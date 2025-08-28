Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

Media Indonesia
28/8/2025 20:50
50 Teka-Teki Makanan MPLS Seru Mulai dari Biskuit Argentina
Berikut Teka-teki MPLS biskuit Argentina(freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu penuh dengan kegiatan seru, salah satunya adalah teka-teki makanan. Teka-teki ini tidak hanya mengasah otak, tetapi juga membuat suasana lebih menyenangkan bagi siswa baru. Salah satu teka-teki yang sering muncul adalah biskuit Argentina MPLS. Penasaran apa artinya dan teka-teki lainnya? Berikut adalah 50 teka-teki makanan MPLS beserta jawabannya yang mudah dipahami untuk siswa kelas 7-8!

Apa Itu Teka-Teki Makanan MPLS?

Teka-teki makanan MPLS adalah permainan tebak-tebakan yang diberikan panitia kepada siswa baru. Siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack berdasarkan petunjuk berupa nama unik atau plesetan. Contohnya, biskuit Argentina MPLS yang merujuk pada biskuit merek Tango. Tujuannya adalah melatih kreativitas, kerja sama, dan membuat MPLS lebih seru.

Kumpulan 50 Teka-Teki Makanan MPLS dan Jawabannya

Berikut adalah daftar 50 teka-teki makanan MPLS, mulai dari biskuit Argentina hingga teka-teki lainnya yang sering muncul. Simak jawabannya agar kamu siap menghadapi MPLS!

1. Teka-Teki Biskuit

  • Biskuit Argentina: Tango
  • Biskuit 3 Cara: Oreo
  • Biskuit Raja Dangdut: Roma Kelapa
  • Biskuit Tahi Lalat: Choco Chip
  • Biskuit Berdarah: Slai Olai Stroberi
  • Biskuit Hotel Bintang 5: Ritz
  • Biskuit Lebih Baik: Better
  • Biskuit Aman: Selamat
  • Biskuit Hangat Saat Tidur: Selimut
  • Benda Langit yang Bisa Dimakan: Marie

2. Teka-Teki Makanan Berat

  • Nasi Hepatitis: Nasi Kuning
  • Nasi Seksi: Nasi + Dada atau Paha Ayam
  • Nasi Suci: Nasi Putih Biasa
  • Nasi Lampu Merah: Nasi Kuning + Lalapan + Sambal
  • Nasi Lapangan Hijau: Nasi + Sayur
  • Nasi Magma: Nasi Beras Merah
  • Nasi Trio Macan: Nasi + Iwak Peyek
  • Nasi Jelek: Nasi Goreng
  • Cacing Goreng: Mie Goreng
  • Telur Kotak: Martabak

3. Teka-Teki Minuman

  • Minuman Pahlawan: Aqua
  • Minuman Genit: Marimas
  • Minuman Islam: Nu Green Tea
  • Minuman Istri Aladdin: Teh Melati
  • Minuman Kanibal: Nutrisari
  • Minuman Dugem: Club
  • Minuman Mrs. Universe: UC-1000
  • Minuman Hari yang Baik: Kopi Good Day
  • Minuman Segar Bugar: Air Mineral Vit
  • Minuman Aku-Kamu: Susu Milo

4. Teka-Teki Snack

  • Chiki Kentut: Oops
  • Chiki Mall: Cheetos
  • Chiki Bohong: Lays
  • Chiki Simpan Dulu: Taro
  • Snack I Love You: Kusuka
  • Snack Bintang Selanjutnya: Nextar
  • Camilan Jempol: Wafer Gery Saluut
  • Makanan Singa: Leo
  • Makanan Puting Beliung: Twister
  • Coklat Jerawatan: Beng-Beng

5. Teka-Teki Buah

  • Buah Upacara: Apel
  • Buah Harajuku: Jeruk
  • Buah Ketakutan: Pir
  • Buah Cantik: Kesemek
  • Buah Bersisik: Salak
  • Buah Janda: Anggur atau Terong
  • Buah Waktu Mama: Jambu
  • Buah Raja: Durian
  • Buah Cinta Damai: Persik
  • Buah 12 Shio: Naga

Tips Menghadapi Teka-Teki MPLS

Agar sukses memecahkan teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, coba tips berikut:

  • Diskusi dengan Teman: Ajak teman untuk brainstorming. Dua kepala lebih baik dari satu!
  • Pikirkan Plesetan: Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata, seperti "biskuit Argentina" yang merujuk pada Tango.
  • Cari Petunjuk di Sekitar: Terkadang jawaban ada pada merek makanan populer di toko terdekat.
  • Jangan Panik: Nikmati prosesnya, karena teka-teki ini dibuat untuk seru-seruan!

Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?

Teka-teki makanan MPLS bukan hanya permainan, tetapi juga cara untuk:

  • Meningkatkan kreativitas siswa.
  • Membangun kerja sama tim.
  • Membuat suasana MPLS lebih ceria dan interaktif.

Dengan mengetahui jawaban teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, kamu bisa lebih percaya diri mengikuti kegiatan MPLS dan menikmati momen bersama teman baru.

Kesimpulan

Teka-teki makanan MPLS, seperti biskuit Argentina yang berarti Tango, adalah bagian seru dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dengan daftar 50 teka-teki di atas, kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kebingungan. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman dan menikmati setiap momen MPLS. Semoga artikel ini membantu kamu meraih pengalaman MPLS yang menyenangkan!



Editor : Reynaldi
