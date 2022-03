Warteg Agan Adakan Gerakan Nasi Bungkus untuk Pahlawan Pandemi

Warteg Agan yang merupakan anak perusahaan start-up lokal Mamam Group yang bergerak di bidang Food & Beverage (F&B) & E-Grocery, telah berdiri sejak Agustus 2021. Di bulan Maret 2022 mengadakan donasi bungkus dalam program Gerakan Nasi Bungkus untuk Pahlawan Pandemi.

Pahlawan Pandemi adalah mereka yang bekerja keras untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di masa pandemi ini. Menjadi hak istimewa bagi mereka yang mempunyai pilihan bagaimana cara beradaptasi dengan situasi new normal ini, seperti pilihan Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) bisa ditentukan dengan melihat tingkat efektivitas dan efisiensi bagi masing-masing lapangan pekerjaan. Namun pilihan ini tidaklah dimiliki oleh Pahlawan Pandemi karena kehadiran mereka secara langsung ditempat adalah yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan, kebersihan maupun keamanan negara.

“Kali ini Mamam Group memutuskan donasi makanan akan difokuskan untuk Pahlawan Pandemi sebagai salah satu apresiasi kecil kami kepada para pekerja sosial, seperti petugas vaksin dan swab test, perawat rumah sakit, dan juga petugas keamanan dan kebersihan. Dengan ambisi membuka 500 cabang sampai dengan tahun 2023, kami berkomitmen untuk memberi dampak positif kepada masyarakat secara jangka panjang.” ujar Ivan Manurung, Co-Founder, COO, Mamam Group.

Gerakan ini juga secara tidak langsung merupakan peran dari pelanggan Warteg Agan yang mengikuti program “Makan Bayar Seikhlasnya” yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2022 di outlet cabang Warteg Agan. Setiap donasi yang diberikan oleh pelanggan, seluruhnya akan diberikan kembali kepada Pahlawan Pandemi.

“Kami berharap dengan diadakannya campaign Gerakan Nasi Bungkus untuk Pahlawan Pandemi, juga mengajak masyarakat untuk saling membantu dan mengapresiasi sesama terutama di masa pandemi ini,

karena sudah terlalu banyak berita negatif semenjak tahun 2020 lalu, ada baiknya kami termasuk pelanggan Warteg Agan turut ambil bagian dalam memberikan berita baik dan bantuan terhadap sesama” ungkap Stella Joharno, Co-Founder, CMO Mamam Group.

Dalam campaign #SemuaBisaMakan dibagikan lebih dari 10,000 nasi bungkus kepada pegemudi ojek online dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar Jakarta. Program sosial ini tidak akan berhenti disini dimana program selanjutnya adalah di momen Ramadan yang akan datang.

Reinard Barus, Co-Founder yang juga menjabat sebagai CFBO Mamam Group menambahkan bahwa bentuk kegiatan ini juga sejalan dengan salah satu misi Mamam Group melalui Warteg Agan yaitu dengan memberikan alternatif pilihan makanan dengan harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan; kebersihan, gizi dan rasa juga hal yang tidak luput dalam quality check makanan yang disediakan. (OL-12)