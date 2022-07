Penting, Merawat Kulit agar Tetap Sehat

SALAH satu masalah yang kerap dikeluhkan banyak perempuan yang tinggal di iklim tropis adalah kulit kusam. Masalah itu sebenarnya akibat berbagai aspek. Mulai dari paparan sinar matahari karena aktivitas luar ruangan, bekas jerawat, maupun kekurangan nutrisi makanan dan salah memilih produk perawatan yang tepat.

Agar dapat mengembalikan kecerahan kulit, dibutuhkan rangkaian perawatan dengan kandungan aktif yang berfungsi dengan efektif untuk mencerahkan. Guna memenuhi kebutuhan pilihan produk perawatan kulit pengguna, Y.O.U Beauty hadir di Shopeee untuk memberikan akses terhadap produk kecantikan yang diformulasikan khusus untuk kulit masyarakat Indonesia.

Untuk itu Y.O.U Beauty meluncurkan rangkaian produk perawatan wajah dengan kolaborasi bersama Kim Soo-hyun, lewat Y.O.U Radiance Up! Lini produk Y.O.U Radiance Up! memberikan solusi terhadap permasalahan kulit kusam. Dilengkapi kandungan brightening agent yang terbukti efektif menghambat aktivitas enzim tirosinase yang membentuk melanin pada kulit wajah yang bisa membuat flek hitam dan kulit kusam. Brightening agent tersebut adalah seperti SymWhite 377, Korean Camellia Extract, Niacinamide,Vitamin C serta Licorice Extract.

“Kami senang dipercayai oleh pengguna Shopee sebagai brand kecantikan lokal yang membantu segala permasalah kulit dan wajah. Bersama Shopee, Y.O.U Beauty akan berusaha mengoptimalkan kehadiran produk perawatan lokal yang berkualitas melalui riset ilmiah dermatologi dan penggunaan bahan-bahan alami pilihan. Kami berharap produk kami akan mendorong perempuan muda tampil percaya diri terhadap kulit wajah dan semakin bangga menggunakan produk lokal Indonesia," ujar Brand Director Y.O.U Beauty Ayu Anastasia.

Ia pun memberikan tiga tips untuk mencapai tampilan kulit yang glowing bersama rangkaian produk dalam Radiance Up Series.

Pertama, cuci wajah dengan produk pembersih lalu aplikasikan Radiance Up Brightening Essence secara merata pada wajah dengan cara ditepuk - tepuk dengan menggunakan kapas ataupun tangan secara langsung.

"Penggunaan essence dalam rangkaian perawatan wajah seringkali dilewatkan. Padahal, essence memiliki manfaat menutrisi kulit dan menyiapkan kulit agar produk perawatan lainnya mudah menyerap lebih maksimal," ujarnya.

Setelah itu, aplikasikan Radiance Up Brightening Serum 2 - 3 tetes pada telapak tangan, kemudian usapkan secara lembut pada wajah sembari diselingi gerakan memijat agar serum terserap maksimal pada lapisan kulit terdalam. "Serum menjadi tahapan penting karena dapat menarget permasalahan kulit tertentu secara spesifik, dengan konsentrasi kandungan bahan aktif yang lebih besar dibandingkan produk perawatan wajah lain."

Ketiga atau tahapan terakhir adalah moisturizer. Aplikasikan Radiance Up Brightening Cream secara merata pada seluruh permukaan wajah sehingga kulit terasa kenyal dan terhidrasi. "Sangat penting memilih moisturizer yang mampu menghidrasi kulit secara mendalam seperti Radiance Up Brightening Cream."

Menurutnya pengguna Shopee bisa mendapatkan rangkaian perawatan kecantikan dari Y.O.U Radiance Up! Series dan berbagai produk dari Y.O.U Beauty lainnya dengan penawaran menarik berupa diskon hingga 50% hanya di toko resmi Y.O.U Beauty di Shopee Mall.

Sementara itu, Daniel Minardi, Head of Brands Management Shopee Indonesia mengatakan bahwa tren perawatan wajah saat iilni, diikuti dengan semakin meningkatnya inovasi skincare lokal yang menawarkan keunggulan. Untuk itu pihaknya siap membantu produk lokal.

"Kami bangga dapat menambah ragam pilihan produk yang dapat melengkapi kebutuhan perawatan wajah melalui kolaborasi kami bersama Y.O.U Beauty. Hadirnya Y.O.U Beauty di Shopee merupakan bentuk nyata dari upaya kami untuk senantiasa mendukung dan terus meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk lokal unggulan," ujarnya. (RO/A-1)