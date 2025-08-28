Sinopsis Film Mission Cross: Kehidupan Mantan Agen Rahasia

Berikut Sinopsis Film Mission Cross(Doc IMDB)

MISSION Cross adalah film adal Korea Selatan bergenre aksi, komedi dan drama rumah tangga yang dirlis pada tahun 2024 di Netflix.

Film yang disutradarai dan ditulis oleh Lee Myeong-hun ini dibintangi oleh Hwang Jung-min sebagai Park Kang-moo dan Yum Jung-ah sebagai Kang Mi-seon.

Berikut Sinopsis Film Mission Cross

Cerita berpusat pada pasangan suami istri, Park Kang-moo dulunya adalah agen rahasia handal, namun kini memilih hidup sederhana sebagai bapak rumah tangga dan menyembunyikan masa lalunya.

Kang Mi-seon, istri Kang-moo, adalah detektif andal di Divisi Kejahatan Kekerasan. Kehidupan mereka yang harmonis terganggu saat Jang Hee-ju, mantan rekan Kang-moo, muncul meminta bantuan dalam penyelidikan kasus orang hilang.

Tanpa sepengetahuan Mi-seon, Kang-moo kembali terlibat dalam dunia mata-mata dan penyelidikan rahasia.

Gerak-gerik Kang-moo yang mencurigakan mengundang kecurigaan Mi-seon hingga membuatnya memantaunya.

Saat rahasianya terungkap, mereka justru terlibat dalam misi berbahaya bersama, akhirnya bekerja sama sebagai pasangan untuk menyelamatkan situasi.

Aksi dan ketegangan memuncak ketika mereka menyusup ke markas militer pengkhianat, menghadapi perlawanan sengit, dan bersama-sama menyelamatkan data penting demi menegakkan kebenaran. (Z-4)