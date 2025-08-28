Lirik dan Chord Lagu Fly Me to the Moon - Fakta Menarik & Makna

Berikut lirik lagu fly me to the moon(freepik)

LIRIK lagu Fly Me to the Moon adalah salah satu pencarian populer bagi penggemar musik klasik dan jazz. Lagu ini, yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra, memiliki pesona abadi dengan melodi yang lembut dan lirik penuh cinta. Dalam artikel ini, kami sajikan lirik lengkap, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk Anda yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar atau sekadar menikmati cerita di balik lagu legendaris ini.

Lirik Lagu Fly Me to the Moon

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Fly Me to the Moon, yang ditulis oleh Bart Howard pada tahun 1954. Lirik ini sederhana namun penuh makna, menggambarkan cinta yang melampaui batas langit.

Fly me to the moonLet me play among the starsLet me see what spring is likeOn a-Jupiter and MarsIn other words, hold my handIn other words, baby, kiss meFill my heart with songAnd let me sing forevermoreYou are all I long forAll I worship and adoreIn other words, please be trueIn other words, I love you

Chord Gitar Fly Me to the Moon

Bagi Anda yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dalam kunci Am, yang sering digunakan untuk pemula. Chord ini cocok untuk tingkat keterbacaan kelas 7-8, mudah dipahami, dan bisa dimainkan dengan gitar akustik maupun elektrik.

[Verse 1]Am DmFly me to the moonG CLet me play among the starsF DmLet me see what spring is likeE AmOn a-Jupiter and Mars[Chorus]Dm GIn other words, hold my handDm GIn other words, baby, kiss me[Verse 2]Am DmFill my heart with songG CAnd let me sing forevermoreF DmYou are all I long forE AmAll I worship and adore[Chorus]Dm GIn other words, please be trueDm GIn other words, I love you

Catatan: Gunakan capo pada fret pertama jika ingin menyesuaikan dengan nada suara Anda. Pastikan Anda berlatih transisi antar chord untuk alur yang mulus.

Fakta Menarik di Balik Lagu Fly Me to the Moon

Lagu ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga memiliki sejarah yang kaya. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang membuat Fly Me to the Moon begitu istimewa:

1. Awalnya Berjudul "In Other Words"

Lagu ini awalnya berjudul "In Other Words" ketika ditulis oleh Bart Howard pada 1954. Namun, setelah dipopulerkan oleh Frank Sinatra pada 1964, judulnya lebih dikenal sebagai Fly Me to the Moon. Frasa ini menjadi lebih ikonik karena mencerminkan semangat eksplorasi luar angkasa pada masa itu.

2. Lagu Resmi Misi Apollo

Fly Me to the Moon memiliki hubungan khusus dengan NASA. Lagu ini diputar selama misi Apollo 10 dan menjadi lagu pertama yang diputar di bulan selama misi Apollo 11 pada 1969. Ini menjadikan lagu ini bagian dari sejarah eksplorasi antariksa.

3. Inspirasi Romantis yang Abadi

Lirik lagu ini terinspirasi dari perasaan cinta yang universal. Bart Howard menulisnya untuk menggambarkan perasaan seseorang yang ingin "terbang" bersama orang yang dicintai, melampaui batas bumi. Makna ini membuat lagu ini sering digunakan dalam pernikahan dan acara romantis.

4. Dicover oleh Banyak Artis

Selain Frank Sinatra, lagu ini telah dinyanyikan oleh artis seperti Nat King Cole, Tony Bennett, hingga versi modern oleh Diana Krall. Setiap versi membawa nuansa berbeda, tetapi pesona aslinya tetap terjaga.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Fly Me to the Moon tetap relevan karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Lagu ini sering muncul di film, acara TV, dan iklan, membuatnya dikenal lintas generasi. Selain itu, chord-nya yang ramah pemula membuat lagu ini sering dipilih oleh musisi amatir untuk latihan.

Cara Memainkan Lagu Ini dengan Feeling

Untuk membawakan Fly Me to the Moon dengan penuh perasaan, fokus pada dinamika vokal dan ritme gitar. Cobalah bermain dengan tempo lambat untuk menonjolkan nuansa romantis. Jika Anda bernyanyi, tekankan frasa seperti "In other words, I love you" untuk menyampaikan emosi yang tulus.

Kesimpulan

Lirik lagu Fly Me to the Moon dan chord-nya adalah kombinasi sempurna untuk Anda yang ingin menikmati musik klasik sambil belajar gitar. Dengan sejarahnya yang kaya dan makna romantis yang mendalam, lagu ini tidak hanya enak didengar, tetapi juga menyenangkan untuk dimainkan.