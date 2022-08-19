Jumat 19 Agustus 2022, 19:00 WIB

Daftar Isi Desain Media Interaktif SMK Multimedia Kelas 12

Mediaindonesia.com | Humaniora
Daftar Isi Desain Media Interaktif SMK Multimedia Kelas 12

DOK Kanal Saung Edukasi di Youtube.
Desain Media Interaktif.

 

SISWA SMK Jurusan Multimedia pasti mempelajari Desain Media Interaktif. Lantas apa saja isi dari pelajaran Desain Media Interaktif itu?

Dalam video book rangkuman materi pelajaran Desain Media Interaktif Kelas 12 semester 1 dan 2 dijabarkan tiap bab isinya. Berikut daftar isi pelajaran Desain Media Interaktif setiap bab dalam dua semester di Kelas 12 sebagaimana dilansir dari kanal Saung Edukasi di Youtube.

Semester 1 

Bab I Konsep Multimedia Interaktif 

Bab II Desain Alur Multimedia Interaktif 

Bab III Desain User Interface 

Bab IV Pengoperasian Aplikasi Multimedia Interaktif 

Semester 2 

Bab V Penggabungan Komponen Multimedia Interaktif 

Bab VI Style Produk Multimedia Interaktif 

Bab VII Evaluasi Style Produk Multimedia Interaktif 

Bab VIII Pemrograman pada Multimedia Interaktif 

Bab IX Penerapan Program pada Multimedia Interaktif 

Bab X Mekanisme Pengolahan Data Multimedia Interaktif 

Bab XI Publikasi Multimedia Interaktif

Bab XII Pembuatan Produk Multimedia Interaktif 

Bab XIII Evaluasi Produk Media Interaktif 

(OL-14)

TAGS: # Pelajaran # mata pelajaran # evergreen # SMK # SMK Multimedia # Desain Media Interaktif

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