Chord dan Lirik Lagu Kim Jong Dae Everytime (Chen EXO) - Huruf Latin & Fakta Menarik

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
LAGU Kim Jong Dae Everytime, yang dibawakan oleh Chen EXO bersama Punch, adalah salah satu OST paling populer dari drama Korea Descendants of the Sun. Lagu ini sukses memikat hati penggemar dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh emosi. Artikel ini menyajikan chord, lirik dalam huruf latin, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk para penggemar K-Pop dan pecinta musik.
Berikut adalah chord gitar untuk lagu Kim Jong Dae Everytime yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana agar mudah diikuti.
[Intro]C G Am F[Verse 1]C GOh every time I see youAm FGeudae nuneul bol ttaemyeonC GJakku gaseumi tto seolleyeowaAm FNae unmyeongijyo sesang kkeutirado[Chorus]C GJikyeojugo sipeun dan han saramAm FBaby oh oh oh oh oh oh ohC GOh every time I see youAm FGeudae nuneul bol ttaemyeon
Chord di atas adalah versi sederhana. Untuk variasi lebih kompleks, Anda bisa menambahkan capo pada fret kedua atau bereksperimen dengan kunci seperti Em atau Dm untuk nuansa yang berbeda.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Kim Jong Dae Everytime dalam huruf latin, yang memudahkan penggemar untuk menyanyikan lagu ini tanpa perlu membaca hangul.
Oh every time I see youGeudae nuneul bol ttaemyeonJakku gaseumi tto seolleyeowaNae unmyeongijyo sesang kkeutiradoJikyeojugo sipeun dan han saramBaby oh oh oh oh oh oh ohBaby oh oh oh oh oh oh ohOh every time I see youGeudae nuneul bol ttaemyeonJakku gaseumi tto seolleyeowaNae unmyeongijyo sesang kkeutiradoJikyeojugo sipeun dan han saramGeudae nareul barabol ttaeNareul bomyeo miso jil ttaeNan simjangi meomchul geot gatayoNangeudaen eotteongayo
Lirik ini menceritakan tentang perasaan berdebar saat bertemu dengan orang yang dicintai, seolah-olah dia adalah takdir. Lagu ini sangat cocok untuk mengungkapkan perasaan romantis.
Lagu Kim Jong Dae Everytime bukan sekadar OST biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:
Kim Jong Dae, yang lebih dikenal dengan nama panggung Chen, lahir pada 21 September 1992. Ia debut bersama EXO pada tahun 2012 dan dikenal karena kemampuan vokalnya yang luar biasa. Selain Kim Jong Dae Everytime, ia juga menyanyikan OST lain seperti "Best Luck" untuk drama It's Okay, That's Love. Chen juga aktif di subunit EXO-CBX dan proyek solo, menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi dan penulis lagu.
Lagu Kim Jong Dae Everytime populer karena perpaduan melodi yang indah, vokal emosional dari Chen dan Punch, serta hubungannya dengan drama Descendants of the Sun yang fenomenal. Liriknya yang romantis dan mudah diingat juga membuat lagu ini sering dinyanyikan oleh penggemar di seluruh dunia.
Untuk memainkan chord Kim Jong Dae Everytime, pastikan Anda menggunakan ritme yang lembut untuk menonjolkan nuansa romantis lagu ini. Saat menyanyikan, fokus pada pengucapan huruf latin agar terdengar alami. Anda juga bisa menonton video klip resmi untuk menangkap emosi lagu ini.
Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah diikuti, lagu ini cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau di acara karaoke. Semoga artikel ini membantu Anda menikmati Kim Jong Dae Everytime lebih dalam!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved