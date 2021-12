Penting, Melakukan Resolusi Tahun Baru untuk Memotivasi Diri

RESOLUSI tahun baru menjadi aspirasi yang dipersiapkan setiap orang ketika menjelang akhir tahun. Manifestasi peningkatan karier, kesehatan, maupun penampilan, seperti mengubah gaya makeup merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memotivasi diri. Tidak hanya itu, tampilan makeup juga menjadi sarana dalam mengekspresikan diri yang dapat memberikan pengaruh emosi positif pada diri seseorang saat membuat lembaran baru.

Untuk membantu merasa lebih percaya diri saat merayakan akhir tahun sekaligus membantu mewujudkan resolusi untuk tahun depan, ada 3 gaya makeup yang bisa menjadi inspirasi agar terlihat mempesona. Pertama, Glamor dengan Glam Makeup Look, Playful dengan Colorful Makeup Look, dan ketiga Sederhana Namun Mempesona dengan Simple Makeup Look.

“Tampil fresh dengan makeup look baru merupakan dambaan setiap wanita. Focallure hadir sebagai brand makeup dengan koleksi lengkap yang dapat mewujudkan manifestasi setiap wanita yang memiliki resolusi makeup look baru pada tahun 2022. Kami memiliki pandangan bahwa cantik tidak harus selalu mahal, sehingga kami menghadirkan aneka produk kosmetik yang berkualitas tanpa membuat pembeli menguras isi dompet mereka. Melalui Shopee 1.1 New Year Sale kami memberikan promo menarik untuk seluruh pengguna Shopee sehingga dapat menikmati rangkaian produk kosmetik Focallure yang aman, berkualitas dan tentunya ramah dikantong,” ujar Marketing Department Supervisor Focallure, Noviana, Marketing Department Supervisor Focallure mengatakan, Noviana.

FOCALLURE official store di Shopee menghadirkan beragam produk kosmetik yang dapat melengkapi penampilan cantik wanita Indonesia. Produk bundle menarik seperti, FOCALLURE Makeup Set Poreless compact powder & Sliding Eyebrow Pencil, FOCALLURE Velvet-Mist Lipstik Lip clay & blush, dan FOCALLURE Eye makeup set eyeliner + mascara dapat menjadi jawaban resolusi makeup 2022. Selain itu, pengguna Shopee juga mendapatkan penawaran menarik berupa diskon hingga 75% dan exclusive bundle dari FOCALLURE pada promo kampanye Shopee 1.1 New Year Sale hingga 2 Januari tahun depan.

Selain penawaran menarik dari FOCALLURE dalam Shopee 1.1 New Year Sale pengguna juga bisa mendapatkan tambahan promo lainnya, seperti Cuci Gudang Diskon S/D 90%, Gratis Ongkir Xtra Lebih Banyak dan Ekstra Diskon Rp10 ribu. (RO/A-1)