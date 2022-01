Poltracking Indonesia Raih Penghargaan Best Performing Company 2022

LEMBAGA survei Poltracking Indonesia dinobatkan sebagai Indonesia Best Performing Company 2022 pada ajang Indonesia Award Magazine yang digelar di Jakarta, Jumat (21/1). Poltracking Indonesia dinilai mampu menjaga kepercayaan publik melalui berbagai karya-karya riset yang dihasilkan.

Vice Chairman Indonesia Award Magazine, Rafanara Paramudya mengatakan, pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan atau lembaga yang berprestasi. Ia menyebut Poltracking Indonesia yang layak diganjar penghargaan pada kategori Indonesia Best Performing Company 2022.

"Ini merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan yang mengukuhkan sebagai salah satu yang terbaik di Tanah Air," kata Rafanara dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/).

Rafanara menjelaskan, penentuan pemenang ditentukan oleh enam kriteria yakni keseluruhan manajemen; tata kelola perusahaan; hubungan investor; tanggung jawab sosial perusahaan; kredibilitas, dedikasi, dan loyalitas; dan berpikir strategis. Dari keenam kriteria tersebut, Rafanara menilai Poltracking Indonesia sangat layak mendapat penghargaan Indonesia Award Magazine.

"Selamat kepada Poltracking Indonesia menjadi Indonesia Best Performing Company 2022. Dia berharap Poltracking Indonesia terus berkontribusi dan menjaga kepercayaan publik," ungkap Rafanara.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Indonesia Award Magazine. Dia menuturkan, apa yang dilakukan Poltracking Indonesia selama ini hanya berupaya memberikan yang terbaik bagi perjalanan bangsa ke depan.

"Menjaga kepercayaan publik adalah pegangan kami sejak awal Poltracking berdiri. Penghargaan ini akan terus memotivasi kami agar terus memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada apa yang telah kami lakukan,” tutur Hanta.

Indonesia Best Performing Company 2022 menambah deretan penghargaan yang diterima oleh Poltracking Indonesia di bawah kepemimpinan Hanta Yuda. Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga menyabet Best Choice In Business & Company Award 2021, The Most Trusted Survey Institute with Service Excellent of The Year 2019, The Most Trusted Company of The Year 2019, Lembaga Riset Politik Terpercaya & Berkontribusi Besar dalam Pendidikan Politik 2019, Quality Excellence Award for Company 2019.

Selain itu, Poltracking Indonesia juga meraih Anugerah Perusahaan Terdepan dan Inovatif 2019 dan menjadi Lembaga Survei Paling Akurat Prediksi Hasil Pilgub DKI Jakarta 2017 dan hasil Pilpres 2019 versi Indonesia Watch for Democracy (IWD). (RO/OL-15)