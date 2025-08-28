Chord dan Lirik Lagu Kim Jong Dae Everytime (Chen EXO) - Huruf Latin & Fakta Menarik

Chen Exo.(YouTube)

LAGU Kim Jong Dae Everytime, yang dibawakan oleh Chen EXO bersama Punch, adalah salah satu OST paling populer dari drama Korea Descendants of the Sun. Lagu ini sukses memikat hati penggemar dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh emosi. Artikel ini menyajikan chord, lirik dalam huruf latin, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk para penggemar K-Pop dan pecinta musik.

Chord Lagu Kim Jong Dae Everytime

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Kim Jong Dae Everytime yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana agar mudah diikuti.

[Intro]C G Am F[Verse 1]C GOh every time I see youAm FGeudae nuneul bol ttaemyeonC GJakku gaseumi tto seolleyeowaAm FNae unmyeongijyo sesang kkeutirado[Chorus]C GJikyeojugo sipeun dan han saramAm FBaby oh oh oh oh oh oh ohC GOh every time I see youAm FGeudae nuneul bol ttaemyeon

Chord di atas adalah versi sederhana. Untuk variasi lebih kompleks, Anda bisa menambahkan capo pada fret kedua atau bereksperimen dengan kunci seperti Em atau Dm untuk nuansa yang berbeda.

Lirik Lagu Kim Jong Dae Everytime (Huruf Latin)

Berikut adalah lirik lengkap lagu Kim Jong Dae Everytime dalam huruf latin, yang memudahkan penggemar untuk menyanyikan lagu ini tanpa perlu membaca hangul.

Oh every time I see youGeudae nuneul bol ttaemyeonJakku gaseumi tto seolleyeowaNae unmyeongijyo sesang kkeutiradoJikyeojugo sipeun dan han saramBaby oh oh oh oh oh oh ohBaby oh oh oh oh oh oh ohOh every time I see youGeudae nuneul bol ttaemyeonJakku gaseumi tto seolleyeowaNae unmyeongijyo sesang kkeutiradoJikyeojugo sipeun dan han saramGeudae nareul barabol ttaeNareul bomyeo miso jil ttaeNan simjangi meomchul geot gatayoNangeudaen eotteongayo

Lirik ini menceritakan tentang perasaan berdebar saat bertemu dengan orang yang dicintai, seolah-olah dia adalah takdir. Lagu ini sangat cocok untuk mengungkapkan perasaan romantis.

Fakta Menarik di Balik Lagu Kim Jong Dae Everytime

Lagu Kim Jong Dae Everytime bukan sekadar OST biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:

OST Descendants of the Sun : Lagu ini dirilis pada tahun 2016 sebagai bagian dari soundtrack drama Korea populer Descendants of the Sun , yang dibintangi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo.

: Lagu ini dirilis pada tahun 2016 sebagai bagian dari soundtrack drama Korea populer , yang dibintangi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Kolaborasi Chen dan Punch : Duet antara Chen EXO (Kim Jong Dae) dan penyanyi solo Punch menciptakan harmoni vokal yang sempurna, membuat lagu ini langsung populer.

: Duet antara Chen EXO (Kim Jong Dae) dan penyanyi solo Punch menciptakan harmoni vokal yang sempurna, membuat lagu ini langsung populer. Kesuksesan Komersial : Lagu ini menduduki puncak Circle Digital Chart (dulunya Gaon Chart) dan videonya telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube.

: Lagu ini menduduki puncak Circle Digital Chart (dulunya Gaon Chart) dan videonya telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube. Makna Lirik : Lirik lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, di mana seseorang merasa ingin melindungi orang yang dicintainya, bahkan hingga akhir dunia.

: Lirik lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, di mana seseorang merasa ingin melindungi orang yang dicintainya, bahkan hingga akhir dunia. Peran Chen di EXO: Kim Jong Dae, atau Chen, dikenal sebagai vokalis utama EXO. Suaranya yang kuat dan emosional menjadi salah satu alasan lagu ini begitu digemari.

Profil Singkat Kim Jong Dae (Chen EXO)

Kim Jong Dae, yang lebih dikenal dengan nama panggung Chen, lahir pada 21 September 1992. Ia debut bersama EXO pada tahun 2012 dan dikenal karena kemampuan vokalnya yang luar biasa. Selain Kim Jong Dae Everytime, ia juga menyanyikan OST lain seperti "Best Luck" untuk drama It's Okay, That's Love. Chen juga aktif di subunit EXO-CBX dan proyek solo, menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi dan penulis lagu.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Kim Jong Dae Everytime populer karena perpaduan melodi yang indah, vokal emosional dari Chen dan Punch, serta hubungannya dengan drama Descendants of the Sun yang fenomenal. Liriknya yang romantis dan mudah diingat juga membuat lagu ini sering dinyanyikan oleh penggemar di seluruh dunia.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Untuk memainkan chord Kim Jong Dae Everytime, pastikan Anda menggunakan ritme yang lembut untuk menonjolkan nuansa romantis lagu ini. Saat menyanyikan, fokus pada pengucapan huruf latin agar terdengar alami. Anda juga bisa menonton video klip resmi untuk menangkap emosi lagu ini.

Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah diikuti, lagu ini cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau di acara karaoke. Semoga artikel ini membantu Anda menikmati Kim Jong Dae Everytime lebih dalam!