Nine Puzzles: Sinopsis, Pemeran, dan Platform Streaming

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
NINE Puzzles adalah drama Korea terbaru yang memikat hati penggemar misteri dan thriller. Dengan alur cerita yang penuh teka-teki, drama ini menggabungkan ketegangan kriminal dengan sentuhan emosional. Artikel ini akan membahas sinopsis Nine Puzzles, nama-nama pemeran utama, dan di mana Anda bisa menonton serial ini.
Nine Puzzles mengisahkan Yoon Ena, seorang gadis yang menemukan pamannya tewas dengan sebuah kepingan puzzle misterius di sampingnya. Kejadian tragis ini terjadi sepuluh tahun lalu, saat Ena masih remaja. Karena amnesia, ia tidak ingat bagaimana ia berada di tempat kejadian, membuatnya menjadi tersangka utama di mata Detektif Kim Han-saem.
Satu dekade kemudian, Ena kini bekerja sebagai profiler kriminal di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul. Ketika serangkaian pembunuhan baru muncul dengan kepingan puzzle serupa, Ena terpaksa bekerja sama dengan Han-saem, yang masih mencurigainya. Bersama, mereka menyelami misteri yang menghubungkan kasus-kasus ini, sambil Ena berjuang menghapus stigma sebagai tersangka dan mengungkap kebenaran di balik kematian pamannya.
Dengan 11 episode yang penuh ketegangan, Nine Puzzles menawarkan alur cerita yang membuat penonton terus menebak hingga akhir. Drama ini juga mengeksplorasi tema trauma dan memori, menjadikannya lebih dari sekadar cerita kriminal biasa.
Serial Nine Puzzles dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Korea Selatan yang menghidupkan karakter-karakter kompleks dalam drama ini. Berikut adalah daftar pemeran utama:
Penampilan para aktor ini, terutama Kim Da-mi dengan aktingnya yang kuat, membuat Nine Puzzles begitu menarik untuk diikuti.
Drama Nine Puzzles tayang perdana pada 21 Mei 2025 dan tersedia untuk streaming di dua platform utama:
Sayangnya, saat ini tidak ada opsi streaming gratis untuk Nine Puzzles. Namun, Anda bisa memanfaatkan uji coba gratis di Hulu untuk pelanggan baru atau berlangganan paket Disney+ dan Hulu untuk pengalaman menonton yang lebih hemat.
Nine Puzzles menonjol karena ceritanya yang penuh misteri dan karakter yang mendalam. Disutradarai oleh Yoon Jong-bin, yang dikenal lewat karya-karyanya seperti Narco-Saints, dan ditulis oleh Lee Eun-mi, penulis Tunnel, drama ini menghadirkan ketegangan yang dibalut visual noir yang memukau. Setiap kepingan puzzle dalam cerita menjadi petunjuk yang menggoda, membuat penonton terus penasaran.
Jika Anda penggemar drama Korea dengan genre thriller atau menyukai cerita kriminal yang penuh teka-teki, Nine Puzzles adalah pilihan yang tepat. Pastikan untuk menontonnya di Disney+ atau Hulu dan ikuti perjalanan Yoon Ena dalam memecahkan misteri yang menghantuinya!
Nine Puzzles adalah drama Korea yang wajib ditonton bagi penggemar misteri dan thriller. Dengan sinopsis yang menarik, pemeran berbakat seperti Kim Da-mi dan Son Suk-ku, serta ketersediaan di Disney+ dan Hulu, serial ini menawarkan pengalaman menonton yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan kisah Yoon Ena mengungkap teka-teki maut dalam Nine Puzzles!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved