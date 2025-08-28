Lirik Jadilah Legenda - Chord dan Fakta Menarik Lagu Superman Is Dead

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
APAKAH Anda sedang mencari lirik Jadilah Legenda oleh Superman Is Dead (SID)? Lagu punk rock penuh semangat nasionalisme ini dirilis pada tahun 2013 dalam album Sunset di Tanah Anarki. Di sini, kami sajikan lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk Anda yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar menikmati makna mendalam lagu ini!
Berikut adalah lirik Jadilah Legenda lengkap dengan chord gitar dalam kunci dasar G, yang mudah dimainkan baik oleh pemula maupun yang sudah mahir.
[Intro]G G G G[Verse 1]G CHembus angin yang terasa panasD GKeringat menetes di dadaG CTiada henti kau bekerja kerasD GBerjuang demi cinta[Chorus]C GUntuk Indonesia teruslah bertahanD CWalaupun hancur dan disakitiGKau tetap berdiri di siniC G D EmUntuk Indonesia jadilah legendaC DKita bisa dan percaya[Verse 2]G CLihat laut dan indahnya ombakD GGemulainya pohon kelapaG CPara gadis yang mulai menariD GKibarkan merah putih[Chorus]C GUntuk Indonesia kita punya semuaD CSeribu budaya dan kekayaan alamGYang tak kan terkalahkanC G D EmUntuk Indonesia jadilah legendaC DKita bisa dan percaya[Bridge]G Em C DDarah Indonesia akulah halilintarmuG Em C DDarah Indonesia mengejar tuk selamanyaG Em C DDarah Indonesia walau badai menghadangG D/F# EmKau takkan pernah hilangC DWalau badai menghadang[Interlude]G A B D-C-B-C D (3x)G A B D-C-B-C A G[Verse 3]G CLihat laut dan indahnya ombakD GGemulainya pohon kelapaG CPara gadis yang mulai menariD GKibarkan merah putih[Chorus]C GUntuk Indonesia kita punya semuaD CSeribu budaya dan kekayaan alamGYang tak kan terkalahkanC G D EmUntuk Indonesia jadilah legendaC DKita bisa dan percaya[Outro]G Em C DDarah Indonesia akulah halilintarmuG Em C DDarah Indonesia mengejar tuk selamanyaG Em C DDarah Indonesia walau badai menghadangG D/F# EmKau takkan pernah hilangC DWalau badai menghadang
Lagu Jadilah Legenda bukan hanya sekadar lagu punk rock, tetapi juga membawa pesan nasionalisme yang kuat. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:
Lirik lagu ini ditulis oleh Jerinx, drummer Superman Is Dead. Lagu ini mencerminkan semangat perjuangan dan cinta terhadap Indonesia, mengajak pendengar untuk bangga akan budaya dan kekayaan alam tanah air.
Dirilis pada tahun 2013, lagu ini termasuk dalam album Sunset di Tanah Anarki. Album ini dikenal sebagai salah satu karya terbaik SID, dengan lagu-lagu yang menggabungkan energi punk rock dan pesan sosial.
Jadilah Legenda berhasil meraih AMI Award untuk kategori Duo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik. Ini menunjukkan betapa lagu ini diterima dengan baik oleh penggemar dan kritikus musik di Indonesia.
Lirik seperti “Untuk Indonesia jadilah legenda” dan “Darah Indonesia akulah halilintarmu” menggambarkan semangat untuk terus berjuang demi Indonesia meskipun menghadapi tantangan. Lagu ini sering diputar saat perayaan Hari Kemerdekaan karena liriknya yang menginspirasi.
Chord dalam lagu ini menggunakan kunci dasar seperti G, C, D, dan Em, yang mudah dipelajari oleh pemain gitar pemula. Aransemennya yang sederhana namun kuat membuat lagu ini sering dimainkan di berbagai acara musik.
Lirik Jadilah Legenda populer karena perpaduan musik punk rock yang energik dan lirik yang penuh makna. Lagu ini mengajak pendengar untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan tetap teguh menghadapi rintangan. Ditambah lagi, aransemen gitar yang sederhana membuatnya mudah diikuti oleh penggemar musik dari berbagai kalangan.
Untuk memainkan chord Jadilah Legenda, pastikan Anda menggunakan kunci dasar G seperti yang tertera di atas. Berikut beberapa tips:
Lirik Jadilah Legenda oleh Superman Is Dead adalah kombinasi sempurna antara semangat nasionalisme, musik punk rock yang menggelegar, dan chord yang mudah dimainkan. Lagu ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi untuk terus berjuang demi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved