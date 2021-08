Golkar Pusat Dorong DPD Golkar Bantu Pemerintah Gelar Vaksinasi Covid-19 

KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan, Partai Golkar mendorong para kadernya di semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 yang saat ini dilakukan pemerintah dalam meningkatkan herd immunity di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartarto saat menghadiri acara kegiatan vaksinasi kepada masyarakat yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Jakarta Selatan di One Bellpark Mall, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/8).

Hadir dalam acara tersebut, Airlangga Hartarto didampingi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Harian, Yudistira Hermawan, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono, Christina Aryani, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Ketua Yellow Clinic, Dwi Hartanto, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Inez Yuanna, serta Plt Walikota Jakarta Selatan, Isnawa Adji yang di dampingi oleh Camat Cilandak dan Lurah Pondok Labu.

"Memang Partai Golkar diminta untuk melakukan vaksinasi di berbagai wilayah, ini salah satunya dilakukan oleh DKI di Jakarta Selatan, dan ini targetnya 500 orang," kata Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga Hartarto, kegiatan vaksinasi massal untuk masyarakat yang dilakukan di Partai Golkar DKI Jakarta Selatan ini juga salah satu rangkaian kegiatan Partai Golkar yang peduli terhadap masyarakat Indonesia.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) itu mengungkapkan, secara keseluruhan kegiatan vaksinasi juga dilakukan Yellow Clinic di seluruh daerah di Indonesia.

"Sudah lebih dari 200 ribu vaksinasi di lakukan berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Ini akan dilakukan terus secara reguler," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan, Inez Yuanna menuturkan, vaksinasi masal yang dilakukan DPD Partai Golkar Jakarta Selatan adalah komitmen Partai Golkar DKI Jakarta dalam mendukung target vaksinasi pemerintah dan mempercepat terbentuknya herd immunity.

"Target vaksinasi hari ini untuk 500 peserta dengan vaksin Covid-19 yang kami sediakan ada AstraZeneca dan Sinovac," katanya.

Inez dalam kesempatan itu juga menyebutkan, vaksinasi tersebut juga akan dilakukan rutin dengan mendirikan posko. Hal ini, untuk memfasilitasi masyarakat yang belum mendapatkan dosis vaksin.

"Nanti setelah 29 Agustus sampai pandemi berakhir kami akan buka posko di One Bellpark ini dengan minimal 50 vaksin per hari, terima kasih atas fasilitas yang diberikan dari Direksi Mall One Bellpark," ungkapnya.

Selain vaksinasi, DPD Partai Golkar Jakarta Selatan juga menyiapkan paket sembako bagi peserta vaksinasi. "Pembagian sembako dilakukan untuk membantu masyarakat sekitar juga, ada beras dan makanan ringan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa program vaksinasi ini sudah ketiga kalinya dilakukan di DKI Jakarta.

"Alhamdulillah berkat dukungan pemerintah vaksinasi di Jakarta Selatan berjalan dengan baik dan ini sudah ketiga kalinya dilakukan Partai Golkar DKI," ujarnya.

Zaki menyebutkan, kegiatan vaksinasi juga akan dilakukan di seluruh DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan herd immunity.

"Kantor DPD Golkar DKI Jakarta dan Golkar DPD Golkar wilayah bekerja sama dengan Yellow Clinic akan membentuk vaksin center," katanya.

Zaki juga bersama jajarannya juga akan memberikan penyuluhan dan informasi seputar vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dengan baik dan benar.

"Termasuk sosialisasikan berikan informasi terkait vaksinasi karena itu adalah berkewajiban kita semua memberikan informasi bahwa vaksin itu, aman halal dan sehat," tutupnya. (RO/OL-09)