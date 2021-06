Buka Peluang Perempuan Indonesia untuk Berbisnis di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia memang telah mengganggu sektor kehidupan. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha mereka bangkrut akibat wabah berkepanjangan itu.

Karena itu pemerintah sangat mendorong agar para pelaku usaha bisa bangkit dengan memberikan berbagai insentif. Berangkat dari situ pula Zuzu Beauty Care memberikan kesempatan bagi para perempuan Indonesia untuk berbisnis dengan menjadi reseller produk-produk mereka.

Diungkapkan salah satu pendiri Zuzu, Anti Gantira, mereka ingin bagaimana bisa memberikan dampak positif bagi sekitar dan juga menjadi sebuah inspirasi yang berkesinambungan. Untuk itu mereka membuka kesempatan bagi para perempuan Indonesia untuk menjadi reseller.

“Goals dari product ini adalah supporting awal untuk fall in love with yourself, kolaborasi yang berdampak positif, edukasi digital online maupun offline yang terarah dan tentunya mengangkat Women Empowerment baik bagi End-User maupun Reseller. Kami masih membuka kesempatan untuk para pencinta Skincare untuk bergabung bersama Zuzu Beauty Care dan samasama berkembang maju,” ujar Anti Gantira.

Mereka pun berkomitmen untuk berkolaborasi dengan para reseller dengan memberikan training edukatif terkait dengan selling, women empowerment, personal branding untuk meningkatkan self confidence. Dan memberikan support promosi yang memudahkan berjualan.

"Dengan harga yang bersahabat namun tetap memberikan hasil maksimal untuk kesehatan kulit, akan menjadikan sahabat terbaik untuk siapapun yang berminat bergabung bersama kami. Dalam kurun waktu dua bulan ini beberapa Reseller telah diikutsertakan dalam kegiatan Women Empowerment dengan materi pembahasan “How to Upgrade Ur Selling Skill” yang tentunya menambah khasanah ilmu pengetahuan," timpal Heera Vasandani, pendiri Zuzu lainnya.

"Para Reseller merasakan manfaat dari hadirnya ZUZU Beauty Care karena selain menambah penghasilan juga memberikan kesempatan bagi kemajuan reseller. Kehadiran Zuzu Beauty Care di dunia kecantikan diharapkan bisa memberikan value dan manfaat bagi semua pemakainya dan juga supporting brand lokal Indonesia untuk bisa eksis di negeri sendiri. Memadukan pemikiran positif dengan implementasi ide creative untuk menciptakan brand awareness sebagai Skincare awal untuk para remaja," ujarnya

Memiliki Kulit yang sehat, bercahaya, dan glowing merupakan idaman setiap insan terutama para perempuan, baik itu remaja maupun dewasa. Untuk itu Zuzu Beauty Care hadir dengan strategi riset dan development mencoba memberikan positioning baru dalam dunia skincare. Dengan membidik segmentasi pasar remaja usia 13-17 tahun, mereka hadir mewarnai industri skincare.

Kandungan ringan yang efektif untuk remaja dan sudah terdaftar di BPOM

dengan manfaat kesehatan dan pencerahan untuk kulit menjadi sebuah nilai plus untuk memilih Zuzu Beauty Care.

Kini setelah memasuki dua bulan kehadirannya mewarnai dunia skincare, mereka berkomitmen untuk memberikan persembahan terbaik untuk para remaja dan perempuan Indonesia.

“Kami terinspirasi dari bahasa Cheko, Zuzu yang berarti bunga, yang tumbuh berkembang dengan musimnya. Bunga Lily berarti bunga yang berkembang di banyak negara dengan berbagai banyak variasi tipe dan warna yang melambangkan diversity. Memiliki keindahan beragam yang berdampak bagi yang melihatnya dan bisa menginspirasi banyak orang," tambah founder Zuzu lainnya, Nilamsari Sahadewi.

"Kami sengaja memberikan unsur warna fun dan playfull dengan affordable price yang akan membuat seseorang jatuh cinta ketika melihatnya. Kemudian menggunakannya dan akan terus repeat order karena ingredients di dalamnya memberikan manfaat ekstra. Dan surprisingly, dalam dua bulan ini produk favorit kami bisa sold out 3000 pcs,” imbuhnya.

Sementara itu, salah seorang reseller mengaku merasakan manfaat dari produk itu. Selain untuk dirinya pribadi, ia juga mudah memasarkannya.

“Wangi yang menyegarkan ditambah aplikator brush menjadikan kulit terasa relaks dan segar. Saya menjual Zuzu Beauty Care sekaligus juga pengguna karena merasakan manfaat dari produk ini. Selain itu saya senang karena mendapatkan training dan seminar terkait selling maupun self improvement. Sangat merekomendasikan bergabung sebagai Reseller di Zuzu Beauty Care dan mendapatkan manfaat dari penggunaan product,” ujarnya. (RO/A-1)