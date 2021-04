Ini Cara Mudah Membuat Slime tanpa Lem

MAINAN anak-anak slime yang memiliki karakter lengket, lembut, kenyal, dan berwarna-warni ini sudah meledak kehadirannya sejak 2016 hingga kini. Harga slime di e-commerce pun beragam ada yang Rp14.200 hingga lebih dari Rp400 ribu.

Slime pada umumnya dibuat dengan lem karena mudah dan dapat diandalkan. Tapi juga sangat lengket, dan hampir tidak mungkin dilepaskan saat mengering. Namun, anda juga bisa membuatnya tanpa bahan baku lem.

Bahan Baku

Bahan alternatif yang aman dan mudah didapatkan yakni tepung maizena, pewarna makanan (sesuai keinginan) dan sampo all in one. Semakin tebal sampo, semakin tebal slime.

Selain bahan baku, anda juga perlu menyiapkan gelas, sendok takar, mangkuk sedang, spatula karet, dan gelas ukur cair.

Proses Sederhana

Langkah pertama yakni campur sampo dengan pewarna makanan jika digunakan. Tuang 1/2 cangkir sampo ke dalam mangkuk sedang. Tambahkan 2 hingga 3 tetes pewarna makanan dan aduk agar tercampur. Beberapa tetes pewarna makanan yang ditambahkan ke sampo akan berhasil dan membuat warna.

Tambahkan 2 1/2 cangkir tepung maizena dan campur ke dalam sampo dan aduk rata, campurannya harus kental dan kasar. Kemudian, campurkan air 2 sendok makan sekaligus sampai campuran berubah dari kasar menjadi halus.

Uleni slime hingga lembut dan elastis. jika dirasa sudah elastis slime bisa regangkan hingga lembut. Slime pun siap dibuat main anak. Slime ini bertahan sekitar seminggu. (OL-13)

