Dukung Vaksin Gotong Royong, OT Group Gelar Vaksinasi di Kadin

PEMERINTAH terus berupaya memerangi pandemi covid-19. Salah satunya adalah dengan program vaksinasi gotong royong diresmikan oleh Presiden Jokowi. Vaksinasi gotong-royong telah dinanti-nantikan oleh pelaku industri di Indonesia, karena diharapkan dapat menekan penyebaran covid-19 khususnya di lingkungan kerja.

OT Group mendukung dan menyambut baik program ini dengan segera menggelar vaksinasi gotong royong di Sentra Vaksinasi KADIN, Senayan Park, Jakarta. Dalam kegiatan itu, OT Group menggelar program vaksinasi gotong-royong perdana untuk karyawannya. Fasilitas kesehatan yang ditunjuk melakukan vaksinasi perdana ini adalah Rumah Sakit Siloam MRCCC.

“Vaksinasi gotong royong dicanangkan oleh pemerintah pada Februari lalu melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021. Kadin Indonesia pada saat itu berinisiatif memfasilitasi dengan membuka pendaftaran bagi perusahaan yang berminat. Kami sangat menghargai upaya Kadin Indonesia yang membantu mengkoordinir pendaftaran vaksinasi gotong-royong bagi para pelaku usaha," jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT di Kantor Pusat OT, Jakarta.

"Setelah menunggu lebih dari dua bulan, kami akhirnya mendapatkan jatah dosis vaksin untuk tahap pertama, OT mendapatkan 4000 dosis Vaksin Covid-19, yang dapat digunakan untuk memvaksinasi 2000 karyawan kami. Vaksin ini diantarkan langsung ke Sentra Vaksinasi KADIN, Senayan Park, pada hari ini oleh tim Kimia Farma,” imbuhnya.

OT Group memiliki lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dengan keterbatasan jumlah dosis vaksin yang tersedia saat ini, harus ditentukan prioritas bagi penerimanya.

“OT memiliki sejumlah jenis usaha dimana karyawan-karyawannya bekerja dengan tingkat resiko yang berbeda-beda. Salah satu unit usaha kami yang karyawannya memiliki resiko cukup tinggi adalah PT Artaboga Cemerlang, perusahaan yang mendistribusikan produk-produk OT ke konsumen. Sehingga untuk tahap pertama ini, kami memberi prioritas kepada para tenaga penjualan, karena mereka yang berada di garis depan,” tambah Harianus.

Pelaksanaan vaksinasi gotong-royong oleh OT Group di Sentra Vaksinasi Kadin digelar pada 24-25 Mei, dengan target 400 lebih karyawan. “Vaksinasi gotong-royong ini akan kami adakan di seluruh Indonesia, karena karyawan OT Group tersebar di seluruh Indonesia."

"Vaksinasi perdana hari ini kami berikan untuk para karyawan OT Group yang berada di wilayah Jabodetabek. Akan segera menyusul untuk wilayah lain. Semua pihak harus mendukung pemerintah memerangi pandemi ini, menyukseskan program vaksin covid-19 agar masyarakat bisa kuat dan sehat dan ekonomi kembali berjalan normal. Kami tetap menekankan kepada karyawan kami, meskipun mereka nanti telah divaksin, agar tidak lengah, protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara disiplin seperti yang selama ini kami telah terapkan dengan sangat ketat di lingkungan kerja OT Group,” ujar Harianus. (RO/A-1)