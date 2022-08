Bantu Perempuan Indonesia, Maybelline Terus Berinovasi

PERKEMBANGAN jaman yang begitu pesat memang membuat konsumen menuntut lebih dari para pelaku bisnis atau produsen. Situasi itu memaksa para produsen untuk terus berinovasi. Sebab di sisi lain, saat ini juga terus bermunculan para produsen baru dengan mengusung perubahan.

Berangkat dari situ merek makeup Maybelline New York seperti tidak mau kalah dengan menghadirkan inovasi terbaru liquid lip viral dari Amerika, Maybelline Superstay Vinyl Ink ke Indonesia. Hadir dalam 8 shades dengan warna pigmented, Maybelline Superstay Vinyl Ink.

Dengan hasil akhir glossy yang tetap melembabkan dengan kandungan aloe vera, namun kekuatan superstay yang pigmented, tidak transfer dan tahan 16 jam membuat Maybelline Superstay Vinyl Ink menjadi liquid lip viral yang dicari para beauty enthusiast.

“Maybelline Superstay Vinyl Ink is finally here! Untuk yang ingin tampilan glossy dan pigmented yang tahan lama, Superstay Vinyl Ink lah jawabannya. Formula pigmentasinya terbukti bisa mengcover bibir dari sapuan pertama, bahkan yang gelap sekalipun. Kami menyambut baik antusiasme yang begitu tinggi untuk inovasi terbaru dari Maybelline New York. Produk ini sudah diperbincangkan di Indonesia sebelum produk ini resmi hadir di Indonesia dan sekarang beauty enthusiast tidak perlu repot-repot jastip lagi dari Amerika,” ungkap Head of Product Marketing Maybelline New York, Antania Hanjani.

Hadir dalam 8 shades glossy trendy yang cocok digunakan sehari-hari. 30 Unrivaled: Shades deep berry pink yang menampilkan sisi misterius menggoda. 35 Cheeky: Shades light nude pink glossy yang cocok digunakan sehari-hari dan sempurna sebagai base ombre.

Ada juga 10 Lippy: Shades brownish nude red glossy untuk membuat bibir menjadi pusat perhatian. 65 Saucy: Shades nude brownish pink glossy yang cocok untuk membuat tampilan lebih chic namun tetap casual. 40 Witty: Shades deep mauve pink untuk tampilan lebih edgy dan professional.

50 Wicked: Shades merah glossy untuk menambah kepercayaan diri. 60 Mischievous: Shades nude coral glossy akan membuat penampilan lebih fresh sepanjang hari. 15 Peachy: Shades light nude coral glossy cocok untuk kamu yang siap ditanya apa merk liquid lipnya.

Maybelline Superstay Vinyl Ink telah tersedia di semua toko resmi Maybelline Indonesia di: E-commerce, Watsons, Guardian, Department Store, dan Toko Kosmetik terdekat. (RO/A-1)