamu menyadarinya jika sedang memerhatikan angka followers. Namun sebenarnya, kamu dapat mengetahui orang-orang yang telah unfollow kamu dengan beberapa cara. Bagaimana caranya?

1. Cara mengetahui siapa yang unfollow IG tanpa aplikasi

Cara ini cukup aman, namun tidak terlalu efektif jika kamu memiliki jumlah followers dan following yang banyak. Jika kamu ingin mencoba mencari tahu unfollowers IG secara manual, maka bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Buka aplikasi Instagram yang sudah terpasang di smartphone-mu. Kemudian, klik tab 'Profil' di bagian kanan bawah.

2. Lalu, klik 'Followers' dan cari satu per satu apakah ada akun yang awalnya mengikutimu dan tidak ada di daftar followers.

3. Jika kamu sudah memiliki satu nama yang kamu curigai telah unfollow IG, maka bisa melihat daftar following-nya. Buka profil akun tersebut dan klik 'Following'. Kemudian, cari akun kamu apakah ada di daftar following orang tersebut atau tidak.

2. Cara cek dengan aplikasi

Alternatif lainnya, kamu dapat menggunakan aplikasi untuk memeriksa daftar akun yang berhenti berteman denganmu di Instagram. Namun mengutip dari Lifewire, tidak semua aplikasi yang tersedia dapat memberikan informasi daftar unfollow yang kamu butuhkan karena Instagram membatasi sistemnya untuk aplikasi ketiga. Akan tetapi, jangan khawatir. Ada beberapa aplikasi tertentu yang dapat membantumu melihat akun yang telah un-follow Instagram kamu. Berikut aplikasi yang dapat kamu gunakan dan cara menggunakannya.

a. Follow Meter for Instagram

Follow Meter adalah aplikasi yang memberikan informasi mengenai popularitas akun Instagram milikmu, akun yang unfollow, pengagum rahasia, dan ghost followers. Selain itu, aplikasi ini juga akan menunjukkan akun-akun yang baru saja mem-follow dirimu, akun yang tidak mem-follow balik dirimu, dan akun yang tidak kamu follow back. Beberapa fitur premium akan dikenakan biaya tertentu. Namun, kamu tetap dapat melihat informasi berguna ini hanya dengan menggunakan versi gratis.

b. Followers Assistant

Selain membantu memeriksa orang-orang yang berhenti berteman denganmu di Instagram, Aplikasi Followers Assistant juga membantumu untuk unfollow banyak akun secara sekaligus. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai unggahanmu yang paling populer dan jenis konten yang menarik di mata followers-mu.

c. Unfollowers On Instagram

Sama seperti dua aplikasi lainnya, Unfollowers On Instagram memberikan informasi akun yang berhenti mem-follow Instagram-mu, akun yang nggak mem-follow balik dirimu juga sebaliknya. Selain itu, kamu pun dapat mengetahui akun yang mem-block dirimu. Namun, fitur ini termasuk ke dalam fitur premium sehingga dikenakan biaya tertentu.

d. Followers Tracker Pro

Aplikasi ini dapat memberikanmu informasi mengenai akun yang berhenti mem-follow-mu, akun yang tidak mem-follow-mu balik, dan like serta comment yang terhapus. Aplikasi Followers Tracker Pro ini juga dapat memberikan informasi mengenai jumlah rata-rata like dan comment yang kamu dapatkan dari setiap post.

e. Followers For Instagram

Mengutip dari Refinery29, aplikasi Followers for Instagram juga dapat membantumu mengetahui akun yang telah unfollow Instagram milikmu. Fitur yang ditawarkan mirip seperti aplikasi lainnya. Namun selain itu, kamu pun dapat melihat informasi menarik seputar akun media sosialmu sendiri, seperti post paling terkenal, akun yang selalu menyukai unggahanmu, serta melihat komentar yang telah dihapus.

f. Followers Pro

Sama seperti aplikasi sejenis lainnya, Followers Pro menawarkan fitur melacak akun yang telah unfollow Instagram-mu. Namun, aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik serta mudah dibaca. Kamu pun akan mendapatkan notifikasi jika ada akun yang baru saja mem-block Instagram-mu serta memberikan informasi analisis media sosialmu.

3. Menggunakan website fast-unfollow.com.

Opsi lain yang dapat kamu lakukan untuk mengetahui orang yang telah unfollow akun Instagram milikmu adalah website fast-unfollow.com.

Pada dasarnya penggunaan website ini sama seperti unfollowers.com. Kamu dapat memeriksa daftar orang yang sudah unfollow kamu di Instagram. Untuk menggunakan website ini, ikuti langkah berikut.

1. Buka browser yang sering kamu gunakan dan kunjungi website resmi unfollowers.com.

2. Login terlebih dahulu menggunakan akun Instagram yang kamu miliki.

3. Setelah berhasil login, klik ikon check untuk mengetahui daftar followers akun Instagram yang kamu punya.

4. Tunggu hingga proses loading selesai.

5. Untuk mengecek orang yang sudah unfollow akun Instagram yang kamu punya, klik menu "Unfollow".

6. Setelah klik menu "Unfollow", akan terpampang daftar orang yang telah unfollow akun Instagram yang kamu miliki.

Nah, demikian cara mengetahui orang yang unfollow kita di instagram, semoga bermanfaat.

