14 Trik Game Team Ico PS3 Lengkap

Berikut Trik Team Ico PS3

TEAM Ico adalah studio game Jepang terkenal yang mengembangkan game dengan nuansa artistik, penuh teka-teki, dan emosional.

Di PS3, mereka merilis The ICO & Shadow of the Colossus Collection remastered dari PS2.

1. Perhatikan Yorda

Tugas utama adalah melindungi Yorda. Jangan terlalu jauh darinya karena musuh bayangan bisa menyeretnya.

2. Gunakan Tali & Tangga dengan Bijak

Banyak puzzle yang membutuhkan tali atau rantai. Pastikan mengeksplorasi area atas atau bawah.

3. Tongkat vs Pedang

Tongkat bisa digunakan untuk menyalakan obor dan mengusir bayangan. Pedang jauh lebih kuat untuk bertarung.

4. Mode 2 Player

Setelah tamat sekali, kamu bisa membuka mode co-op dengan pemain kedua mengendalikan Yorda.

5. Save Point Patung Batu

Selalu cari patung batu bercahaya untuk menyimpan progres.

6. Rahasia Waterfall Room

Jika menyalakan semua obor di ruangan air terjun, akan membuka area rahasia.

7. Gunakan Cahaya Pedang

Sorot pedang ke arah cahaya matahari untuk mengetahui titik lemah setiap colossus.

8. Jaga Stamina

Pegangan sangat penting. Tingkatkan stamina dengan memakan ekor kadal putih yang tersebar di peta.

9. Perbanyak Health

Makan buah dari pohon tertentu untuk meningkatkan HP permanen.

10. Naikkan Agro

Biasakan mengendalikan Agro karena sangat penting untuk melawan colossus yang cepat.

11. Colossus Rahasia

Hanya ada 16 colossus di game utama, tapi dengan glitch tertentu kamu bisa memanjat ke area rahasia The Secret Garden.

12. Time Attack Mode

Setelah tamat, kamu bisa membuka mode ini untuk melawan colossus dengan batas waktu tertentu, dan hadiah berupa item khusus misalnya pedang kuat, panah khusus, atau jubah.

13. Hard Mode

Colossus memiliki titik lemah tambahan di mode sulit, memberi tantangan lebih tinggi.

14. Fruit Tree Location

Pohon buah bisa ditemukan di sekitar Forbidden Land. Makan buah untuk memperkuat Wander.

