Lirik Lagu Berenyit - Doel Sumbang: Chord, Makna, dan Fakta Menarik

LAGU Berenyit karya Doel Sumbang adalah salah satu lagu Sunda yang populer hingga kini. Dengan lirik yang jenaka namun penuh makna, lagu ini sering dinyanyikan dan viral di media sosial seperti TikTok. Artikel ini menyajikan lirik lagu Berenyit, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar!
Berikut adalah chord gitar untuk lagu Berenyit dalam kunci Em, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula:
EmAwewe barau cikurC EmGeus darangdan model zaman jahiliyahCMake baju teu mararatutCMajarkeun moderen teaEmMake bujal ditempokeun sagala rupa[*]EmLamun ngobrol jeung maranehnaC EmAya nu teu apal naon ari mukenaCBari seuri ting cikikikCUnggal peuting ulin di juru diskotikEmNyiar lalaki ateulAm EmDitoel malik noelAm EmDiciwit malik nyiwitAm EmDitraktir langsung muirC BDi ajak kontan kontan hayuEmRek dibawa kamanaCNya pasrah tumarimaD EmAsal inget cenah kudu puguh itungananaEm CAwewe model kitu naon atuh ngarana?D EmDa gening disebut runtah mah teu narimaCBerenyitEmCenah modern lamun bedegongCBerenyitEmRupa jalma kalakuan bagong
Chord di atas menggunakan kunci dasar Em, yang cocok untuk gitar akustik. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!
Berikut adalah lirik lagu Berenyit secara lengkap:
Awéwé barau cikur
Geus darangdan modél zaman Jahilliah
Maké baju teu mararatut
Majarkeun modéren téa
Maké bujal ditempokeun sagala rupa
Lamun ngobrol jeung maranéhan
Aya nu teu apal naon ari mukena
Bari seuri ting cikikik
Unggal peuting ngariung di juru diskotik
Nyiar lalaki ateul
Ditoel malik noel
Diciwit malik nyiwit
Ditraktir langsung muir
Di ajak kontan-kontan hayu
Rek dibawa kamana
Nya pasrah tumarima
Asal inget cenah kudu puguh itunganana
Awéwé modél kitu naon atuh ngarana?
Da gening disebut runtah mah teu narima
Berenyit, berenyit, berenyit, berenyit
Cenah modérn lamun bedegong
Berenyit, berenyit, berenyit, berenyit
Rupa jalma kalakuan bagong
Lirik ini ditulis dalam bahasa Sunda dengan gaya satire yang khas dari Doel Sumbang, mengkritik perilaku sebagian anak muda dengan cara yang jenaka.
Lirik lagu Berenyit menggambarkan kritik sosial terhadap gaya hidup anak muda, khususnya perempuan, di era 80-90an yang dianggap terlalu bebas dan mengabaikan nilai-nilai tradisional. Istilah "berenyit" sendiri merujuk pada perilaku yang dianggap kurang sopan atau tidak sesuai dengan norma budaya Sunda. Doel Sumbang menggunakan frasa seperti "model zaman jahiliyah" untuk menyindir gaya berpakaian dan perilaku yang dianggap tidak sesuai, namun dikemas dengan humor.
Lagu ini juga menyinggung tentang anak muda yang lebih mementingkan kesenangan sesaat, seperti pergi ke diskotik dan mencari perhatian, tanpa memikirkan nilai-nilai moral. Meski begitu, lagu ini tetap terasa ringan dan menghibur karena gaya penulisan Doel yang cerdas.
Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Berenyit yang mungkin belum kamu ketahui:
Untuk pemula, gunakan capo pada fret pertama jika kamu merasa chord Em terlalu sulit. Cobalah berlatih dengan tempo lambat terlebih dahulu, lalu tingkatkan kecepatan seiring waktu. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat pola petikan yang cocok dengan lagu ini.
Lagu Berenyit tetap relevan karena liriknya yang relatable dan musiknya yang mudah diingat. Selain itu, pesan sosial dalam lagu ini masih terasa aktual, terutama di era media sosial di mana gaya hidup sering menjadi sorotan. Popularitasnya di TikTok juga membuktikan bahwa lagu Sunda bisa diterima oleh generasi muda.
