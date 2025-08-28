10 Film Hugh Jackman Terbaik dengan Rating Tinggi yang Wajib Ditonton

Berikut film hugh jackman(Doc IMDB)

HUGH Jackman adalah salah satu aktor paling berbakat di Hollywood, dikenal lewat peran ikonisnya sebagai Wolverine dan kemampuan aktingnya yang serba bisa. Dari film aksi hingga drama musikal, berikut adalah 10 film Hugh Jackman terbaik dengan rating tinggi yang wajib kamu tonton. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan kehebatan aktingnya!

1. Logan (2017)

Rating IMDb: 8.1/10

Film Hugh Jackman ini adalah penutup epik untuk perjalanan Wolverine. Berlatar tahun 2029, Logan yang menua berjuang melindungi seorang mutan muda dari ancaman berbahaya. Drama emosional dan aksi yang kuat membuat film ini sangat disukai penggemar.

2. The Prestige (2006)

Rating IMDb: 8.5/10

Disutradarai Christopher Nolan, film ini menampilkan Hugh Jackman sebagai pesulap yang bersaing dengan Christian Bale. Penuh misteri dan plot twist, film Hugh Jackman ini wajib ditonton untuk pecinta thriller cerdas.

3. The Greatest Showman (2017)

Rating IMDb: 7.5/10

Film musikal ini menampilkan Hugh Jackman sebagai P.T. Barnum, pendiri sirkus legendaris. Lagu-lagu yang menarik dan cerita inspiratif menjadikan film Hugh Jackman ini favorit banyak orang.

4. Les Misérables (2012)

Rating IMDb: 7.5/10

Sebagai Jean Valjean, Hugh Jackman menunjukkan bakat menyanyinya dalam drama musikal berlatar Revolusi Prancis. Aktingnya yang penuh emosi membuat film Hugh Jackman ini sangat berkesan.

5. Prisoners (2013)

Rating IMDb: 8.1/10

Film thriller ini menampilkan Hugh Jackman sebagai ayah yang mencari anaknya yang diculik. Ketegangan dan akting kuat menjadikan film Hugh Jackman ini salah satu yang terbaik.

6. X-Men: Days of Future Past (2014)

Rating IMDb: 7.9/10

Sebagai Wolverine, Hugh Jackman melakukan perjalanan waktu untuk mencegah bencana. Aksi seru dan cerita menarik menjadikan film Hugh Jackman ini favorit penggemar superhero.

7. The Wolverine (2013)

Rating IMDb: 6.7/10

Film ini mengikuti petualangan solo Wolverine di Jepang, menghadapi yakuza dan masa lalunya. Aksi yang intens membuat film Hugh Jackman ini layak ditonton.

8. Real Steel (2011)

Rating IMDb: 7.0/10

Berlatar masa depan, Hugh Jackman berperan sebagai pelatih robot tinju. Cerita tentang keluarga dan semangat juang menjadikan film Hugh Jackman ini menghibur.

9. Bad Education (2019)

Rating IMDb: 7.1/10

Hugh Jackman memerankan kepala sekolah yang terlibat skandal penggelapan. Aktingnya yang kuat membuat film Hugh Jackman ini mendapat pujian kritis.

10. Kate & Leopold (2001)

Rating IMDb: 6.4/10

Film komedi romantis ini menampilkan Hugh Jackman sebagai pria dari abad ke-19 yang terjebak di masa modern. Kisah cinta yang manis menjadikan film Hugh Jackman ini menyenangkan untuk ditonton.

Mengapa Film Hugh Jackman Selalu Menarik?

Hugh Jackman dikenal karena kemampuannya memerankan berbagai karakter, dari mutan penuh aksi hingga penyanyi di panggung musikal. Setiap film Hugh Jackman menawarkan sesuatu yang berbeda, baik itu emosi mendalam, aksi seru, atau cerita yang menginspirasi. Dengan rating tinggi dan cerita yang mudah dipahami, film-film ini cocok untuk semua usia.

Pilih Film Favoritmu!

Dari daftar ini, mana film Hugh Jackman yang paling ingin kamu tonton? Apakah kamu suka aksi Wolverine atau drama musikal seperti The Greatest Showman?