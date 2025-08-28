Nine Puzzles: Sinopsis, Pemeran, dan Platform Streaming

Berikut Sinopsis Nine Puzzles(Doc IMDB)

NINE Puzzles adalah drama Korea terbaru yang memikat hati penggemar misteri dan thriller. Dengan alur cerita yang penuh teka-teki, drama ini menggabungkan ketegangan kriminal dengan sentuhan emosional. Artikel ini akan membahas sinopsis Nine Puzzles, nama-nama pemeran utama, dan di mana Anda bisa menonton serial ini.

Sinopsis Nine Puzzles: Misteri Teka-Teki yang Mendebarkan

Nine Puzzles mengisahkan Yoon Ena, seorang gadis yang menemukan pamannya tewas dengan sebuah kepingan puzzle misterius di sampingnya. Kejadian tragis ini terjadi sepuluh tahun lalu, saat Ena masih remaja. Karena amnesia, ia tidak ingat bagaimana ia berada di tempat kejadian, membuatnya menjadi tersangka utama di mata Detektif Kim Han-saem.

Satu dekade kemudian, Ena kini bekerja sebagai profiler kriminal di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Ketika serangkaian pembunuhan baru muncul dengan kepingan puzzle serupa, Ena terpaksa bekerja sama dengan Han-saem, yang masih mencurigainya. Bersama, mereka menyelami misteri yang menghubungkan kasus-kasus ini, sambil Ena berjuang menghapus stigma sebagai tersangka dan mengungkap kebenaran di balik kematian pamannya.

Dengan 11 episode yang penuh ketegangan, Nine Puzzles menawarkan alur cerita yang membuat penonton terus menebak hingga akhir. Drama ini juga mengeksplorasi tema trauma dan memori, menjadikannya lebih dari sekadar cerita kriminal biasa.

Daftar Pemeran Utama Nine Puzzles

Serial Nine Puzzles dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan yang menghidupkan karakter-karakter kompleks dalam drama ini. Berikut adalah daftar pemeran utama:

Kim Da-mi sebagai Yoon Ena: Profiler kriminal berbakat yang berusaha memecahkan misteri kematian pamannya dan membersihkan namanya.

Son Suk-ku sebagai Kim Han-saem: Detektif yang memimpin penyelidikan dan masih ragu akan ketidakbersalahan Ena.

Kim Sung-kyun sebagai Yang Jeong-ho: Profiler dengan hubungan pribadi pada kasus awal yang penuh rahasia.

Hyun Bong-sik sebagai Choi San: Detektif pensiunan yang terobsesi dengan kasus pembunuhan paman Ena.

Kwak Ja-hyung sebagai Roh Su-kwang: Wartawan yang memperumit hidup Ena dengan artikel-artikelnya.

Penampilan para aktor ini, terutama Kim Da-mi dengan aktingnya yang kuat, membuat Nine Puzzles begitu menarik untuk diikuti.

Di Mana Menonton Nine Puzzles?

Drama Nine Puzzles tayang perdana pada 21 Mei 2025 dan tersedia untuk streaming di dua platform utama:

Disney+ : Serial ini menjadi salah satu judul Korea terpopuler di platform ini, dengan rilis enam episode pertama pada 21 Mei, tiga episode pada 28 Mei, dan dua episode terakhir pada 4 Juni 2025.

: Serial ini menjadi salah satu judul Korea terpopuler di platform ini, dengan rilis enam episode pertama pada 21 Mei, tiga episode pada 28 Mei, dan dua episode terakhir pada 4 Juni 2025. Hulu: Untuk penonton di Amerika Serikat, Anda bisa menonton Nine Puzzles dengan opsi dubbing bahasa Inggris. Hulu menawarkan akses mudah dengan berlangganan mulai dari $10.99 per bulan.

Sayangnya, saat ini tidak ada opsi streaming gratis untuk Nine Puzzles. Namun, Anda bisa memanfaatkan uji coba gratis di Hulu untuk pelanggan baru atau berlangganan paket Disney+ dan Hulu untuk pengalaman menonton yang lebih hemat.

Mengapa Nine Puzzles Layak Ditonton?

Nine Puzzles menonjol karena ceritanya yang penuh misteri dan karakter yang mendalam. Disutradarai oleh Yoon Jong-bin, yang dikenal lewat karya-karyanya seperti Narco-Saints, dan ditulis oleh Lee Eun-mi, penulis Tunnel, drama ini menghadirkan ketegangan yang dibalut visual noir yang memukau. Setiap kepingan puzzle dalam cerita menjadi petunjuk yang menggoda, membuat penonton terus penasaran.

Jika Anda penggemar drama Korea dengan genre thriller atau menyukai cerita kriminal yang penuh teka-teki, Nine Puzzles adalah pilihan yang tepat. Pastikan untuk menontonnya di Disney+ atau Hulu dan ikuti perjalanan Yoon Ena dalam memecahkan misteri yang menghantuinya!

Kesimpulan

Nine Puzzles adalah drama Korea yang wajib ditonton bagi penggemar misteri dan thriller. Dengan sinopsis yang menarik, pemeran berbakat seperti Kim Da-mi dan Son Suk-ku, serta ketersediaan di Disney+ dan Hulu, serial ini menawarkan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan kisah Yoon Ena mengungkap teka-teki maut dalam Nine Puzzles!