Usai Operasi Pita Suara, Jon Bon Jovi Siap Rilis Forever Versi Legendary Edition

Bon Jovi Siap Rilis Forever Versi Legendary Edition(Dok. David Bergman/Hulu)

USAI operasi pita suara pada 2022 dan rehabilitasi intensif, Jon Bon Jovi kembali, not ke panggung, melainkan ke studio. Vokalis Bon Jovi berusia 63 tahun itu menata ulang cara bernyanyi dan cara kerja demi Forever versi Legendary Edition.

“Album ini lahir karena kebutuhan, bukan sekadar kumpulan kolaborasi,” kata Jon.

Ia menyebut proses operasi dan pemulihan yang berlangsung saat merilis Forever pada Juni 2024 sebagai perjalanan yang “terdokumentasikan dengan baik.”

Karena kondisi vokal, Jon memilih fokus pada rekaman ketimbang tur. Suaranya sudah cukup solid di studio, tetapi beban tur masih terlalu berat. Tanpa promosi panggung, ia mencari jalur lain, mengajak sahabat-sahabat musisi untuk ikut menguatkan proyek ini.

Deretan tamu kelas atas pun hadir: Avril Lavigne, Jelly Roll, Ryan Tedder, Bruce Springsteen, hingga Lainey Wilson. Versi Legendary Edition berisi 14 lagu, gabungan materi baru dan aransemen ulang Forever, dijadwalkan rilis 24 Oktober, dengan dua single perdana meluncur 29 Agustus.

Masalah pita suara sempat mengguncang karier sang pemilik “Livin’ on a Prayer”. Tahun lalu ia mengakui pemulihan bertahun-tahun itu jauh lebih berat dari perkiraan. Namun satu hal ia tegaskan: ia belum berniat meninggalkan musik. (Yahoo.com/Z-10)