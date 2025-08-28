Zayn Malik A Whole New World: Kisah Lagu Ikonik Aladdin

Berikut lirik zayn malik a whole new world(freepik)

LAGU Zayn Malik A Whole New World menjadi sorotan saat dirilis sebagai soundtrack untuk film live-action Disney Aladdin pada tahun 2019. Dinyanyikan bersama Zhavia Ward, lagu ini membawa nuansa segar pada klasik tahun 1992. Yuk, kenali lebih dalam tentang lagu ini, mulai dari lirik, makna, hingga fakta menarik di baliknya!

Mengapa Zayn Malik A Whole New World Begitu Spesial?

Versi Zayn Malik A Whole New World menawarkan sentuhan modern dengan gaya vokal yang khas. Zayn, mantan anggota One Direction, dikenal dengan suara lembut namun kuat. Bersama Zhavia Ward, lagu ini terasa lebih kontemporer dengan nuansa jazz dan sedikit sentuhan Timur Tengah. Lagu ini dipilih untuk mengisi bagian kredit film Aladdin, membuatnya berbeda dari versi asli yang dinyanyikan oleh Brad Kane dan Lea Salonga.

Lirik dan Makna Lagu Zayn Malik A Whole New World

Lirik lagu ini menceritakan tentang petualangan romantis Aladdin dan Jasmine di atas karpet ajaib. Zayn dan Zhavia menyanyikan baris seperti, "Aku bisa menunjukkan dunia padamu, yang bersinar, berkilau, mengagumkan." Maknanya sederhana namun mendalam: keberanian untuk mengikuti hati bisa membawa kita ke dunia baru yang penuh keajaiban. Lagu ini mengajak pendengar untuk bermimpi besar dan menjelajahi hal-hal baru.

Fakta Unik tentang Zayn Malik A Whole New World

Vokal Khas Zayn : Menurut Mitchell Leib, Presiden Walt Disney, suara Zayn dipilih karena karakternya yang unik dan modern.

Mengapa Lagu Ini Populer di Kalangan Penggemar?

Zayn Malik A Whole New World berhasil memikat hati penggemar karena perpaduan vokal Zayn dan Zhavia yang kuat serta aransemen modern. Dalam hitungan jam, video klipnya ditonton lebih dari satu juta kali! Lagu ini juga membawa nostalgia bagi penggemar Aladdin tahun 90-an, sekaligus menarik pendengar baru dengan gaya kekinian.

Cara Menikmati Zayn Malik A Whole New World

Kamu bisa mendengarkan lagu ini di platform streaming seperti Spotify atau Apple Music. Cobalah dengarkan versi Zayn bersama versi asli dan versi Peabo Bryson untuk menemukan favoritmu. Liriknya yang romantis juga cocok untuk momen spesial, seperti kencan atau perayaan bersama orang tersayang.

Tips Menemukan Konten Terkait Zayn Malik A Whole New World

Untuk mengetahui lebih banyak, cari lirik atau terjemahan lagu ini di situs musik favoritmu. Kamu juga bisa menonton video klipnya di YouTube untuk merasakan nuansa magisnya. Jika kamu penggemar Zayn, cek juga lagu-lagunya seperti Pillowtalk atau Dusk Till Dawn untuk melengkapi koleksi musikmu!

Zayn Malik A Whole New World adalah bukti bahwa lagu klasik bisa tetap relevan dengan sentuhan modern. Dengan vokal yang memukau dan cerita yang timeless, lagu ini wajib didengar oleh penggemar musik dan Disney.