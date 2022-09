Indonesia Diprediksi jadi Negara ke-4 Ekonomi Terbesar Dunia pada 2045

DIPREDIKSI oleh The International Monetary Fund (IMF), pada 2045, Indonesia akan menjadi negara ke-4 dengan ekonomi terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Selaras dengan prediksi IMF, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021, bahwa 61% dari peningkatan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh bisnis UKM. Bahkan bisnis UMKM ini menyerap 97% dari lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang membutuhkan.



“International Business Times mengatakan bahwa pendekatan trial and error adalah salah satu cara para pebisnis untuk mengidentifikasi strategi yang tidak berhasil dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengembangkan bisnis Tapi pendekatan trial and error ini membutuhkan uang, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Jika kita bisa mempercepat proses pembelajaran trial and error ini, maka pebisnis UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya.” jelas Coach Yohanes G. Pauly, Global Awards Winning Business Coach sekaligus Founder GRATYOⓇ Practical Business Coaching.



Saat ini banyak pihak yang berupaya menggenjot pertumbuhan UMKM baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Salah satu cara yang dipercaya bisa membantu akselerasi adalah dengan business coaching. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bill Gates, founder dari Microsoft “Setiap orang butuh seorang coach. Kita semua butuh orang yang memberikan masukan (yang jujur). Dengan cara itu, kita bisa memperbaiki diri.”



Dengan business coaching, tambah Gates, pelaku bisnis bisa menerapkan strategi-strategi praktis yang terbukti berhasil di lapangan, hingga menemukan blind-spot yang selama ini tidak disadari pebisnis yang membuat bisnisnya belum bisa Profitable dan AUTO-PILOT.

Sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, GRATYOⓇ Practical Business Coaching yang merupakan business coaching company kelas dunia, menghadirkan kompetisi Indonesia Mencari Founders (IMF). Kompetisi ini bertujuan untuk mencari pemilik bisnis UMKM dan calon entrepreneur untuk di-coaching gratis selama 1 tahun agar bisnisnya bisa naik kelas.



“Saya percaya bisnis UKM itu bukan Usaha Kecil Menengah, tapi Usaha Kecil Milyaran,” ucap Merry Riana, seorang entrepreneur, investor, dan content creator, yang juga adalah Managing Principal MD Co, yang ikut berkolaborasi di kompetisi Indonesia Mencari Founders ini.



David Tjokrorahardjo yang merupakan Managing Principal dari MD. Co dan Managing Principal dari Sovereign’s Capital menambahkan bahwa, “Bisnis itu butuh transaksi, namun bisnis bukan hanya tentang transaksi, kita mau bisnis UMKM Indonesia naik kelas. Makanya kita berkolaborasi membuat Indonesia Mencari Founders ini.”



Pertama kali dihadirkan, IMF dirancang sebagai kompetisi para pendiri bisnis baik untuk wirausahawan baru maupun wirausahawan mapan untuk menjadi GRATYO® Indonesia Entrepreneur of The Year 2022 dengan hadiah senilai Rp1 miliar. Pendaftaran IMF dimulai pada Agustus sampai September 2022.



Coach Ferry Dafira, Owner dari GRATYO® BusinessVersity menambahkan bahwa misi utama dari Indonesia Mencari Founders ini adalah agar di 2045 akan ada 1 juta UMKM yang bisa naik level dari bisnis skala kecil menjadi bisnis skala menengah yang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang bisa Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat.

GRATYOⓇ Practical Business Coaching & GRATYO® BusinessVersity sendiri selama lebih dari 10 tahun ini sudah berhasil menyentuh dan membantu hampir 200 ribu pebisnis dan calon entrepreneurs lewat buku bisnis national best seller 'Business is FUN!' serta seminar & workshop bisnis yang setiap bulannya dihadiri oleh ratusan peserta. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.500 pemilik bisnis dan calon entrepreneurs yang terdaftar. Diharapkan akan ada 3.000 pemilik bisnis dan calon entrepreneurs yang ikut serta.



Pemenang akan diumumkan pada 19 November 2022 di annual event bertajuk Indonesia Founders Conference (IFC).



Selain Coach Yohanes G. Pauly, Merry Riana, David Tjokrorahardjo, dan Coach Ferry Dafira, Indonesia Mencari Founders juga menghadirkan Sylvia Surya, CEO dari Kopi Soe Group dan Co-Founder Menantea serta Marbio Suntanu, Co-Founder Yummy Corp, afiliasi dari Ismaya Group sebagai juri di kompetisi ini.



Indonesia Mencari Founders ini merupakan kolaborasi antara GRATYOⓇ Practical Business Coaching - business coaching company kelas dunia, GRATYO® BusinessVersity - business coaching company khusus bagi pebisnis pemula atau mereka yang baru mau bangun bisnis, dan MD Co - sebuah venture builder yang digawangi oleh Merry Riana dan David Tjokrorahardjo yang juga merupakan Managing Principal dari Sovereign’s Capital. (OL-10)