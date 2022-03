Usung Konsep Baru, Noola Resmi Rebranding Jadi Noolab

INOVASI dan kreativitas memang sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Sebab hanya dengan begitu mereka bisa bertahan. Apalagi di tengah kondisi perekonomian yang belum pasti.

Hal itulah yang dilakukan brand skincare lokal yang dikenal dengan tagline-nya 'minimal skincare with maximal results, Noola'. Pada 8 April silam, mereka resmi rebranding menjadi Noolab.

Lahirnya Noola kembali menjadi Noolab, menjadi bukti bahwa brand dan konsumen dapat tumbuh bersama-sama. Noolab telah disempurnakan dari permintaan dan kebutuhan konsumen, baik itu formulasi, visi, misi dan komunitas.

“Dengan berkembangnya local beauty industry, setiap hari kita bisa melihat adanya launching produk baru. Brand berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Skincare yang seharusnya simple, fun, dan relaxing malah menjadi overwhelming dan membingungkan. Noolab hadir untuk turn down the noise and make it easy again,” kata Jennie Novita dan Charlene Janice, Co-founders dari Noolab.

Noolab, kata mereka hadir membawa pembaharuan konsep yaitu 'get ready to think less and make beauty easy again', Noolab merasa cepatnya pertumbuhan beauty industry di Indonesia, malah membuat masyarakat kewalahan dengan berbagai produk yang ditawarkan, untuk itu Noolab berkomitmen untuk menciptakan produk yang praktis, efektif dan fungsional untuk kebutuhan kulit. Noolab simplifies the complexities through minimal skincare with maximal results.

Pada kesempatan itu, Noolab juga meluncurkan dua produk istimewa yaitu, Dew Calm Down Gel Moisturizer dan Skin Oasis Barrier Moisturizer. Dew Calm Down Gel Moisturizer adalah moisturizer berbahan dasar gel ringan yang cepat menyerap tanpa rasa lengket dan berminyak.

Dengan menggunakan kombinasi water-loving humectants dan skin soothers, berfungsi efektif untuk meningkatkan hidrasi dan menenangkan kulit secara optimal. Tak hanya itu, moisturizer ini juga merupakan perpaduan baik dari humektan, oklusif, dan emollient, yaitu tiga komponen penting dalam pelembap.

Sedangkan, Skin Oasis Barrier Moisturizer merupakan gentle rich moisturizer tanpa rasa berminyak dan lengket. Dilengkapi dengan komponen lengkap skin barrier yang membantu menjaga dan memperkuat pertahanan natural kulit secara optimal. Kombinasi dari bahan aktif seperti squalane, ceramide, dan shea butter ini efektif dalam menjaga hidrasi kulit di support dengan oat, urea, allantoin, dan panthenol yang dapat menenangkan kulit sensitif.

Melalui rebranding ini, Noolab berharap dapat berhasil menyebarkan semangat 'get ready to think less and make beauty easy again', dengan memberikan beauty experience yang mudah, praktis, efektif dan memiliki efek jangka panjang untuk kulit. (RO/A-1)