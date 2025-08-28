14 Trik Game Team Ico PS3 Lengkap

Headline
TEAM Ico adalah studio game Jepang terkenal yang mengembangkan game dengan nuansa artistik, penuh teka-teki, dan emosional.
Di PS3, mereka merilis The ICO & Shadow of the Colossus Collection remastered dari PS2.
Tugas utama adalah melindungi Yorda. Jangan terlalu jauh darinya karena musuh bayangan bisa menyeretnya.
Banyak puzzle yang membutuhkan tali atau rantai. Pastikan mengeksplorasi area atas atau bawah.
Tongkat bisa digunakan untuk menyalakan obor dan mengusir bayangan. Pedang jauh lebih kuat untuk bertarung.
Setelah tamat sekali, kamu bisa membuka mode co-op dengan pemain kedua mengendalikan Yorda.
Selalu cari patung batu bercahaya untuk menyimpan progres.
Jika menyalakan semua obor di ruangan air terjun, akan membuka area rahasia.
Sorot pedang ke arah cahaya matahari untuk mengetahui titik lemah setiap colossus.
Pegangan sangat penting. Tingkatkan stamina dengan memakan ekor kadal putih yang tersebar di peta.
Makan buah dari pohon tertentu untuk meningkatkan HP permanen.
Biasakan mengendalikan Agro karena sangat penting untuk melawan colossus yang cepat.
Hanya ada 16 colossus di game utama, tapi dengan glitch tertentu kamu bisa memanjat ke area rahasia The Secret Garden.
Setelah tamat, kamu bisa membuka mode ini untuk melawan colossus dengan batas waktu tertentu, dan hadiah berupa item khusus misalnya pedang kuat, panah khusus, atau jubah.
Colossus memiliki titik lemah tambahan di mode sulit, memberi tantangan lebih tinggi.
Pohon buah bisa ditemukan di sekitar Forbidden Land. Makan buah untuk memperkuat Wander.
Triknya banyak berhubungan dengan melatih Trico agar lebih responsif, misalnya dengan sering memberinya barel makanan, memanggil dengan suara tertentu, dan melatih kesabaran saat puzzle. (Z-4_
