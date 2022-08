Dukung Perempuan Indonesia Tetap Cantik dan Sehat, YSL Beauté Terus Berinovasi

HAMPIR semua orang, terutama kaum perempuan pasti ingin terlihat cantik. Bahkan sebagian dari mereka rela melakukan apa saja demi terlihat cantik dan sehat. Untuk itu YSL Beauté meluncurkan New All Hours Foundation dengan formulasi terbaru mengandung 77%* skin care untuk merawat dan menjaga kulit terhidrasi. YSL New All Hours Foundation memberikan hasil aplikasi make up yang natural luminous matte finish yang tahan seharian.

“Kami dengan bangga memperkenalkan YSL New All Hours Foundation untuk penggemar YSL Beauté di Indonesia. Dikembangkan dengan skin-fusing technology, foundation ini menghasilkan tampilan full coverage namun terasa nyaman dan ringan di kulit,” jelas General Manager YSL Beauty Indonesia, Erlangga Satrio.

“YSL New All Hours Foundation menjadi pilihan yang tepat bagi perempuan di Indonesia yang ingin memiliki kebebasan untuk berekspresi, beraktivitas tanpa batas, dan percaya diri sepanjang hari, to live without compromise.”

Dengan tekstur yang sangat ringan, kata dia, foundation ini meratakan warna kulit secara instan, menutupi noda pada kulit, dan dilengkapi dengan Neo-Skin Powder sehingga mampu menahan kilap di kulit wajah. Formula inovatif ini transfer-proof, heat-proof dan tahan lama serta tetap terasa nyaman.

“Untuk pertama kalinya dalam formula YSL New All Hours Foundation, YSL Beauté Laboratories mengembangkan skin-fusing technology yang mampu membalut pigmen dalam formula yang ringan, seraya membentuk struktur seperti jaring (mesh) yang terinspirasi dari tekstur kulit. Teknologi ini memungkinkan kami untuk mencapai hasil full coverage, sekaligus mencampurkan Hyaluronic Acid di dalamnya. Hal ini mengapa kami menyebutnya skin -fusing technology,” ujar YSL Beauty International Scientific Director, Caroline Negre.

Formula yang berbasis 77%* skin care memberikan manfaat perawatan kulit setiap kali digunakan. Dilengkapi dengan kandungan Hyaluronic Acid dan Vegetal Taurine sehingga menghidrasi kulit dan merawat kulit kusam. Kandungan Jasmine Petals yang dapat ditemukan di formula ini dapat membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan menjaga skin barrier. Berdasarkan uji konsumen, kulit terasa lebih lembut, halus, dan terhidrasi.

Menurut Negre, New All Hours Foundation kini tersedia dalam 15 shades yang dirancang secara ilmiah untuk menyesuaikan berbagai macam warna kulit dan berdasarkan studi ekstensif Global Beauty terhadap 3000 partisipan dari seluruh dunia. YSL Beauté menciptakan protokol kalibrasi shade bersama konsumen dan make-up artist. Melalui teknologi canggih terkini dan spektrofotometer, YSL menciptakan algoritma yang mampu membentuk rangkaian shade secara ilmiah. untuk setiap warna kulit dari terang hingga gelap dan di antaranya. Dengan sistem penamaan shade yang baru, konsumen dapat menentukan pilihan shade All Hours Foundation dengan menggabungkan Skintone, Undertone, dan Intensitas warna kulit.

Desain mewah yang edgy, botol kaca matte, dan logo ikonik YSL Cassandre berwarna emas yang secara horizontal mengelilingi tutup hitam kemasan dalam kemasan All Hours Foundation terbaru akan memukau penggemar YSL Beauty di Indonesia, layaknya sebuah aksesoris couture.

YSL Beauté telah mendukung pemberdayaan komunitas 33 perempuan untuk menanam setiap tumbuhan di Ourika Community Garden, termasuk Jasmine Petals yang dapat ditemukan di formula All Hours Foundation. Program sosial ini bertujuan untuk mendorong kemampuan komunitas setempat untuk meningkatkan kemampuan finansial independen mereka. Selain untuk menciptakan lahan pekerjaan bagi komunitas perempuan, Ourika Community Garden menjadi tempat observasi serta lahan untuk menghasilkan beberapa bahan yang vital dalam komposisi produk kecantikan YSL Beauté. Setiap bahan dasar dipilih, dikelola, dan dipanen secara berkelangsungan dan diekstrak secara hati-hati untuk memenuhi standar yang paling ketat dalam hal efektivitas. (RO/A-1)