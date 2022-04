CSCEC Indonesia Donasikan Rp100 Juta Dukung Vaksinasi WHOsehat

KEMITRAAN antara Tiongkok dan Indonesia tidak hanya mempromosikan pembangunan ekonomi dan infrastruktur lokal, tetapi juga memperkuat hubungan kedua negara. Ketika pandemi pertama kali dimulai pada 2020, CSCEC Indonesia juga telah menyumbangkan 450.000 yuan Tiongkok kepada pemerintah Indonesia melalui Belt and Road Initiative for International Cooperation and Development.

Dana tersebut digunakan untuk membeli berbagai alat-alat medis. Selain itu, perusahaan konstruksi Tiongkok itu berkontribusi dengan membangun tiga bangsal sementara dalam tujuh hari yang dikhususkan untuk merawat pasien covid-19.

Awal Maret lalu, CSCEC Indonesia mendonasikan Rp100 juta untuk mendukung program vaksinasi WHOsehat. Setengahnya lagi disponsori oleh WHOsehat sendiri.

Michell Suharli selaku ketua WHOsehat, organisasi sosial yang bertujuan untuk mempromosikan vaksinasi di kalangan masyarakat di Indonesia, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Cheng Dongchang, perwakilan CSCEC Indonesia, sebagai bentuk rasa terima kasih atas kontribusi yang dilakukan.

"Kami sangat bersyukur bahwa CSCEC Indonesia menunjukkan minat yang sangat besar untuk menjadi sponsor terhadap program kami dalam membantu Indonesia melawan pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/4). Sejak Maret, program ini telah membantu sekitar 6.000 orang dalam menerima suntikan vaksinasi booster dan WHOsehat akan terus berusaha untuk mencapai angka 10.000 pada akhir April 2022.

Ia mengutarakan bahwa pencapaian seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari CSCEC Indonesia. Cheng Dongchang juga menunjukkan rasa takjub atas antusiasme yang ditunjukkan oleh penduduk setempat. Ia berharap semua orang bisa tetap aman dan sehat. (OL-14)