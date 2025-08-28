Chord dan Lirik Lagu Kereta Kencan - HIVI!: Makna dan Fakta Menarik

Lirik lagu Kereta Kencan HIVI(MI)

LAGU Kereta Kencan dari HIVI! adalah salah satu lagu pop romantis yang sangat populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2017 sebagai bagian dari album kedua mereka yang berjudul sama, lagu ini memikat hati pendengar dengan melodi ceria dan lirik penuh makna. Artikel ini akan membahas chord lagu Kereta Kencan, lirik lengkap, makna lagu Kereta Kencan HIVI, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati cerita di baliknya!

Chord Lagu Kereta Kencan - HIVI!

Berikut adalah chord dasar lagu Kereta Kencan dalam kunci G, yang mudah dimainkan untuk pemula menggunakan gitar:

[Intro]Gmaj7 Dmaj7 (x3) Em F#m A#maj7 A7 Em A7 F#m7 F Em7 A7 F Em A7[Verse 1]D A/C# C B7Di dalam setiap kisah yang berjalin asmaraEm Emmaj7 Em7 A7Yang ada antara diriku dengan cintaD A/C# C B7Menjadi teman baikku kemudikan bahagiaEm Emmaj7 Em7 A7Ataupun tempat berlindung bersama air mata[Chorus]Gmaj7Kau temaniku berlariF#m7 Bm7Antarkanku untuk menggapai hatiB7 Em7 A7 D Em7 DKau saksi bisu indah jalan cintakuGmaj7Kau temaniku kembaliF#m7 Bm7Saat ku tak tahu kemana lagiB7 Em7 A7Kereta kencanku bersamamu ku melaju[Verse 2]D A/C# C B7Di saat aku sendiri menunggu yang tak pastiEm Emmaj7 Em7 A7Kau ada denganku setia menemaniD A/C# C B7Menunggu waktu terbaik untuk berjalan lagiEm Emmaj7 Em7 A7Mencari yang pantas hadir dalam kereta ini[Chorus]Gmaj7Kau temaniku berlariF#m7 Bm7Antarkanku untuk menggapai hatiB7 Em7 A7 D Em7 DKau saksi bisu indah jalan cintakuGmaj7Kau temaniku kembaliF#m7 Bm7Saat ku tak tahu kemana lagiB7 Em7 A7Kereta kencanku bersamamu ku melaju[Bridge]F Dm7 Bmaj7Dan ku percaya kereta kencanA#m7 D#m7 G#7 A7 A#7Kan membawaku padamu[Overtune]G#maj7Kau temaniku berlariGm7 Cm7Antarkanku untuk menggapai hatiC7 Fm7 Gm7 G#7Kau saksi bisu indah jalan cintakuG#maj7Kau temaniku kembaliGm7 Cm7Saat ku tak tahu kemana lagiC7 Fm7 A#7Kereta kencanku bersamamu ku melaju[Outro]Fm7 G# Cm7 D#7G# C#7 B A#7

Chord ini ideal untuk pemula karena menggunakan kunci dasar yang sederhana. Kamu juga bisa mencoba versi ukulele untuk nuansa yang lebih ringan!

Lirik Lagu Kereta Kencan - HIVI!

Berikut adalah lirik lengkap lagu Kereta Kencan yang penuh dengan nuansa romantis:

Di dalam setiap kisahLembar jalin asmaraYang ada antara diriku dengan cintaDan jadi teman baikkuKemudikan bahagiaAtaupun tempat berlindungBersama air mataKau temaniku berlariAntarkanku untuk menggapai hatiKau saksi bisuIndah jalan cintakuKau temaniku kembaliSaat ku tak tahu ke mana lagiKereta kencankuBersamamu ku melajuDi saat aku sendiriMenunggu yang tak pastiKau ada denganku setia menemaniMenunggu waktu terbaikUntuk berjalan lagiMencari yang pantas hadirDalam kereta iniKau temaniku berlariAntarkanku untuk menggapai hatiKau saksi bisuIndah jalan cintakuKau temaniku kembaliSaat ku tak tahu ke mana lagiKereta kencankuBersamamu ku melajuDan ku percayaKereta kencanKan membawaku padamuKau temaniku berlariAntarkanku untuk menggapai hatiKau saksi bisuIndah jalan cintakuKau temaniku kembaliSaat ku tak tahu ke mana lagiKereta kencankuBersamamu ku melaju

Lirik ini menggunakan metafora kereta api untuk menggambarkan perjalanan cinta yang penuh dengan suka dan duka, membuatnya sangat relatable bagi banyak orang.

Makna Lagu Kereta Kencan HIVI

Makna lagu Kereta Kencan HIVI berpusat pada perjalanan cinta yang penuh liku-liku, seperti naik kereta api yang kadang berhenti, melaju cepat, atau melewati jalur yang tak terduga. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu ditemani oleh cinta sejatinya, baik dalam momen bahagia maupun sedih. Metafora "kereta kencan" menggambarkan komitmen untuk bersama melalui setiap fase kehidupan, dari pertemuan pertama yang penuh pesona hingga saat-saat penuh ketidakpastian. Lirik seperti "Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati" menunjukkan bahwa pasangan adalah pendamping setia yang membantu mengejar impian dan cinta.

Lagu ini juga menyampaikan pesan tentang kesetiaan dan harapan. Bahkan ketika seseorang merasa tersesat atau menunggu tanpa kepastian, pasangan mereka tetap ada untuk menemani, seperti kereta yang selalu kembali ke jalur yang benar. Makna ini membuat lagu ini sangat cocok untuk pasangan yang ingin merayakan cinta mereka atau mengenang momen-momen indah bersama.

Fakta Menarik di Balik Lagu Kereta Kencan

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Kereta Kencan yang mungkin belum kamu ketahui:

Dirilis pada Album Kedua: Lagu ini merupakan bagian dari album Kereta Kencan yang dirilis pada 23 Maret 2017, menampilkan vokalis baru, Nadhia Aleida.

Lagu ini merupakan bagian dari album Kereta Kencan yang dirilis pada 23 Maret 2017, menampilkan vokalis baru, Nadhia Aleida. Inspirasi dari Kisah Nyata: Banyak lagu dalam album ini, termasuk Kereta Kencan, terinspirasi dari pengalaman pribadi para anggota HIVI!, membuatnya terasa autentik dan dekat dengan pendengar.

Banyak lagu dalam album ini, termasuk Kereta Kencan, terinspirasi dari pengalaman pribadi para anggota HIVI!, membuatnya terasa autentik dan dekat dengan pendengar. Populer di Media Sosial: Lagu ini kembali viral di TikTok pada tahun 2024, sering digunakan untuk konten romantis atau bertema "friendzone" karena liriknya yang manis dan relatable.

Lagu ini kembali viral di TikTok pada tahun 2024, sering digunakan untuk konten romantis atau bertema "friendzone" karena liriknya yang manis dan relatable. Melodi yang Easy Listening: Dengan balutan pop yang ceria, lagu ini dirancang untuk mudah dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama remaja dan anak muda.

Dengan balutan pop yang ceria, lagu ini dirancang untuk mudah dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama remaja dan anak muda. Pencipta Berbakat: Lagu ini diciptakan oleh anggota HIVI!, yaitu Neida Aleida, Ilham Aditama, Febrian Nindyo Purbowiseso, dan Ezra Mandira, yang dikenal dengan gaya musik pop romantis mereka.

Mengapa Lagu Kereta Kencan Begitu Populer?

Lagu Kereta Kencan digemari karena melodinya yang ceria dan lirik yang penuh makna. Kombinasi antara chord yang sederhana dan lirik yang romantis membuatnya mudah dimainkan dan dinyanyikan oleh siapa saja. Selain itu, metafora kereta api memberikan nuansa unik yang menggambarkan dinamika cinta dengan cara yang sederhana namun mendalam. Lagu ini juga sering menjadi pilihan untuk soundtrack perjalanan cinta, baik dalam kehidupan nyata maupun konten media sosial.

Jika kamu ingin memainkan lagu ini, cobalah chord di atas dan nyanyikan bersama pasangan atau teman. Atau, gunakan lagu ini untuk mengenang momen-momen indah dalam perjalanan cintamu!

Kesimpulan

Chord dan lirik lagu Kereta Kencan dari HIVI! menawarkan pengalaman musikal yang menyenangkan sekaligus romantis. Dengan makna lagu Kereta Kencan HIVI yang menggambarkan perjalanan cinta penuh kesetiaan dan harapan, lagu ini menjadi favorit banyak orang. Fakta di balik lagu ini, seperti inspirasi dari kisah nyata dan popularitasnya di media sosial, menambah daya tariknya.