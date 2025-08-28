50 Teka-Teki Makanan MPLS Seru Mulai dari Biskuit Argentina
Media Indonesia
28/8/2025 20:50
MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selalu penuh dengan kegiatan seru, salah satunya adalah teka-teki makanan. Teka-teki ini tidak hanya mengasah otak, tetapi juga membuat suasana lebih menyenangkan bagi siswa baru. Salah satu teka-teki yang sering muncul adalah biskuit Argentina MPLS. Penasaran apa artinya dan teka-teki lainnya? Berikut adalah 50 teka-teki makanan MPLS beserta jawabannya yang mudah dipahami untuk siswa kelas 7-8!
Apa Itu Teka-Teki Makanan MPLS?
Teka-teki makanan MPLS adalah permainan tebak-tebakan yang diberikan panitia kepada siswa baru. Siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack berdasarkan petunjuk berupa nama unik atau plesetan. Contohnya, biskuit Argentina MPLS yang merujuk pada biskuit merek Tango. Tujuannya adalah melatih kreativitas, kerja sama, dan membuat MPLS lebih seru.
Kumpulan 50 Teka-Teki Makanan MPLS dan Jawabannya
Berikut adalah daftar 50 teka-teki makanan MPLS, mulai dari biskuit Argentina hingga teka-teki lainnya yang sering muncul. Simak jawabannya agar kamu siap menghadapi MPLS!
1. Teka-Teki Biskuit
Biskuit Argentina: Tango
Biskuit 3 Cara: Oreo
Biskuit Raja Dangdut: Roma Kelapa
Biskuit Tahi Lalat: Choco Chip
Biskuit Berdarah: Slai Olai Stroberi
Biskuit Hotel Bintang 5: Ritz
Biskuit Lebih Baik: Better
Biskuit Aman: Selamat
Biskuit Hangat Saat Tidur: Selimut
Benda Langit yang Bisa Dimakan: Marie
2. Teka-Teki Makanan Berat
Nasi Hepatitis: Nasi Kuning
Nasi Seksi: Nasi + Dada atau Paha Ayam
Nasi Suci: Nasi Putih Biasa
Nasi Lampu Merah: Nasi Kuning + Lalapan + Sambal
Nasi Lapangan Hijau: Nasi + Sayur
Nasi Magma: Nasi Beras Merah
Nasi Trio Macan: Nasi + Iwak Peyek
Nasi Jelek: Nasi Goreng
Cacing Goreng: Mie Goreng
Telur Kotak: Martabak
3. Teka-Teki Minuman
Minuman Pahlawan: Aqua
Minuman Genit: Marimas
Minuman Islam: Nu Green Tea
Minuman Istri Aladdin: Teh Melati
Minuman Kanibal: Nutrisari
Minuman Dugem: Club
Minuman Mrs. Universe: UC-1000
Minuman Hari yang Baik: Kopi Good Day
Minuman Segar Bugar: Air Mineral Vit
Minuman Aku-Kamu: Susu Milo
4. Teka-Teki Snack
Chiki Kentut: Oops
Chiki Mall: Cheetos
Chiki Bohong: Lays
Chiki Simpan Dulu: Taro
Snack I Love You: Kusuka
Snack Bintang Selanjutnya: Nextar
Camilan Jempol: Wafer Gery Saluut
Makanan Singa: Leo
Makanan Puting Beliung: Twister
Coklat Jerawatan: Beng-Beng
5. Teka-Teki Buah
Buah Upacara: Apel
Buah Harajuku: Jeruk
Buah Ketakutan: Pir
Buah Cantik: Kesemek
Buah Bersisik: Salak
Buah Janda: Anggur atau Terong
Buah Waktu Mama: Jambu
Buah Raja: Durian
Buah Cinta Damai: Persik
Buah 12 Shio: Naga
Tips Menghadapi Teka-Teki MPLS
Agar sukses memecahkan teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, coba tips berikut:
Diskusi dengan Teman: Ajak teman untuk brainstorming. Dua kepala lebih baik dari satu!
Pikirkan Plesetan: Banyak teka-teki MPLS menggunakan permainan kata, seperti "biskuit Argentina" yang merujuk pada Tango.
Cari Petunjuk di Sekitar: Terkadang jawaban ada pada merek makanan populer di toko terdekat.
Jangan Panik: Nikmati prosesnya, karena teka-teki ini dibuat untuk seru-seruan!
Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?
Teka-teki makanan MPLS bukan hanya permainan, tetapi juga cara untuk:
Meningkatkan kreativitas siswa.
Membangun kerja sama tim.
Membuat suasana MPLS lebih ceria dan interaktif.
Dengan mengetahui jawaban teka-teki seperti biskuit Argentina MPLS, kamu bisa lebih percaya diri mengikuti kegiatan MPLS dan menikmati momen bersama teman baru.
Kesimpulan
Teka-teki makanan MPLS, seperti biskuit Argentina yang berarti Tango, adalah bagian seru dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dengan daftar 50 teka-teki di atas, kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan menghindari kebingungan. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman dan menikmati setiap momen MPLS. Semoga artikel ini membantu kamu meraih pengalaman MPLS yang menyenangkan!