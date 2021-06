BBS Luncurkan Program Sekolah Online

PEMBELAJARAN dengan cara daring (online) dinilai akan menjadi sistem belajar baru menyusul pandemi Covid-19. Pembelajaran dengan basis teknologi menjadi hal mutlak.

"Saat ini, hampir semua bidang menggunakan teknologi. Karena itu sangat aneh jika saat ini ada sekolah yang tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran," ungkap Indra Charismiadji, Direktur Vox Point Indonesia dalam webinar "How to Succeed in a Cambridge A-Level Program with Online School" yang digelar Bina Bangsa School (BBS) Sabtu (12/6).

Menurut Indra, mengintegrasikan kemajuan dalam proses pembelajaran siswa akan menjadi cara sekolah yang baru. Menurutnya, ada beberapa faktor yang utama dalam keberhasilan pembelajaran daring seperti guru dan pedagogi, kurikulum, serta infrastruktur.

Direktur Akademik BBS, Paulus Sia meyakini hal yang bersama. Menurut pembelajaran dengan sistem daring akan memberikan siswa kesempatan luas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

"Kami memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar di manapun dan kapanpun. Ini akan memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun portofolio mereka, melakukan magang, riset dan melakukan capaian yang lebih besar," ungkap Paulus.

BBS, jelas Paulus, memiliki keyakinan meluncurkan program sekolah online berbasis kurikulum Cambridge. Keyakinan itum, ungkapnya, didasari beberapa hal seperti BBS telah menjalankan blended learning beberapa tahun sebelum pandemi Covid-19 muncul serta adanya learning management system (LMS) untuk mendukung siswa belajar secara interaktif dan berkolaboratif.

Di sisi lain, Kepala Sekolah Secondary BBS, Richard mengatakan satu keunggulan sekolah daring adalah dimungkinkannya personalisasi dalam pembelajaran siswa. "Sekolah daring memungkinkan pembelajaran dilakukan berdasar kemajuan siswa masing-masing," ujarnya. (RO/OL-15)