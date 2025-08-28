10 Film Action Indonesia Terbaik dengan Rating Tertinggi, Nonton di Mana?

Berikut film action Indonesia(Doc IMDB)

FILM action Indonesia kini semakin mendunia dengan aksi laga yang memukau dan cerita yang kuat. Dari pertarungan pencak silat hingga petualangan penuh adrenalin, berikut adalah 10 film action Indonesia terbaik dengan rating tertinggi yang wajib kamu tonton. Kami juga menyertakan informasi di mana kamu bisa menontonnya secara legal. Yuk, simak daftarnya!

1. The Raid: Redemption (2011)

Rating IMDb: 7.6/10

Disutradarai oleh Gareth Evans, The Raid: Redemption mengisahkan tim polisi elit yang terjebak di gedung yang dikuasai penguasa narkoba. Aksi pencak silat Iko Uwais membuat film ini jadi sorotan dunia.

Nonton di Mana: Netflix, Vidio

2. The Raid 2: Berandal (2014)

Rating IMDb: 8.0/10

Sekuel dari The Raid, film ini menampilkan Rama (Iko Uwais) yang menyusup ke sindikat kriminal. Aksi laga brutal dan sinematografi apik menjadikannya salah satu film action Indonesia terbaik.

Nonton di Mana: Netflix, Vidio

3. Gundala (2019)

Rating IMDb: 6.1/10

Disutradarai Joko Anwar, Gundala menghadirkan superhero lokal Sancaka dengan kekuatan petir. Film ini membuka Jagat Sinema Bumilangit dengan efek visual keren.

Nonton di Mana: Netflix, Disney+ Hotstar

4. The Night Comes for Us (2018)

Rating IMDb: 6.9/10

Karya Timo Tjahjanto ini menampilkan aksi brutal seorang mantan anggota geng (Joe Taslim) yang melawan teman-temannya demi menyelamatkan seorang gadis. Cocok untuk penggemar aksi gore!

Nonton di Mana: Netflix

5. Headshot (2016)

Rating IMDb: 6.3/10

Iko Uwais berperan sebagai pria amnesia yang dikejar musuh dari masa lalunya. Disutradarai Mo Brothers, film ini penuh dengan aksi laga intens.

Nonton di Mana: Netflix, Vidio

6. Mencuri Raden Saleh (2022)

Rating IMDb: 7.3/10

Film karya Angga Dwimas Sasongko ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang merencanakan pencurian lukisan bersejarah. Aksi seru dengan premis unik!

Nonton di Mana: Netflix

7. Buffalo Boys (2018)

Rating IMDb: 5.8/10

Mengusung tema koboi di era penjajahan, film ini mengisahkan dua bersaudara melawan penindasan kolonial. Aksi laga bercampur nuansa barat yang menarik.

Nonton di Mana: Netflix, Vidio

8. Night Bus (2017)

Rating IMDb: 6.8/10

Disutradarai Emil Heradi, film ini menggambarkan perjalanan bus ke kota berkonflik dengan nuansa pemberontakan Aceh. Aksi dan drama berpadu apik.

Nonton di Mana: Vidio

9. Serigala Terakhir (2009)

Rating IMDb: 6.5/10

Film karya Upi Avianto ini menceritakan konflik dalam geng mafia yang dipicu dendam masa lalu. Aksi laga Vino G. Bastian patut diacungi jempol.

Nonton di Mana: Vidio

10. Tarung Sarung (2020)

Rating IMDb: 6.2/10

Mengangkat bela diri tradisional tarung sarung, film ini mengisahkan Deni Ruso yang belajar memperbaiki diri di Makassar. Aksi laga bercampur drama modern.

Nonton di Mana: Netflix, Vidio

Mengapa Film Action Indonesia Layak Ditonton?

Film action Indonesia tidak hanya menawarkan aksi laga yang memukau, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal seperti pencak silat dan nilai-nilai keberanian. Dengan kualitas produksi yang semakin baik, film-film ini mampu bersaing di kancah internasional. Menonton melalui platform resmi seperti Netflix atau Vidio juga membantu mendukung industri film lokal.

Tips Menonton Film Action Indonesia

Pilih platform streaming legal untuk kualitas terbaik dan dukung perfilman Indonesia.

Siapkan suasana menonton dengan speaker atau headphone untuk merasakan ketegangan aksi.

Ajak teman atau keluarga untuk menikmati keseruan bersama!

Kesimpulan

Daftar 10 film action Indonesia terbaik ini menawarkan aksi seru, cerita menarik, dan nilai budaya yang kental. Dari The Raid hingga Tarung Sarung, semua bisa kamu nikmati di platform seperti Netflix dan Vidio.