Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

75 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS 2025: Dewi Sri Berjemur hingga Minuman Bom

Media Indonesia
28/8/2025 21:10
75 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS 2025: Dewi Sri Berjemur hingga Minuman Bom
Berikut Teka-teki MPLS 2025(freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu penuh dengan keseruan, terutama saat memecahkan teka-teki yang diberikan oleh panitia. Salah satu teka-teki yang sering muncul adalah Dewi Sri Berjemur MPLS. Tapi, tahukah kamu apa artinya? Di artikel ini, kami sajikan 75 kunci jawaban teka-teki MPLS yang akan membantu siswa baru memecahkan misteri, mulai dari Dewi Sri Berjemur hingga Minuman Bom. Teka-teki ini ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh siswa kelas 7-8.

Apa Itu Teka-Teki MPLS?

Teka-teki MPLS adalah permainan asah otak yang diberikan kepada siswa baru selama kegiatan orientasi sekolah. Tujuannya adalah melatih kreativitas, kerja sama, dan kemampuan berpikir kritis. Teka-teki ini biasanya berupa kode atau istilah yang merujuk pada makanan, minuman, atau benda sehari-hari. Contohnya, Dewi Sri Berjemur yang ternyata memiliki jawaban unik. Yuk, simak daftar lengkapnya di bawah ini!

Daftar 75 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS

Berikut adalah 75 kunci jawaban teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan penjelasan singkat agar kamu lebih paham. Pastikan kamu membaca sampai akhir untuk menemukan jawaban Dewi Sri Berjemur MPLS dan teka-teki lainnya!

1-25 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS

  1. Dewi Sri Berjemur: Nasi goreng (Dewi Sri melambangkan padi/nasi, berjemur merujuk pada proses menggoreng).
  2. Minuman Kanibal: Nutrisari (jeruk makan jeruk, seperti kanibal).
  3. Kacang Ilmuwan: Kacang atom (kaitannya dengan ilmu pengetahuan).
  4. Sayur Pos: Sayuran kolplay (kombinasi kolplay yang dikira pos).
  5. Minuman Pahlawan: Aqua (air putih, pahlawan kehidupan).
  6. Roti Belanda: Roti sobek (roti khas Belanda).
  7. Buah Cinta: Kolplay (cinta dalam bahasa gaul).
  8. Buah Merdeka: Apel (apple, merujuk pada kemerdekaan).
  9. Biskuit Raja Dangdut: Biskuit Rhoma (mengacu pada Rhoma Irama).
  10. Snack Huruf Hijaiyah: Snack Alif (huruf hijaiyah pertama).
  11. Sayur pH 7: Sayur asem (pH 7 adalah netral, tapi diartikan asam).
  12. Air Putih Dihormati: Susu Bendera putih (susu putih yang dihormati).
  13. Minuman Waria Bencong: Aquaria (air dalam botol).
  14. Minuman Piala Dunia: Coca-Cola (minuman populer di acara besar).
  15. Permen Maksiat: Kiss (permen ciuman).
  16. Sayur Kuah Lima Warna: Sayur sop (berisi berbagai sayuran warna-warni).
  17. Minuman Ustad: Air putih (minuman suci).
  18. Air Putih: Susu (kebalikan dari air biasa).
  19. Buah Dad Say Yes: Papaya (bunyinya mirip).
  20. Nasi Magma: Nasi merah (warna magma merah).
  21. Mata Melirik ke Kanan: Telur ceplok (kuning telur seperti mata).
  22. Dodol Sapi: Sosis (dodol dari daging sapi).
  23. 1 + Lada: Selada (satu ditambah lada).
  24. 1 + Kekebalan: Timun (satu dan imunitas).
  25. Buah Bulan Sabit: Pisang (bentuknya menyerupai bulan sabit).

26-50 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS

  1. Air Bilangan 2,3,5: Air minum cap Prima (bilangan prima).
  2. Batu Bata Belanda: Oncom (makanan tradisional).
  3. Batu Bata Bisa Terbang: Wafer Superman (wafer yang ringan).
  4. Binatang Dua Huruf Kriuk-Kriuk: Kerupuk udang (udang = U dan G).
  5. Biskuit Ade Rai: Biskuat (Ade Rai = kuat).
  6. Cacing Goreng: Mie goreng (mie menyerupai cacing).
  7. Ikan Masuk Angin: Ikan kembung (kembung seperti masuk angin).
  8. Nasi Lampu Merah: Nasi goreng merah (warna lampu merah).
  9. Makanan Rakyat Jelata: Tempe (makanan rakyat).
  10. Makanan Ayam Alfabet: Jagung (huruf J untuk ayam).
  11. Roti Ketawa: Donat (bentuknya seperti tawa).
  12. Minuman Matahari Hijau: Vitazone (minuman dari Sungreen).
  13. Air Dugem: Air mineral club (club seperti dugem).
  14. Nasi Perang: Nasi goreng (perang = goreng).
  15. Buah Pertemuan Magnet S dan U: Buah medan (S dan U = medan magnet).
  16. Buah Pesawat Akhir Alfabet: Snack Jet-Z (Z di akhir alfabet).
  17. Minuman Susu UHT: Ultramilk (susu UHT).
  18. Pulpen Tercepat: Pulpen Faster (fast = cepat).
  19. Sayuran Kolplay: Kolplay (sayuran dalam kolplay).
  20. Minuman Energi: Kratingdaeng (minuman berenergi).
  21. Permen Cinta: Candy Borobudur (cinta = candi).
  22. Snack Orang Kaya: Goldfish (ikan emas = kaya).
  23. Minuman Superhero: Pocari Sweat (superhero butuh hidrasi).
  24. Biskuit Berlubang: Biskuit ring (berlubang di tengah).
  25. Sayuran Penutup: Bayam-bayam dirimu (sayuran penutup acara).

51-75 Kunci Jawaban Teka-Teki MPLS

  1. Air Penutup: Tutup botol (penutup air).
  2. Minuman Anak Kecil: Susu Dancow (minuman anak).
  3. Buah Musim Panas: Mangga (buah musim panas).
  4. Snack Ciuman: Chocolatos Kiss (ciuman = kiss).
  5. Nasi Sultan: Nasi kebuli (makanan mewah).
  6. Minuman Penutup: Kopi (minuman penutup makan).
  7. Sayuran Kolplay: Kolplay (lagi-lagi kolplay).
  8. Permen Besar: Big Babol (permen besar).
  9. Minuman Bintang: Starry (minuman dengan nama bintang).
  10. Biskuit Penyakit: Biskuit munchies (munch = penyakit).
  11. Buah Tropis: Nanas (buah tropis khas).
  12. Minuman Astronaut: Air mineral (astronaut butuh air).
  13. Sayuran Ajaib: Bayam-bayam dirimu (sayuran ajaib).
  14. Nasi Berwarna: Nasi kuning (nasi berwarna kuning).
  15. Minuman Raja: Teh botol (minuman populer).
  16. Snack Genit: Chitato (genit = cita-cita).
  17. Buah Manis: Anggur (buah manis alami).
  18. Minuman Sehat: Yakult (minuman probiotik).
  19. Sayuran Renyah: Kolplay (lagi-lagi sayuran renyah).
  20. Biskuit Cokelat: Chocolatos (biskuit rasa cokelat).
  21. Minuman Pelaut: Air laut (justru air mineral).
  22. Buah Raja: Manggis (raja buah tropis).
  23. Snack Gaul: Taro (snack anak gaul).
  24. Minuman Petualang: Pocari Sweat (minuman untuk petualang).
  25. Minuman Bom: Coca-Cola (ledakan rasa).

Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?

Teka-teki MPLS seperti Dewi Sri Berjemur bukan hanya permainan, tetapi juga cara untuk membangun kreativitas dan kebersamaan antar siswa. Dengan memecahkan teka-teki ini, siswa belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan mengenal budaya lokal, seperti makna Dewi Sri dalam mitologi Jawa yang melambangkan padi dan kemakmuran. Selain itu, teka-teki ini menjadi kenangan seru selama MPLS.

Tips Memecahkan Teka-Teki MPLS

Untuk memecahkan teka-teki MPLS dengan mudah, ikuti tips berikut:

  • Pahami Konteks: Pikirkan apakah teka-teki merujuk pada makanan, minuman, atau benda.
  • Gunakan Logika: Hubungkan kata-kata dalam teka-teki, seperti “berjemur” yang berkaitan dengan panas atau menggoreng.
  • Tanya Teman: Diskusi dengan teman bisa membuka ide baru.
  • Kenali Budaya Lokal: Teka-teki seperti Dewi Sri sering terkait dengan budaya Jawa.

Kesimpulan

Dengan daftar 75 kunci jawaban teka-teki MPLS ini, kamu siap menghadapi tantangan MPLS 2025! Mulai dari Dewi Sri Berjemur MPLS yang berarti nasi goreng hingga Minuman Bom yang merujuk pada Coca-Cola, semua jawaban dirancang untuk membantu siswa baru. Semoga artikel ini membantu kamu menikmati MPLS dengan lebih seru dan tanpa bingung!



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved