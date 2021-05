Gak Mudik Deal-Penawaran HARRIS Suites Puri Mansion saat Lebaran

IDUL Fitri selalu identik dengan pulang kampung atau mudik. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat dari tahun ke tahun.



Namun di masa pandemi ini, Pemerintah telah menghimbau untuk tidak pulang kampung pada saat liburan Idul Fitri. Ini demi mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih meluas.



Untuk tetap bisa merayakan keceriaan Idul Fitri, HARRIS Suites Puri Mansion menawarkan paket 'Gak Mudik Deal'. Penawaran ini ditujukan untuk keluarga yang ingin menghabiskan liburan Idul Fitri dengan menyenangkan, nyaman tanpa harus sibuk membersihkan rumah.



Harga yang ditawarkan adalah mulai Rp780.000 nett termasuk menginap satu malam di HARRIS Room, makan pagi, siang, dan malam untuk 2 orang. Selain itu para tamu yang mengambil paket ini bisa mendapatkan diskon 20% untuk pemesanan menu makanan atau minuman lain serta untuk laundry.



Paket ini dapat nikmati pada 13 - 31 Mei 2021 dan dapat di pesan melalui Whatsapp HARRIS Suites Puri Mansion di 082211576060.



HARRIS Suites Puri Mansion merupakan salah satu koleksi hotel HARRIS new generation yang berada di bawah manajemen TAUZIA Hotels. Lokasinya terletak di kompleks apartemen Puri Mansion yang asri di Jakarta Barat.



Memiliki fasilitas yang cocok untuk liburan keluarga seperti kolam renang berukuran olimpiade, kolam renang anak, kids club, area outdoor yang luas dan lain-lain.



Untuk yang suka berbelanja, HARRIS Suites Puri Mansion juga sangat dekat dengan Daily Supermarket Foodhall dan Lippo Mal Puri atau Puri Indah Mall. “Tamu-tamu kami merasa seperti berada di luar kota jika menginap di HARRIS Suites Puri Mansion. Area outdoornya sangat asri penuh pohon dan tanaman. Kami juga memiliki kolam renang yang luas, area bermain anak dan gym untuk memelihara kebugaran tubuh. Untuk kamar juga ada 3 jenis kamar mulai HARRIS Room, One Bedroom Suite dan Two Bedroom Suite bagi keluarga besar. Setiap kamar memiliki balkon yang mungil, namun untuk permintaan dibuka, harus seizin pihak hotel. Sangat cocok untuk berlibur keluarga.” kata Anton Rezie, General Manager HARRIS Suites Puri Mansion.



Demi menjaga kenyamanan, keamanan dan kesehatan para tamu dan karyawan, HARRIS Suites Puri Mansion menerapkan standar protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Penerapan protokol sudah mulai sejak tamu datang yaitu di lobi, restoran, kamar termasuk touchless system seperti penggunaan QR Code.



Selain itu seluruh karyawan setiap 2 minggu harus test swab antigen dan telah divaksin Covid-19 sesuai anjuran pemerintah. HARRIS Suites Puri Mansion juga telah mendapatkan sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability) dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Untuk informasi dan reservasi bisa mengunjungi www.harrishotels.com, Facebook dan Instagram HARRIS Puri Mansion @harrispurimansion, Telepon 021-54336060, WA 0822-0822-11576060. (RO/OL-10)