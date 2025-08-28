50 Teka-Teki Makanan MPLS Seru Mulai dari Biskuit Argentina

Berikut Teka-teki MPLS biskuit Argentina(freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu penuh dengan kegiatan seru, salah satunya adalah teka-teki makanan. Teka-teki ini tidak hanya mengasah otak, tetapi juga membuat suasana lebih menyenangkan bagi siswa baru. Salah satu teka-teki yang sering muncul adalah biskuit Argentina MPLS. Penasaran apa artinya dan teka-teki lainnya? Berikut adalah 50 teka-teki makanan MPLS beserta jawabannya yang mudah dipahami untuk siswa kelas 7-8!

Apa Itu Teka-Teki Makanan MPLS?

Teka-teki makanan MPLS adalah permainan tebak-tebakan yang diberikan panitia kepada siswa baru. Siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack berdasarkan petunjuk berupa nama unik atau plesetan. Contohnya, biskuit Argentina MPLS yang merujuk pada biskuit merek Tango. Tujuannya adalah melatih kreativitas, kerja sama, dan membuat MPLS lebih seru.

Kumpulan 50 Teka-Teki Makanan MPLS dan Jawabannya

Berikut adalah daftar 50 teka-teki makanan MPLS, mulai dari biskuit Argentina hingga teka-teki lainnya yang sering muncul. Simak jawabannya agar kamu siap menghadapi MPLS!

1. Teka-Teki Biskuit

Biskuit Argentina: Tango

Tango Biskuit 3 Cara: Oreo

Oreo Biskuit Raja Dangdut: Roma Kelapa

Roma Kelapa Biskuit Tahi Lalat: Choco Chip

Choco Chip Biskuit Berdarah: Slai Olai Stroberi

Slai Olai Stroberi Biskuit Hotel Bintang 5: Ritz

Ritz Biskuit Lebih Baik: Better

Better Biskuit Aman: Selamat

Selamat Biskuit Hangat Saat Tidur: Selimut

Selimut Benda Langit yang Bisa Dimakan: Marie

2. Teka-Teki Makanan Berat

Nasi Hepatitis: Nasi Kuning

Nasi Kuning Nasi Seksi: Nasi + Dada atau Paha Ayam

Nasi + Dada atau Paha Ayam Nasi Suci: Nasi Putih Biasa

Nasi Putih Biasa Nasi Lampu Merah: Nasi Kuning + Lalapan + Sambal

Nasi Kuning + Lalapan + Sambal Nasi Lapangan Hijau: Nasi + Sayur

Nasi + Sayur Nasi Magma: Nasi Beras Merah

Nasi Beras Merah Nasi Trio Macan: Nasi + Iwak Peyek

Nasi + Iwak Peyek Nasi Jelek: Nasi Goreng

Nasi Goreng Cacing Goreng: Mie Goreng

Mie Goreng Telur Kotak: Martabak

3. Teka-Teki Minuman

Minuman Pahlawan: Aqua

Aqua Minuman Genit: Marimas

Marimas Minuman Islam: Nu Green Tea

Nu Green Tea Minuman Istri Aladdin: Teh Melati

Teh Melati Minuman Kanibal: Nutrisari

Nutrisari Minuman Dugem: Club

Club Minuman Mrs. Universe: UC-1000

UC-1000 Minuman Hari yang Baik: Kopi Good Day

Kopi Good Day Minuman Segar Bugar: Air Mineral Vit

Air Mineral Vit Minuman Aku-Kamu: Susu Milo

4. Teka-Teki Snack

Chiki Kentut: Oops

Oops Chiki Mall: Cheetos

Cheetos Chiki Bohong: Lays

Lays Chiki Simpan Dulu: Taro

Taro Snack I Love You: Kusuka

Kusuka Snack Bintang Selanjutnya: Nextar

Nextar Camilan Jempol: Wafer Gery Saluut

Wafer Gery Saluut Makanan Singa: Leo

Leo Makanan Puting Beliung: Twister

Twister Coklat Jerawatan: Beng-Beng

5. Teka-Teki Buah

Buah Upacara: Apel

Apel Buah Harajuku: Jeruk

Jeruk Buah Ketakutan: Pir

Pir Buah Cantik: Kesemek

Kesemek Buah Bersisik: Salak

Salak Buah Janda: Anggur atau Terong

Anggur atau Terong Buah Waktu Mama: Jambu

Jambu Buah Raja: Durian

Durian Buah Cinta Damai: Persik

Persik Buah 12 Shio: Naga

Tips Menghadapi Teka-Teki MPLS

Agar sukses memecahkan teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, coba tips berikut:

Diskusi dengan Teman: Ajak teman untuk brainstorming. Dua kepala lebih baik dari satu!

Ajak teman untuk brainstorming. Dua kepala lebih baik dari satu! Pikirkan Plesetan: Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata, seperti "biskuit Argentina" yang merujuk pada Tango.

Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata, seperti "biskuit Argentina" yang merujuk pada Tango. Cari Petunjuk di Sekitar: Terkadang jawaban ada pada merek makanan populer di toko terdekat.

Terkadang jawaban ada pada merek makanan populer di toko terdekat. Jangan Panik: Nikmati prosesnya, karena teka-teki ini dibuat untuk seru-seruan!

Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?

Teka-teki makanan MPLS bukan hanya permainan, tetapi juga cara untuk:

Meningkatkan kreativitas siswa.

Membangun kerja sama tim.

Membuat suasana MPLS lebih ceria dan interaktif.

Dengan mengetahui jawaban teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, kamu bisa lebih percaya diri mengikuti kegiatan MPLS dan menikmati momen bersama teman baru.

Kesimpulan

Teka-teki makanan MPLS, seperti biskuit Argentina yang berarti Tango, adalah bagian seru dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dengan daftar 50 teka-teki di atas, kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kebingungan. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman dan menikmati setiap momen MPLS. Semoga artikel ini membantu kamu meraih pengalaman MPLS yang menyenangkan!