Perluas Kolaborasi Riset dan Inovasi, BRIN dan PT API Jalin Kerja Sama

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) sepakat berkolaborasi melakukan riset tentang pembelajaran, penelitian dan pengembangan inovasi. Kolaborasi juga disepakati untuk implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi dan kerja sama ini direalisasikan dengan penandatanganan naskah Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak pada Senin (11/7), di Gedung Pelindo Tower, Jakarta. Naskah ditandatangani oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN dan Direktur Utama PT API. Seremoni ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PRKKEK), para peneliti BRIN, dan jajaran pimpinan serta staf PT API.

Kepala OR TKPEKM, Agus Eko Nugroho menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari PRKKEK yang berada di bawah OR TKPEKM yaitu bagaimana melakukan riset mengenai korporasi. Walau begitu, menurutnya MoU ini tidak hanya mewadahi satu Pusat Riset saja. Terdapat tujuh pusat riset dibawah OR TKPEKM dan MoU ini dapat mewadahi Pusat Riset lainnya bahkan tidak menutup kemungkinan dapat juga mewadahi Pusat Riset lintas Organisasi Riset di BRIN lainnya yang relevan.

“Kita memiliki harapan bahwa MoU ini dapat menjadi batu pijakan bagi kita untuk meningkatkan kerja sama yang lebih luas kedepannya. Tentu ini menjadi kesempatan bagi kami untuk dapat berkontribusi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan riset dan implementasinya yaitu inovasi,” kata Agus Eko dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keterlibatan dan kontribusi pemikiran hasil riset serta pengalaman selama ini akan menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan khususnya PT. API, dan lebih luas lagi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama PT API, Iwan Ridwan menerangkan PT API merupakan perusahaan di bawah Pelindo Solusi Logistik. Perusahaan itu berfokus untuk mengembangkan akses dari bisnis utama perusahaan induknya yaitu pelabuhan. “Kami ingin belajar bersama BRIN dalam kaitan inovasi. Kita kembangkan sesuatu yang berkaitan dengan pelabuhan dan logistik,” terang Iwan.

Iwan menjelaskan bahwa saat ini PT API mengembangkan inovasi model bisnis baru, yaitu rest area jalan bebas hambatan untuk kebutuhan logistik (logistik hub). “Semenjak hal tersebut munculah keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa rest area juga dapat dikembangkan sebagai logistik hub, pariwisata, transportasi intermoda, dan sebagainya,” jelasnya.

Penandatanganan MoU ini menandakan kedua pihak siap berkolaborasi dalam lingkup kerja sama, perancangan, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, terkait pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan. Kedua pihak akan melakukan penelitan dan pengembangan bersama guna memperkuat sumber daya dan ekosistem yang dimiliki. Selain itu, keduanya juga akan berkolaborasi dalam mengembangkan inovasi. (OL-12)