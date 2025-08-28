Mengenal Richard Daguise, Mertua Al Ghazali yang Sukses dan Karismatik

Berikut profil richard daguise(Doc Instagram Alyssa Daguise)

RICHARD Daguise adalah sosok yang mencuri perhatian publik sebagai mertua Al Ghazali, putra musisi terkenal Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Pria keturunan Prancis ini bukan hanya dikenal karena hubungan keluarganya, tetapi juga karena karier cemerlangnya di dunia bisnis perhotelan. Artikel ini akan mengulas siapa Richard Daguise, perjalanan hidupnya, dan pesona yang membuatnya begitu menarik.

Siapa Richard Daguise?

Richard Vincent Daguise, atau lebih dikenal sebagai Richard Daguise, adalah seorang pengusaha sukses yang telah lama menetap di Indonesia. Ia menikah dengan Risa Dewi, seorang mantan model asal Indonesia, dan dikaruniai tiga anak: Alexandra, Alyssa, dan Andhika Daguise. Nama Richard mulai ramai diperbincangkan setelah putrinya, Alyssa Daguise, menikah dengan Al Ghazali pada Juni 2025, menjadikannya mertua dari musisi muda tersebut.

Lahir di Prancis, Richard memutuskan untuk tinggal di Indonesia sejak tahun 1993 setelah bertemu dengan Risa Dewi di London. Keputusannya untuk menetap di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan pribadinya, tetapi juga membuka jalan untuk karier yang gemilang di industri perhotelan.

Karier Cemerlang di Dunia Perhotelan

Richard Daguise dikenal sebagai seorang eksekutif berpengalaman di bidang perhotelan. Sejak tahun 2006, ia menjabat sebagai CEO Mesa Hotels and Resorts, sebuah grup yang mengelola properti mewah seperti Hotel Grand Kemang di Jakarta, MesaStila di Magelang, dan The Edge di Bali. Di bawah kepemimpinannya, Mesa Hotels and Resorts menjadi salah satu nama besar dalam industri perhotelan di Indonesia, dikenal karena pelayanan berkualitas tinggi dan fasilitas eksklusif.

Selain itu, Richard juga menjabat sebagai COO di PT Pangansari Utama, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola bisnis di berbagai sektor. Dedikasinya terhadap kualitas dan pengalaman pelanggan membuatnya dihormati di kalangan pelaku bisnis.

Gaya Hidup Modern dan Karisma Richard Daguise

Meski sudah berusia paruh baya, Richard Daguise tetap tampil menawan dan energik. Ia sering membagikan momen pribadinya melalui akun Instagram-nya, yang memiliki lebih dari 55 ribu pengikut. Dalam unggahannya, Richard kerap memamerkan gaya hidup modern dan mewah, mulai dari liburan ke destinasi kelas atas hingga penampilan stylish yang mencerminkan selera fashion tingginya.

Penampilannya yang awet muda dan karismatik membuat banyak netizen kagum. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai sosok “old money” karena gaya hidupnya yang berkelas dan kemewahan yang terpancar dari setiap aspek kehidupannya.

Kedekatan dengan Keluarga dan Peran sebagai Mertua

Sebagai mertua Al Ghazali, Richard Daguise menunjukkan hubungan yang hangat dengan keluarga besar Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Ia terlibat dalam persiapan pernikahan Alyssa dan Al, yang berlangsung intimate di St. Regis, Jakarta. Richard juga dikenal dekat dengan anak-anaknya, terutama Alyssa, dan sering terlihat mendampingi putrinya dalam berbagai momen penting.

Maia Estianty pernah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Richard dan Risa Dewi karena telah menerima Al Ghazali sebagai bagian dari keluarga mereka. Hubungan harmonis ini menunjukkan bahwa Richard bukan hanya sukses dalam karier, tetapi juga dalam menjaga kehangatan keluarga.

Mengapa Richard Daguise Begitu Menarik?

Richard Daguise bukan hanya mertua Al Ghazali, tetapi juga sosok inspiratif dengan karier mentereng dan gaya hidup yang memukau. Kombinasi antara kesuksesan bisnis, penampilan menawan, dan kehidupan keluarga yang harmonis membuatnya menjadi figur yang patut diperhatikan. Ia adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat menghasilkan kesuksesan di berbagai bidang kehidupan.

Dengan pesona dan prestasinya, tidak heran jika Richard Daguise terus menjadi sorotan publik.