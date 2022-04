BukBer All You Can Eat dan Kue Lebaran Super Terjangkau di ASTON Imperial Bekasi

BULAN Ramadan, bulan suci yang ditunggu-tunggu kembali datang. Tradisi ngabuburit, membeli takjil hingga agenda berbuka bersama merupakan hal yang amat ditunggu dan dirindukan pastinya. Maka dari itu ASTON Imperial Bekasi juga tak ketinggalan menghadirkan paket buka puasa selama bulan suci Ramadan.



Public Relation Aston Imperial Bekasi Hotel & Convention Center Oliviana Anggraeni (Olivia) menyampaikan promo spesial AYCE (All You Can Eat) Iftar Buffet dengan menawarkan beragam menu spesial dari tradisional hingga asia dengan harga terjangkau. “Untuk harga AYCE Iftar Buffet kita di 188 ribu per orang, available setiap hari. Oiya AYCE Iftar juga tidak ada batas waktu ya..boleh sepuasnya makan sampai resto kami tutup."





Selain itu, hotel di Jalan KH Noer Ali Bekasi Barat ini juga menawarkan beragam kue lebaran seperti nastar, pandan cookies, kastengel, putri salju, vanilla cookies dan choco cookies. Harga kue kering sangat terjangkau dengan kualitas hotel yaitu mulai dari 80rb/toples. Pesan sekarang juga sebelum kehabisan ya.



Hubungi +62 21 8896 8080 dan Whatsapp + 62 81 21880 8080. (RO/OL-10)