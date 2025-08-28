Lirik Lagu Berenyit - Doel Sumbang: Chord, Makna, dan Fakta Menarik

Berikut lirik lagu berenyit(freepik)

LAGU Berenyit karya Doel Sumbang adalah salah satu lagu Sunda yang populer hingga kini. Dengan lirik yang jenaka namun penuh makna, lagu ini sering dinyanyikan dan viral di media sosial seperti TikTok. Artikel ini menyajikan lirik lagu Berenyit, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar!

Chord Gitar Lagu Berenyit - Doel Sumbang

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Berenyit dalam kunci Em, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula:

EmAwewe barau cikurC EmGeus darangdan model zaman jahiliyahCMake baju teu mararatutCMajarkeun moderen teaEmMake bujal ditempokeun sagala rupa[*]EmLamun ngobrol jeung maranehnaC EmAya nu teu apal naon ari mukenaCBari seuri ting cikikikCUnggal peuting ulin di juru diskotikEmNyiar lalaki ateulAm EmDitoel malik noelAm EmDiciwit malik nyiwitAm EmDitraktir langsung muirC BDi ajak kontan kontan hayuEmRek dibawa kamanaCNya pasrah tumarimaD EmAsal inget cenah kudu puguh itungananaEm CAwewe model kitu naon atuh ngarana?D EmDa gening disebut runtah mah teu narimaCBerenyitEmCenah modern lamun bedegongCBerenyitEmRupa jalma kalakuan bagong

Chord di atas menggunakan kunci dasar Em, yang cocok untuk gitar akustik. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Berenyit - Doel Sumbang

Berikut adalah lirik lagu Berenyit secara lengkap:

Awéwé barau cikur

Geus darangdan modél zaman Jahilliah

Maké baju teu mararatut

Majarkeun modéren téa

Maké bujal ditempokeun sagala rupa



Lamun ngobrol jeung maranéhan

Aya nu teu apal naon ari mukena

Bari seuri ting cikikik

Unggal peuting ngariung di juru diskotik

Nyiar lalaki ateul

Ditoel malik noel

Diciwit malik nyiwit

Ditraktir langsung muir

Di ajak kontan-kontan hayu



Rek dibawa kamana

Nya pasrah tumarima

Asal inget cenah kudu puguh itunganana

Awéwé modél kitu naon atuh ngarana?

Da gening disebut runtah mah teu narima

Berenyit, berenyit, berenyit, berenyit

Cenah modérn lamun bedegong

Berenyit, berenyit, berenyit, berenyit

Rupa jalma kalakuan bagong

Lirik ini ditulis dalam bahasa Sunda dengan gaya satire yang khas dari Doel Sumbang, mengkritik perilaku sebagian anak muda dengan cara yang jenaka.

Makna di Balik Lirik Lagu Berenyit

Lirik lagu Berenyit menggambarkan kritik sosial terhadap gaya hidup anak muda, khususnya perempuan, di era 80-90an yang dianggap terlalu bebas dan mengabaikan nilai-nilai tradisional. Istilah "berenyit" sendiri merujuk pada perilaku yang dianggap kurang sopan atau tidak sesuai dengan norma budaya Sunda. Doel Sumbang menggunakan frasa seperti "model zaman jahiliyah" untuk menyindir gaya berpakaian dan perilaku yang dianggap tidak sesuai, namun dikemas dengan humor.

Lagu ini juga menyinggung tentang anak muda yang lebih mementingkan kesenangan sesaat, seperti pergi ke diskotik dan mencari perhatian, tanpa memikirkan nilai-nilai moral. Meski begitu, lagu ini tetap terasa ringan dan menghibur karena gaya penulisan Doel yang cerdas.

Fakta Menarik Tentang Lagu Berenyit

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Berenyit yang mungkin belum kamu ketahui:

Rilis Tahun 2004: Meskipun baru viral di media sosial seperti TikTok pada tahun 2020, lagu ini sebenarnya dirilis pada tahun 2004.

Meskipun baru viral di media sosial seperti TikTok pada tahun 2020, lagu ini sebenarnya dirilis pada tahun 2004. Populer di Kalangan Beragam: Lagu ini disukai oleh berbagai kalangan, dari penggemar musik Sunda hingga anak muda yang menemukannya lewat media sosial.

Lagu ini disukai oleh berbagai kalangan, dari penggemar musik Sunda hingga anak muda yang menemukannya lewat media sosial. Kritik Sosial yang Jenaka: Doel Sumbang dikenal sebagai musisi yang sering menyisipkan kritik sosial dalam lagunya, dan Berenyit adalah salah satu contoh terbaiknya.

Doel Sumbang dikenal sebagai musisi yang sering menyisipkan kritik sosial dalam lagunya, dan adalah salah satu contoh terbaiknya. Arti "Berenyit": Istilah ini merujuk pada perilaku yang dianggap "murahan" atau tidak sesuai dengan nilai budaya, mirip dengan istilah modern seperti "kimcil" atau "cabe-cabean".

Cara Memainkan Chord Berenyit dengan Mudah

Untuk pemula, gunakan capo pada fret pertama jika kamu merasa chord Em terlalu sulit. Cobalah berlatih dengan tempo lambat terlebih dahulu, lalu tingkatkan kecepatan seiring waktu. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat pola petikan yang cocok dengan lagu ini.

Mengapa Lagu Berenyit Masih Populer?

Lagu Berenyit tetap relevan karena liriknya yang relatable dan musiknya yang mudah diingat. Selain itu, pesan sosial dalam lagu ini masih terasa aktual, terutama di era media sosial di mana gaya hidup sering menjadi sorotan. Popularitasnya di TikTok juga membuktikan bahwa lagu Sunda bisa diterima oleh generasi muda.