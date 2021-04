Rayakan Hari Bumi, Foreo Ingatkan Masyarakat akan Bahaya Sampah

BERITA tentang perubahan iklim dan pencemaran lingkungan banyak terlihat setiap hari. Ada banyak mikroplastik tersebar di lautan dan tempat pembuangan sampah juga semakin meningkat, ini seharusnya menjadi pertanyaan : Dari mana semua limbah ini berasal dan apakah kita bagian dari masalahnya?

Dalam merayakan Hari Bumi di 22 April 2021, Foreo, perusahaan skin-tech Swedia meluncurkan kampanye lingkungan bernama : Make It Last, Not Break Fast yang bertujuan untuk menyoroti malapraktik umum yang terjadi dalam industri elektronik.

“Foreo adalah perusahaan yang memprioritaskan pelanggannya dan kami berusaha keras untuk membuat produk yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Pelanggan kami menyadari hal ini dan banyak dari mereka telah mempercayai brand kami sejak awal," ujar Boris Trupcevic, CEO FOREO.

Faktanya, perusahaan telah menghubungi ratusan pelanggan pertama untuk mendapatkan masukan dari mereka dan juga memastikan kalau mereka masih menggunakan perangkat dari FOREO. Momen bersama pelanggan adalah momen yang sangat emosional bagi FOREO.

"Karena kami dapat mendengar cerita pribadi mereka tentang bagaimana LUNA menjadi bagian dari kehidupan mereka. Yang membuatnya istimewa, mereka semua mengatakan bahwa produk FOREO mereka masih berfungsi dengan sempurna bahkan setelah 8 tahun digunakan serta tetap terlihat cantik dan bersih seperti baru dengan daya tahan baterai yang tetap luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kami berhasil, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga dalam melestarikan planet kita dengan menghilangkan sampah elektronik dari pembuangan sampah yang sembarangan," lanjut Boris.

FOREO berkomitmen membuat produk yang bertahan selama mungkin. "Kami memprioritaskan lingkungan dan kepentingan konsumen daripada keuntungan dan sejujurnya ini jauh lebih efektif daripada berdonasi atau memperoleh sertifikat," ujarnya.



Limbah elektronik

Mungkin ada sisi negatifnya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tidak ada cara lain. Menurut Boris, Kesadaran publik tentang produk cepat rusak terus meningkat, salah satu contohnya adalah ketika pemerintah memaksa produsen terbaik untuk sengaja menghentikan downgrade baterai atau kinerja perangkat.

Berdasarkan data dari UN Global E-waste Monitor 2020, ada sebanyak 53,6 juta ton limbah elektronik yang diproduksi secara global, dalam lima tahun telah naik sebesar 21% dan diperkirakan dalam tahun 2030 akan mencapai 74,7 juta ton. Hal ini adalah konsekuensi dari tingkat konsumsi peralatan listrik dan elektronik yang tinggi, siklus hidup produk yang pendek, dan opsi perbaikan elektronik yang sangat terbatas.

Yang mengkhawatirkan juga adalah kenyataan bahwa hanya 17,4% dari limbah elektronik selama 2019 yang dapat dikumpulkan dan didaur ulang, sebanyak 44,3 juta ton limbah elektronik yang tersisa.

Selain elektronik, salah satu bahan yang paling sulit didaur ulang adalah plastik. Sikat gigi plastik membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun untuk terurai di tempat pembuangan sampah. Diperkirakan 3,6 miliar sikat gigi plastik digunakan di seluruh dunia setiap tahun, sementara rata-rata setiap orang akan melewati 300 sikat gigi dalam hidupnya.

Sebagai tanggapan langsung terhadap angka-angka yang mengkhawatirkan ini, FOREO memiliki ISSA yang dirancang untuk daya tahan dan umur panjang. Perangkat ini dapat didaur ulang, higienis, dan menjadi solusi tahan lama untuk mengurangi konsumsi bahan sekali pakai perawatan pribadi seperti sikat gigi dan tisu plastik. Ini menjadikan FOREO brand alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Dengan jumlah plastik dan bahan berbahaya lainnya yang membanjiri lautan kita, dari manakah sebenarnya semua limbah ini berasal? Jawabannya dapat ditemukan dalam budaya konsumen yang sangat tinggi.

"Kita sering sekali berpikir dapat mengendalikan kebiasaan pembelanjaan. Namun ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berperan dalam hal ini. Saya rasa mayoritas orang tidak menyadari sesuatu yang disebut planned obsolescence atau keusangan terencana. Tentu, kita semua telah memperhatikan bahwa produk yang kita beli tidak seperti dulu dan cenderung lebih cepat rusak. Tetapi fakta bahwa banyak merek yang Anda percaya sebenarnya sengaja membatasi masa pakai produk mereka sehingga Anda dapat kembali membeli lebih banyak. Ini adalah waktunya untuk kita mengubah situasi tersebut." kata Trupcevic

FOREO, tambahnya, membawa misi memberikan produk dengan kualitas terbaik yang akan melayani pelanggan di tahun-tahun mendatang. Setiap produk FOREO dilengkapi dengan garansi 2 tahun dan jaminan kualitas 10 tahun di atasnya.

"Ide kami adalah untuk menghasilkan lebih sedikit produk yang bertahan lebih lama, sehingga tidak menambah tekanan pada lingkungan dan kami masih melihat pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis kami. Banyak pelanggan setia kami memulai dengan LUNA dan setelah mereka meyakinkan diri mereka sendiri akan kualitas dan efisiensi produk kami sekarang mereka juga memiliki UFO, BEAR, ISSA dan seringkali - seluruh keluarga produk FOREO yang akan melayani mereka selama bertahun-tahun," tegasnya.

Dia menambahkan, dalam industri teknologi, masa pakai perangkat digital umumnya bukan diakibatkan oleh kerusakan melainkan lebih dipengaruhi dengan tidak adanya perkembangan atau inovasi. Banyak pabrik yang tidak menggunakan metode lain seperti planned obsolescence. Praktik ini dimulai pada tahun 1924 ketika pertemuan produsen utama bola lampu di Jenewa melahirkan kartel Phoebus.

"Mereka membutuhkan pelanggan baru dan karena bohlam mereka bertahan terlalu lama, mereka semua setuju untuk merekayasa ulang bohlam mereka sehingga mereka akan terbakar setelah tidak lebih dari 1.000 jam, dibandingkan dengan 1.500 atau 2.000 jam yang telah menjadi hal umum sampai saat itu. Kartel mendenda mereka yang memproduksi produk dengan umur yang lebih panjang dan membuat bisnis kembali booming. Segera setelah itu, bisnis lain mengenali taktik menguntungkan ini yang masih berlaku dan terus berkembang hingga saat ini," papar Boris.



Hukum internasional



Konsumsi berlebihan secara langsung juga menyebabkan produksi berlebih dan tanpa ampun mengubah lautan dan ladang kita menjadi pegunungan limbah beracun. Dipicu oleh budaya konsumen, keusangan yang direncanakan tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen pada planet kita, tetapi pada akhirnya gagal memenuhi kebutuhan manusia yang sebenarnya hingga menyebabkan peningkatan ketidakpuasan yang telah terbukti menyebabkan epidemi depresi dan konflik sosial yang meningkat.

“Hukum internasional serta undang-undang Uni Eropa sedang membuat langkah untuk meningkatkan peraturan keberlanjutan, namun sementara badan pemerintah dapat memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum ini, setiap individu dan bisnis bebas untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab bersama dan melakukan semua yang kami lakukan. bisa untuk melestarikan planet kita yang indah. Jika tidak, bukan planetnya yang akan memiliki masalah besar, melainkan manusia. Planet ini sudah ada lebih lama dari kita, dan akan pulih setelah kita pergi. Di FOREO, kami melihat langkah pertama untuk mencapai tujuan lingkungan dalam memerangi keusangan yang direncanakan," Kata Trupcevic.

Ia mengajak para pebisnis di seluruh dunia untuk memeriksa kembali model bisnis mereka dan memilih untuk membuat perbedaan mulai hari ini.

"Dengan bukti baru yang bermunculan setiap hari, kita tidak dapat lagi mengabaikan kenyataan: planet kita sedang dalam krisis. Tidak semuanya gelap, karena kita dapat memutuskan hari ini untuk membuat perbedaan dan memimpin dengan memberi contoh," tegasnya.

Boris yakin membangun produk berkualitas tinggi yang tahan lama, menukar komponen berbahaya dan beracun dengan pilihan yang lebih hijau dan ramah lingkungan serta menghidupkan kembali budaya perbaikan dapat mengubah banyak hal. "mewarnai planet kita biru dan hijau seperti dulu, dan hanya generasi tertua yang mengingatnya hari ini." (N-2)