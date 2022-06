Kembali Berkolaborasi dengan Anne Avantie, The Palace Jeweler Luncurkan Seri Kasmaran

TERINSIPASI dari cerita kasih suci yang abadi, The Palace Jeweler kembali berkolaborasi dengan maestro fashion Indonesia, Anne Avantie, untuk menghadirkan seri Kasmaran. Koleksi kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari seri Kekaseh hasil kolaborasi dengan Anne Avantie yang telah diluncurkan pada 2015 silam.

Seri Kasmaran pertama kali diluncurkan pada Februari 2022 di bulan kasih sayang (Valentine) dengan memperkenalkan empat varian liontin berlian. Kini, varian tersebut dilengkapi dengan perhiasan cincin, anting dan liontin berlian yang mengusung konsep yang sama.

“The Palace Jeweler senantiasa melengkapi pilihan koleksi perhiasan, kali ini menyajikan koleksi perhiasan dengan pendekatan kearifan lokal. Oleh karenanya The Palace dengan bangga melanjutkan kolaborasi dengan maestro fashion Indonesia, Bunda Anne Avantie, dalam seri Kasmaran. Seri ini menggambarkan keindahan kisah cinta yang dimiliki oleh sepasang kekasih yang abadi dan suci, yang tertuang sempurna dalam desain yang terinspirasi oleh salah satu motif batik Indonesia yaitu Kawung. Kawung dalam KASMARAN adalah lambang kekuatan dalam kehidupan yang memberikan cahaya untuk sepasang kekasih,” ujar General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa.

“Di seri Kasmaran ini kami mengangkat sisi emosional dari kisah cinta yaitu cerita kasih suci yang abadi. Oleh karenanya saya mengambil inspirasi dari Kawung, yang seumpama lukisan bunga Seroja, melambangkan kesucian. Dalam Kawung terdapat motif bulat lonjong bernama Vajra yang dalam bahasa Sansekerta berarti berlian,” ujar Anne Avantie.

“Seri Kasmaranini sejalan dengan cerita dalam single saya berjudul Benang-Benang Asmara yang diluncurkan pada November 2021 lalu. Berkisah mengenai awal percintaan yang merupakan awal dari kehidupan. Seperti penggalan lirik ‘mata hati kita bicara tentang kita cinta dan cita’. Juga ada lirik yang berbicara mengenai perjalanan usia. Lagu ini menggambarkan perjalanan kehidupan. Saya bangga sekali bisa hadir dan berpartisipasi dalam kolaborasi istimewa hari ini dan berharap kita semua dapat menangkap makna penting dalam seri Kasmaran,” timpal penyanyi Andien Aisyah.

“Tersedia dalam warna Rose Gold, serta perpaduan White Gold dan Rose Gold, dengan bentuk diamond round, seri ini layak menjadi hadiah untuk istri atau pasangan. Seri KASMARAN bisa didapatkan mulai hari ini di semua gerai The Palace Jeweler. Seluruh koleksi perhiasan The Palace Jeweler juga bisa dibeli secara daring melalui online marketplace Tokopedia, TikTok Shop, Zalora, JD.ID, Bukalapak, Shopee dan Blibli. Perhiasan perhiasan berlian terbaru seri KASMARAN kini lebih mudah didapatkan di The Palace Jeweler dengan harga mulai dari IDR 4 jutaan,” tambah Jelita.

“Sebagai bagian dari PT Central Mega Kencana, The Palace senantiasa mengupayakan kualitas produk yang mumpuni. Melalui campaign 'Therlengkap, Therjangkau, Therjamin' dan seri ini, kami yakin The Palace dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perhiasan berlian berkualitas yang terjangkau dan mewakili bagian penting dalam hidup, yaitu cinta yang abadi dan suci,” ujar General Manager Marketing PT Central Mega Kencana, Pavita Kumala.

Selain berlian fashion, The Palace Jeweler juga memiliki koleksi berlian dengan Sertifikasi International GIA (Gemological Institute of America), dengan pilihan Grade Warna mulai dari D – J. Hadir pula, pilihan berlian internasional, yakni De Beers Forevermark, yang kerap dipakai oleh selebriti dunia di berbagai ajang perhelatan akbar.

Untuk perhiasan emas, terdapat koleksi perhiasan emas berdesain modern klasik dan koleksi selebriti, seperti Sandra Dewi Gold. Tersedia juga logam mulia yang bisa didapatkan dengan cara baru yang sangat mudah dan nyaman melalui aplikasi (digital) Lakuemas. (RO/A-1)